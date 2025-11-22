|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:01
О! Пан TUR прямо геній - така точна та цікава інформація.
Тепер мені зрозуміло, чому знайомий ІТ-ник мешкає в Іспанії, але роботодавець його на Мальті...
Раніше все скаржився, що він типу "Український ФОП" - гроші надходять в доларах - примусово конвертуються в гривні, а потім він ту гривню намагається перетворити на долари - на тому втрачає.
Ну, на дві квартири в Анталії "назбирав". Маючи саме так "Туристичний ВНЖ".
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11554
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4072 раз.
- Подякували: 1520 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:10
Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції. А зазвичай можна зекономити купу грошей.
Як приклад: друг в Казахстані платив із зарплати 20%, хоча одна заява про те, що він податковий резидент і ставка зменшується до 10% (на більшість доходу )/15% (на дохід понад ~5 тис. $).
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5693
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 903 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:21
Дюрі-бачі написав:
Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції. А зазвичай можна зекономити купу грошей.
Як приклад друг в Казахстані платив із зарплати 20%, хоча одна заява про те, що він податковий резидент і ставка зменшується до 10% (на більшість доходу )/15% (на дохід понад ~5 тис. $).
ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство. пільгами не користуються, бо не звикли. точніше не звикли подавати декларації. й до речі, для цього наймають спеціально навчених людей - ті оптимізують, але беруть за це гроші.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10553
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:25
Shaman написав:
ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство
При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом.
Як приклад колеги в Іспанії вже наводив: там чітко прописано, що для того щоб батьки жили з нею і давали пільгу вони
а) не можуть понад 180 днів в році бути за межами Іспанії
б) мають 1 раз на рік приходити в муніципалітет і писати заяву, що живуть із донькою.
В законі нема жодної вимови в дусі "понад 12 годин на добу знаходитися в одному приміщенні"
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5693
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 903 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:28
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство
При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом.
ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10553
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:30
Shaman написав:
ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини.
поки нема обмеження в дусі "якщо ФОП отримав понад 50% доходу в рік від одного джерела, то він - найманий працівник" - це не шахрайство ИМХО.
Тільки в цьому році прописали критерії "дроблення бізнесу" і відповідно якщо не підпадати під ці критерії, то ФОП - це нормально.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5693
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 903 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:32
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство
При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом.
Як приклад колеги в Іспанії вже наводив: там чітко прописано, що для того щоб батьки жили з нею і давали пільгу вони
а) не можуть понад 180 днів в році бути за межами Іспанії
б) мають 1 раз на рік приходити в муніципалітет і писати заяву, що живуть із донькою.
В законі нема жодної вимови в дусі "понад 12 годин на добу знаходитися в одному приміщенні"
це обов'язкові вимоги. й є неформалізована фраза - мають жити разом. й в принципі, зазвичай зрозуміло, живуть люди разом чи ні. а для формального трактування існують судді - які можуть відрізняти ці випадки. та й податківці можуть - а ти вже далі судись
та й вимоги є - справжнє чи фіктивне. як й для одружень.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10553
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:34
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини.
поки нема обмеження в дусі "якщо ФОП отримав понад 50% доходу в рік від одного джерела, то він - найманий працівник" - це не шахрайство ИМХО.
Тільки в цьому році прописали критерії "дроблення бізнесу" і відповідно якщо не підпадати під ці критерії, то ФОП - це нормально.
ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10553
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:41
Shaman написав:
ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.
Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.
І за кордоном до наших ФОП нормально відносяться. Кум без проблем ще 6 місяців працював на німців в Німеччині як наш ФОП, але як тільки став податковим резидентом - так одразу змусили перейти на їх податки. Зараз оптимізує їх податки. Каже, що окрім просто переходу із дружиною на 3+5 категорії є ще ціле поле для оптимізацій де більшість покупок списуються як "для виробничих потреб" і їх вираховують з прибутку. Правда каже, що з шефом-німцем дуже важко домовитися, щоб підписав.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 22 лис, 2025 11:49, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5693
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 903 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 11:49
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.
Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.
І за кордоном до наших ФОП нормально відносяться. Кум без проблем ще 6 місяців працював на німців в Німеччині як наш ФОП, але як тільки став податковим резидентом - так одразу змусили перейти на їх податки.
це лише ІТшники. про інші сфери не чув. й то ІТ - ви маєте на увазі "галери". ІТшники на фірмах та банках працюють як наймані.
їм байдуже на наші форми - самі пишете, як тільки резидент - лише німецькі правила
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10553
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|