Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лис, 2025 12:14
akurt написав:
Справа в тому, що є Закон, який в таких випадках ЗОБОВ"ЯЗУЄ Пенсійний фонд додавати до пенсії таку суму, щоби КОЖЕН отримував не менше ніж 3036 гривень.
Таку суму встановлено на 2025 рік.
Це для тих, в кого 15+ років стажу. А якщо нема страхового стажу, то призначається не пенсія за віком, а соціальна допомога. Яка до 2361 (може бути й менше, якщо є інші джерела доходу)
akurt написав:
Я писав про ПЕНСІЮ, а не про "соціальну допомогу".
Відчуйте різницю.
Все ж таки мінмалка для працюючих 2361, а приходится працювати бо ні 2 ні 3 тис не достатні для виживання:
А пенсія інвалідам 2 чи 3-ої групи взагалі від 2093.
2
4
Додано: Суб 22 лис, 2025 13:11
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.
Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.
Таке враження що ІТ-шку спеціально злили під час війни щоб держава з аграрно-чавунної не перетворилась в аграрно-технологічну.
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 13:15
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.
Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.
І за кордоном до наших ФОП нормально відносяться. Кум без проблем ще 6 місяців працював на німців в Німеччині як наш ФОП, але як тільки став податковим резидентом - так одразу змусили перейти на їх податки. Зараз оптимізує їх податки. Каже, що окрім просто переходу із дружиною на 3+5 категорії є ще ціле поле для оптимізацій де більшість покупок списуються як "для виробничих потреб" і їх вираховують з прибутку. Правда каже, що з шефом-німцем дуже важко домовитися, щоб підписав.
У Польщі таке враження, що кожен другий ФОП. Хіба що при купівлі цигарок не питають "чек або рахунок?". Один співробітник розповідав, що його дівчина оформила собі ФОП і купила автівку (вживану та недорогу). До певної суми витрати на купівлю авто можна відняти від податкової бази. А ще пальне. Казав, що він і своє авто заправляє на її податковий номер - ніхто не перевіряє пробіг і не співставляє з кількістю придбаних літрів.
Додано: Суб 22 лис, 2025 13:59
Дюрі-бачі написав:
Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції. А зазвичай можна зекономити купу грошей.
Як приклад: друг в Казахстані платив із зарплати 20%, хоча одна заява про те, що він податковий резидент і ставка зменшується до 10% (на більшість доходу )/15% (на дохід понад ~5 тис. $).
Визнання себе податковим резидентом Казахстану має і плюс, і мінус.
Плюс у тому, що ставка податку на зарплату зменшується.
Мінус у тому, що резидентство означає обов’язок сплачувати податок із усього світового доходу
Але якщо у людини немає інших доходів за межами Казахстану, крім зарплати, то фактично цього мінуса немає — він просто користується нижчою ставкою і економить гроші
Додано: Суб 22 лис, 2025 14:36
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.
Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.
І за кордоном до наших ФОП нормально відносяться. Кум без проблем ще 6 місяців працював на німців в Німеччині як наш ФОП, але як тільки став податковим резидентом - так одразу змусили перейти на їх податки. Зараз оптимізує їх податки. Каже, що окрім просто переходу із дружиною на 3+5 категорії є ще ціле поле для оптимізацій де більшість покупок списуються як "для виробничих потреб" і їх вираховують з прибутку. Правда каже, що з шефом-німцем дуже важко домовитися, щоб підписав.
%% ФОП зараз зменшується. Думаю вже не сильно більше 50%
4
9
3
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:19
претоr написав:
Визнання себе податковим резидентом Казахстану має і плюс, і мінус.
Плюс у тому, що ставка податку на зарплату зменшується.
Мінус у тому, що резидентство означає обов’язок сплачувати податок із усього світового доходу
Але якщо у людини немає інших доходів за межами Казахстану, крім зарплати, то фактично цього мінуса немає — він просто користується нижчою ставкою і економить грош
Шеф не визнавав нічого. Прийшли податківці і самі його визнали. А також донарахували 20% від зарплати з України за весь період, крім перших 6 місяців після першого приїзду в Казахстан. Потім, в результаті переписки податкових визнали, що 18% сплачено в Україні ПДФО, тому треба доплатити всього 2%. А от визнати що він резидент і тому має платити лише 10/15% відмовились, бо "треба було заяву вчасно подати". Також відмовились визнавати 1.5% військового збору як податок. А Українська податкова, за перші 6 місяців, нарахувала ПДФО, але зарахувала що він сплачений в Казахстані 20%, але зверху нарахувала 1.5% військовго збору і його не зарахувала.
1
