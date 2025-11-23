Ой+ написав:
Я пояснював знайомим педагогам, що можуть вернути частину грошей за оплату навчання сина в універі, так вони кажуть, а раптом універ буде ображений на них
.
Та і бухгалтерії не проводить роз'яснень там де вона би мала це робити, наприклад, багатодітним.
Така можливість гіпотетично
існує, а на практиці перетворюється на пшик:
- спочатку людина збере купу документів про здійснену за навчання дитини (наприклад в університеті) оплату;
- потім все це треба здати в Податкову (ще якщо приймуть без зауважень і витримано терміни подачі документів);
- потім там зарито камінь в процедурі: повернення коштів буде в 2 етапи: в поточному році менша частка (здається в 15% від суми повернення) і залишок - в наступному році - а сумарно то буде стільки грошей, що може й не вистачить на Корвалол та квитки на маршрутку для відвідувань Податкової.
Так що реально така можливість існує, а реально отримати якісь гроші від держави - майже ні.
Але порадьте своїм приятелям спробувати. Хоч якась копійчина та повернеться.
Тільки попередьте, що це буде ЗНАЧНО менше того, на що вони розраховують.
В то же час в США можливість повернення "надмірно сплачених" податків існує реально, а не на папері.
Суми повернень бувають суттєві: не тільки згадані вище 5 500 доларів на дитину, а й значно більше - я знаю про суми і в 15 000 доларів за рік.
Наприклад, зараз в США до діючого законодавства внесено СВІЖІ зміни та уточнення щодо сплати податків з так званих "чайових
". Так-так: не дивуйтеся, в США люди декларують отримані від час своєї роботи подарунки у вигляді "чайових".Міністерство фінансів США
та Податкова служба США (IRS)
опублікували рекомендації, в яких детально описано, як працівники можуть розраховувати суми податкових відрахувань, що застосовуються до "чайових" та оплати "понаднормової роботи", під час подання федеральних декларацій (про це йдеться у заяві IRS від 21 листопада ).
Цікавий факт: люди в мережі все писали про президента, обраного населенням країни, як злодія. Насправді команда тієї людини працює для СВОГО народу та СВОЄЇ держави.
Агентство зараз оновлює форми для сплати податку на прибуток після того, як президент Дональд Трамп
підписав у липні закон «One Big Beautiful Bill Act
», який надав платникам податків певні положення для вимоги таких відрахувань.
Згідно з законопроєктом, працівники можуть мати право на нові відрахування за податкові роки з 2025 по 2028, якщо вони отримали кваліфіковані чайові
, при цьому максимальний річні відрахування становлять 25 000 доларів США. Ця сума поступово скасовується для платників податків зі зміненим скоригованим валовим доходом понад 150 000 доларів США (300 000 доларів США для спільних платників податків).
За оцінками Податкової служби США, у Сполучених Штатах близько шести мільйонів працівників (!) повідомляють про чайові.
Ну і треба враховувати, що США - це країна чесних людей: у повідомленні IRS
зазначено, що працівник несе відповідальність за те, щоб його робота відповідала профілю
, «який зазвичай та регулярно» отримує чайові.