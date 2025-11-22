Не преувеличивайте
Минимальная пенсия в Украине сейчас 2 361 грн. С 2026 г - 2 595 гривен
Справа в тому, що є Закон, який в таких випадках ЗОБОВ"ЯЗУЄ Пенсійний фонд додавати до пенсії таку суму, щоби КОЖЕН отримував не менше ніж 3038 гривень.
Таку суму встановлено на 2025 рік.
Це для тих, в кого 15+ років стажу. А якщо нема страхового стажу, то призначається не пенсія за віком, а соціальна допомога. Яка до 2361 (може бути й менше, якщо є інші джерела доходу)
Якщо він не платить податки в Україні - то не отримує страховий стаж. Хіба в нього вже є 15 років стажу (і до моменту виходу на пенсію цю норму не змінять, як зараз збільшили вимоги із 25 до 35 років стажу для виходу на пенсію в 60).
Ну так як і в кожній справі - є нюанси.
Моряк не відразу став капітаном балкера завдовшки в 300 м.
Де в нього є персональна каюта розміром з 2-к квартиру та персональний подавач кави в постіль з числа команди...
Десь та якось працював.
Ну в найгіршому випадку втратить пенсію - але буде отримувати "соціальну допомогу".
