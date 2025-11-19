Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3046304730483049 Додано: Сер 19 лис, 2025 10:19 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Американець аналогічно не повірить, що мій приятель Володимир в ці дні і прямо зараз чудово себе відчуває в великому місті "Харків", де здає аж дві квартири орендарям - обидві 3-к - одну здає за 5 000 гривень, а іншу за 8 000 гривень - повністю щасливий, бо того вистачає НЕ працювати та утримувати родину... Американець аналогічно не повірить, що мій приятель Володимир в ці дні і прямо зараз чудово себе відчуває в великому місті "Харків", де здає аж дві квартири орендарям - обидві 3-к - одну здає за, а іншу за- повністю щасливий, бо того вистачає НЕ працювати та утримувати родину...

Не наш знайомий? Бо 13 000 грн, це всього 310 дол. США на сімью. Тобто харчування печеною картоплею засмаженою на сонці. Не наш знайомий? Бо 13 000 грн, це всього 310 дол. США на сімью. Тобто харчування печеною картоплею засмаженою на сонці. BIGor

Повідомлень: 10312 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1486 раз. Подякували: 1894 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 11:04 Ну я точно знаю, що він не працює ніде. І вже не один рік...

Раніше був активним харківським рієлтором - можливо по старій пам"яті тим промислом щось підзаробляє. Я спитаю його: "Яка там ситуація зараз на рику "купи-продай" в Харкові " - можливо дасть відповідь... Можливо його жінка щось там заробляє... Дитина в родині одна... akurt

Еміграція, заробітчанство

News from Turkey



News from Turkey



За теорією Карли Маркси - а Фріда Енгельса це підтверджувала - зарплатня - це суспільна оцінка твого труда, твоїх навичок та твоїх здібностей... Це те, скільки ти вартуєш...



В цьому смислі я із цікавості та вивчення життя людей дивлюся, чим займаються наші люди в Еміграції, та яке світить заробітчанство.



Тому зробив добірку того, чим займаються наші люди в Анталії, щоби мати гроші і на ікру чорну в суміші з червоною, і на шампусік, і на авто, і на попоїсти.



1. Проведення занять із співів. Для дітей. Октави беруть різні... Так ось: 1 урок - 40 хвилин - 1000 гривень/лір. Це найдешевша ставка. Найдорожча: 1500 гривень/лір за урок. Що цікаво клієнтів вистачає, і клієнти інтернаціональні, як і пісні...



2. Здається недооціненою виглядає математика: 1 заняття у старшокласників - 850 гривень (лір).



3. Не менш доходний бізнес - вчити дітей грати у Великий теніс. Тут величезний діапазон цін від наших тренерів. Мінімально це 12 500 гривень з дитини за місяць (заняття щоденні). Середній прайс - це приблизно 1500...2000 гривень за 1 заняття. Максимальний - 800 євро за місяць з однієї дитини. Точніше, з батьків дитини...

Грають - аж гай шумить!



Ну ось бачите: не обов’язково бути ІТ-ником, щоби жити більше-менш пристойно...



P.S. Як можна зрозуміти, ніхто з цих прибутків не платить ніяких податків. akurt

