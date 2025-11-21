|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 20 лис, 2025 22:55
flyman написав: BIGor написав: akurt написав:
Американець аналогічно не повірить, що мій приятель Володимир в ці дні і прямо зараз чудово себе відчуває в великому місті "Харків", де здає аж дві квартири орендарям - обидві 3-к - одну здає за 5 000 гривень
, а іншу за 8 000 гривень
- повністю щасливий, бо того вистачає НЕ працювати та утримувати родину...
Не наш знайомий? Бо 13 000 грн, це всього 310 дол. США на сімью. Тобто харчування печеною картоплею засмаженою на сонці.
знайомому на Філіпінах
Подивився, це він цей бомжатник орендує?
Те шо він купив, це буде коштувать такі самі гроші у якійсь найдорожчій країні, тунець біля 0.5 ойро банка, макарони 0.7 ойро 0.5 кг, фарш десь 5 ойро кіло.
Бурячки, рибу, рис він не купує, бо дорого.
Схоже він не тільки до стоматолога не ходе, бо дорого, а ще й зубну пасту не купує, бо теж дорого.
Дівчині бюджет на їжу помножить на 3, ось реальний бюджет, десь біля 300-400 ойро на місяць на людину.
Не знаю скільки він сплачує за бомжатник, але криси там точно є.
Хотів би подивиться на ту дівчину, яка погодиться з тим товаріСЧем там жить. Гадаю дівчини ніякої нема, не було і нє нада, бо дорого.
Це конєшно 3.14 і це є мрія flyman'а?
UPD: Спитав у ЧатЖПТ бюджет якщо оренда у цьому Себу, він сказав від 80 тис. песо до 120 тис. песо, ось і підрахуй.
Water
Повідомлень: 3556
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 238 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:57
Еміграція, заробітчанство
News from Turkey
Наші в Анталії… на пляжі зустрів одного з наших форумчан, який з двома синами мешкає тут вже 5 (!) років. Родина з Бучі.
Зірок з неба не хапають, але все у них нормально за «емігрантськими мірками»:
- всі роки орендували 3-к квартиру з діапазоном цін від 400 до 800$. Зараз 800. Квартира з меблями, мікрорайон гарний - «ЛЛЛ».
- два сина ростуть як на дріжджах - старшому мабуть вже 15.
- сини навчаються в нашій українській он-лайн школі. Я був здивований тим, що активно вивчають і алгебру, і геометрію, і фізику. Щось допомагають мама, щось - тато.
akurt
Повідомлень: 11548
З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4070 раз.
- Подякували: 1519 раз.
1
2
7
Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:44
мух в подвале Бучи жирует на $140/мес (4.66/день) в ожидании филипинки на "зеленом диване" с мусорки и просто стебается)))
Прохожий
Повідомлень: 14212
З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1455 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 22:49
Там в коментарях він пише, що платить 65дол за "апартаменти" - це кімната в 3х-поверховому будинку на 12 "апартаментів", де вдень нереально дочекатися черги в душ або на кухню, тому він лише вночі туди ходить. Цікаво скільки буде вартувати повноцінне житло на цьому острові. Де можна спокійно, без черги і коли припече піти в туалет, ванну або кухню. Бо я ще розумію коли на заробітках так жити, або на навчанні в общазі тощо, але ж на Філіппіни їдуть тіпа "чілити" і насолоджуватися життям. А там приходиться цілими днями слухати караоке цієї орави з 12 кімнат (напевно людей там ще більше, бо не всі по одному в кімнаті живуть).
Ночкін, наскільки я пам'ятаю подивившись у сумі десь півтора його відео, то орендує за 300 дол. якесь окреме бунгало, а не кімнату в общазі.
The_Rebel
Повідомлень: 852
З нами з: 01.06.19
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 220 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 22:56
Упс.. 12 кімнат на поверх, а не на будинок
The_Rebel
Повідомлень: 852
З нами з: 01.06.19
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 220 раз.
