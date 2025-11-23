The_Rebel написав: rjkz написав:
Еще одно видео в попытке объяснить персонажам с конкретно-образным мышлением как работают цифры
Я випадково вийшов з NVDA по 198,5 USD. А було це так. На фоні розмов про перегрітість ринку тех компаній я виставив ордер на вказану вище ціну. Проте продавати поки не планував, бо у компанії мав бути квартальний звіт і якщо він би вийшов хороший (а я був у цьому впевнений), то акції мали піти вгору. При цьому звіт мав вийти вже після закриття торгової сесії. В принципі так і сталося, звіт показав суттєве зростання прибутку і акції поперли вгору. Я поспішив переставити ордер на вищу ціну, хотів десь 210. Але якраз вимкнули світло, а з моб я не хотів. Подумав, що все рівно сесія відкриється лише завтра зранку по Нью-Йорку, тож в мене ще буде півдня щоб переставити ордер. Але за ніч ціна акції "поцілувала" відмітку 199 і сильно просіла, навіть впало нижче як було до звіту. При цьому мій ордер в ІБ якимось чином спрацював при закритій сесії. Ну, за це я їх сварити не буду)
П.с. В підсумку, вийшло заробити на NVDA десь 65% з квітня, що приблизно буде 120% річних.
Поздравляю.
Я из НВидия начал выходить где-то с лета.
Оставил где-то треть акций.
Мотив - "ну скока мона". Самая переоцененная компания планеты.
Майкрософт второй.
Из оставшейся НВидии вышел по 183.
Из МС я вышел раньше.
Полностью.
Но сделал большую глупость и купил по 515 буквально несколько акций и они у меня сейчас в минусе. Был прыжок к 540, пока думал, оно ушло вниз.
Х с ним, когда нибудь отрастет.
После нескольких дней падения я все-таки продал (оставил 2 акции) ту компанию, про которую писал.
Это МЮ. 29 августа обратил на нее внимание и купил по 118 чтобы посмотреть.
Потом докупал. Выросло до 260 и мне уже было страшновато покупать после 200.
Но 2 акции купил примерно на 226.
После 3-х дней падения решил что пора. В телефоне не держу апп, только вочлист.
Еду домой и смотрю как оно падает.
В общем, пока доехал уже чуть ниже 220. Оставил те 2 акции, чтобы не было вошсейла. Хотя на такой сумме то фигня. Средняя цена проданных была что-то около 150. С 29 августа. в среднем получилось по 70 долларов на акции.
Заодно решил пока выйти из гугла, там самая большая прибыль была после МЮ, решил пока зафиксировать (тоже оставил 2 акции, чтобы было удобно отслеживать). Но в МЮ я возвращаться уже врядли буду, а в гугл - скорей всего.
Пока посмотрим как оно будет.
Пока не стал продавать Эппл, он не рос так как остальные, там прибыль на данный момент 24%, но я в него не особо верил, поэтому много не покупал.
Вот с СП500 - вопрос, конечно. Сейчас до трети корзины СП500 занимают технокомпании, которые под риском обвала. Но там рано или поздно все отрастет.
Хотя я покупал "лесенкой" но последние несколько месяцев покупал или после локально просадки или после долгого медленного роста чтобы средняя цена ИТФ была хорошо ниже текущей.
Немного в минус ушел Чейз, но он не очень волатилен. Я не очень вовремя зашел.
Но просадка последней недели впечатляет.
Самое печальное, что не очень понятно шо оно там будет.
Что-то не сильно вериться что пузырь ИИ фсьо, "но сало надо перепрятать" (с).
А, еще купил несколько акций (где-то в сентябре) АВГО, на посмотреть. ХЗ шо с ним дальше делать. Вошел удачно. Но потом практически не было случая докупать, а теперь и поздно вроде как.