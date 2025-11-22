Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3050305130523053 Додано: Суб 22 лис, 2025 12:14 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Справа в тому, що є Закон, який в таких випадках ЗОБОВ"ЯЗУЄ Пенсійний фонд додавати до пенсії таку суму, щоби КОЖЕН отримував не менше ніж 3036 гривень.

akurt написав: Я писав про ПЕНСІЮ, а не про "соціальну допомогу".

Все ж таки мінмалка для працюючих 2361, а приходится працювати бо ні 2 ні 3 тис не достатні для виживання:

https://www.unian.ua/society/minimalnay ... 55877.html Мінімальна пенсія пенсіонерів, які досі працюють, становить 2361 гривню, а у безробітних - 3038 гривень.

Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.

Таке враження що ІТ-шку спеціально злили під час війни щоб держава з аграрно-чавунної не перетворилась в аграрно-технологічну.

Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій. Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.

Таке враження що ІТ-шку спеціально злили під час війни щоб держава з аграрно-чавунної не перетворилась в аграрно-технологічну. Таке враження що ІТ-шку спеціально злили під час війни щоб держава з аграрно-чавунної не перетворилась в аграрно-технологічну. BIGor

У Польщі таке враження, що кожен другий ФОП. Хіба що при купівлі цигарок не питають "чек або рахунок?". Один співробітник розповідав, що його дівчина оформила собі ФОП і купила автівку (вживану та недорогу). До певної суми витрати на купівлю авто можна відняти від податкової бази. А ще пальне. Казав, що він і своє авто заправляє на її податковий номер - ніхто не перевіряє пробіг і не співставляє з кількістю придбаних літрів.

Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції. А зазвичай можна зекономити купу грошей.

Як приклад: друг в Казахстані платив із зарплати 20%, хоча одна заява про те, що він податковий резидент і ставка зменшується до 10% (на більшість доходу )/15% (на дохід понад ~5 тис. $).

Як приклад: друг в Казахстані платив із зарплати 20%, хоча одна заява про те, що він податковий резидент і ставка зменшується до 10% (на більшість доходу )/15% (на дохід понад ~5 тис. $). Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції. А зазвичай можна зекономити купу грошей.Як приклад: друг в Казахстані платив із зарплати 20%, хоча одна заява про те, що він податковий резидент і ставка зменшується до 10% (на більшість доходу )/15% (на дохід понад ~5 тис. $).

Визнання себе податковим резидентом Казахстану має і плюс, і мінус.

Плюс у тому, що ставка податку на зарплату зменшується.

Мінус у тому, що резидентство означає обов’язок сплачувати податок із усього світового доходу

Визнання себе податковим резидентом Казахстану має і плюс, і мінус.

Плюс у тому, що ставка податку на зарплату зменшується.

Мінус у тому, що резидентство означає обов'язок сплачувати податок із усього світового доходу

Але якщо у людини немає інших доходів за межами Казахстану, крім зарплати, то фактично цього мінуса немає — він просто користується нижчою ставкою і економить гроші

%% ФОП зараз зменшується. Думаю вже не сильно більше 50%%

Плюс у тому, що ставка податку на зарплату зменшується.

Мінус у тому, що резидентство означає обов’язок сплачувати податок із усього світового доходу

Шеф не визнавав нічого. Прийшли податківці і самі його визнали. А також донарахували 20% від зарплати з України за весь період, крім перших 6 місяців після першого приїзду в Казахстан. Потім, в результаті переписки податкових визнали, що 18% сплачено в Україні ПДФО, тому треба доплатити всього 2%. А от визнати що він резидент і тому має платити лише 10/15% відмовились, бо "треба було заяву вчасно подати". Також відмовились визнавати 1.5% військового збору як податок. А Українська податкова, за перші 6 місяців, нарахувала ПДФО, але зарахувала що він сплачений в Казахстані 20%, але зверху нарахувала 1.5% військовго збору і його не зарахувала.

