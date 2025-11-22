Справа в тому, що є Закон, який в таких випадках ЗОБОВ"ЯЗУЄ Пенсійний фонд додавати до пенсії таку суму, щоби КОЖЕН отримував не менше ніж 3038 гривень.
Таку суму встановлено на 2025 рік.
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:31
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:36
Це для тих, в кого 15+ років стажу. А якщо нема страхового стажу, то призначається не пенсія за віком, а соціальна допомога. Яка до 2361 (може бути й менше, якщо є інші джерела доходу)
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:42
Якщо він не платить податки в Україні - то не отримує страховий стаж. Хіба в нього вже є 15 років стажу (і до моменту виходу на пенсію цю норму не змінять, як зараз збільшили вимоги із 25 до 35 років стажу для виходу на пенсію в 60).
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:46
Ну так як і в кожній справі - є нюанси.
Моряк не відразу став капітаном балкера завдовшки в 300 м.
Де в нього є персональна каюта розміром з 2-к квартиру та персональний подавач кави в постіль з числа команди...
Десь та якось працював.
Ну в найгіршому випадку втратить пенсію - але буде отримувати "соціальну допомогу".
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:50
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:55
Додано: Суб 22 лис, 2025 10:05
Не знаю як в Туреччині, а от в Чехії і в Казахстані в аналогічних випадках якщо прожив 183+ днів, то стаєш податковим резидентом і повинен платити незалежно від того звідки працюєш.
Про шефа вже писав: до нього податкова Казахстану прийшла через 2.5 роки і "попросила" заплатити податки за зарплату яку він отримував із українського університету і з якої вже були сплачені податки в Україні.
А в результаті спілкування між податковими українська попросила доплатити податки за перші пів року із зарплати в казахському університеті.
В Чехії швидші податківці, написали листа вже за 1.5 роки...
Теоретично офіційно не платити податки можна в Португалії, але в мене нема знайомих які б це перевірили.
Додано: Суб 22 лис, 2025 10:55
Ну я ж кажу, що в Туреччині "мовчазний " податковий рай.
Згадані 183 (інколи 185 днів) дійсно в усіх країнах світу визначають статус "резидент" або "нерезидент".
В Туреччині це має велике значення тільки для іноземців, які ввезли або хочуть ввезти без розмитнення авто іноземної реєстрації.
Якщо іноземець не мешкав в Туреччині 185 днів за останні 365 днів - завозь авто іноземної реєстрації без всяких платежів або податків. Правда терміни такого подарунка обмежені:
- 730 днів (2 роки) для звичайного іноземця з дня ввезення;
- 2х730 днів (4 роки) для іноземного пенсіонера з дня ввезення.
У багатьох українців такі терміни вже закінчилися (були дозволені продовження із-за війни кожні 6 місяців) та їм треба вивезти автівки до 31.12 2025. Наступний раз можуть завезти, якщо отримають статус "нерезидент" - тобто разом з авто будуть перебувати за межами Туреччини 185 днів. Наявність Виду на проживання на це не впливає: митницю міграційні питання майже не хвилюють.
Ось тут у багатьох виникли складнощі. Особливо після сьогоднішніх подій на поромі "Орлівка-Ісакчеа" (Румунія- Україна).
Додано: Суб 22 лис, 2025 10:57
Для налогового резидента - нельзя с 1 января 2024 - отменен режим NHR.
Ставка налога от 12,5% до 48%. Цифровые кочевники платят в среднем 25,33% итого.
При доходе выше 80 тыс евро/ год добавляется налог "солидарности" 2,5%.
Если доход превышает 250 тыс евро - 5%.
Можно не платить налоги на Мальте - там главное условие - не заводить доход в мальтийские банки.
В Турции аналогично. Налоговый резидент (183+ дней в году) обязан платить налог с любого дохода (в т.ч. иностранного) . Ставка от 15% до 40%. Возможна льгота для иностранного дохода до 80%.
Но с турВНЖ мало кто показывает свои доходы
