Американець аналогічно не повірить, що мій приятель Володимир в ці дні і прямо зараз чудово себе відчуває в великому місті "Харків", де здає аж дві квартири орендарям - обидві 3-к - одну здає за 5 000 гривень, а іншу за 8 000 гривень - повністю щасливий, бо того вистачає НЕ працювати та утримувати родину...

Не наш знайомий? Бо 13 000 грн, це всього 310 дол. США на сімью. Тобто харчування печеною картоплею засмаженою на сонці. Не наш знайомий? Бо 13 000 грн, це всього 310 дол. США на сімью. Тобто харчування печеною картоплею засмаженою на сонці.

знайомому на Філіпінах знайомому на Філіпінах

Подивився, це він цей бомжатник орендує?

Те шо він купив, це буде коштувать такі самі гроші у якійсь найдорожчій країні, тунець біля 0.5 ойро банка, макарони 0.7 ойро 0.5 кг, фарш десь 5 ойро кіло.

Бурячки, рибу, рис він не купує, бо дорого.

Схоже він не тільки до стоматолога не ходе, бо дорого, а ще й зубну пасту не купує, бо теж дорого.

Дівчині бюджет на їжу помножить на 3, ось реальний бюджет, десь біля 300-400 ойро на місяць на людину.

Не знаю скільки він сплачує за бомжатник, але криси там точно є.

Хотів би подивиться на ту дівчину, яка погодиться з тим товаріСЧем там жить. Гадаю дівчини ніякої нема, не було і нє нада, бо дорого.

Це конєшно 3.14 і це є мрія flyman'а?

News from Turkey



Наші в Анталії… на пляжі зустрів одного з наших форумчан, який з двома синами мешкає тут вже 5 (!) років. Родина з Бучі.

Зірок з неба не хапають, але все у них нормально за «емігрантськими мірками»:

- всі роки орендували 3-к квартиру з діапазоном цін від 400 до 800$. Зараз 800. Квартира з меблями, мікрорайон гарний - «ЛЛЛ».

- два сина ростуть як на дріжджах - старшому мабуть вже 15.

- сини навчаються в нашій українській он-лайн школі. Я був здивований тим, що активно вивчають і алгебру, і геометрію, і фізику. Щось допомагають мама, щось - тато.

- вивчають - але не дуже активно - англійську, отут я їм сказав, що треба на англійську кинути всі сили, бо це ключ - в наш бурхливий час - до дверей в світле майбутнє. Погоджувалися… але чи подіє порада…



Хлопці мають електросамокати найновіших моделей та разом з батьком (в нього електро мопед) їздять - дуже швидко - вздовж набережної.

Ну і я на їх електросамокаті трохи покатався…

Ех, де моє дитинство: в мене був самокат майже такий, але не електричний… akurt

