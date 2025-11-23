|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 23 лис, 2025 03:29
rjkz написав:
Еще одно видео в попытке объяснить персонажам с конкретно-образным мышлением как работают цифры
Я випадково вийшов з NVDA по 198,5 USD. А було це так. На фоні розмов про перегрітість ринку тех компаній я виставив ордер на вказану вище ціну. Проте продавати поки не планував, бо у компанії мав бути квартальний звіт і якщо він би вийшов хороший (а я був у цьому впевнений), то акції мали піти вгору. При цьому звіт мав вийти вже після закриття торгової сесії. В принципі так і сталося, звіт показав суттєве зростання прибутку і акції поперли вгору. Я поспішив переставити ордер на вищу ціну, хотів десь 210. Але якраз вимкнули світло, а з моб я не хотів. Подумав, що все рівно сесія відкриється лише завтра зранку по Нью-Йорку, тож в мене ще буде півдня щоб переставити ордер. Але за ніч ціна акції "поцілувала" відмітку 199 і сильно просіла, навіть впало нижче як було до звіту. При цьому мій ордер в ІБ якимось чином спрацював при закритій сесії. Ну, за це я їх сварити не буду)
П.с. В підсумку, вийшло заробити на NVDA десь 65% з квітня, що приблизно буде 120% річних.
Додано: Нед 23 лис, 2025 07:49
del
Востаннє редагувалось rjkz
в Нед 23 лис, 2025 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 лис, 2025 09:19
Дюрі-бачі написав:
Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції.
А в Україні?
Я пояснював знайомим педагогам, що можуть вернути частину грошей за оплату навчання сина в універі, так вони кажуть, а раптом універ буде ображений на них
.
Та і бухгалтерії не проводить роз'яснень там де вона би мала це робити, наприклад, багатодітним.
Родич у Варшаві в гуглі має сумарно 54% податку та страховки від зарплати, що його неабияк засмучує.
Додано: Нед 23 лис, 2025 10:43
rjkz написав:
Поздравляю.
Я из НВидия начал выходить где-то с лета.
Оставил где-то треть акций.
Мотив - "ну скока мона". Самая переоцененная компания планеты.
Майкрософт второй.
Из оставшейся НВидии вышел по 183.
Из МС я вышел раньше.
Полностью.
Но сделал большую глупость и купил по 515 буквально несколько акций и они у меня сейчас в минусе. Был прыжок к 540, пока думал, оно ушло вниз.
Х с ним, когда нибудь отрастет.
После нескольких дней падения я все-таки продал (оставил 2 акции) ту компанию, про которую писал.
Это МЮ. 29 августа обратил на нее внимание и купил по 118 чтобы посмотреть.
Потом докупал. Выросло до 260 и мне уже было страшновато покупать после 200.
Но 2 акции купил примерно на 226.
После 3-х дней падения решил что пора. В телефоне не держу апп, только вочлист.
Еду домой и смотрю как оно падает.
В общем, пока доехал уже чуть ниже 220. Оставил те 2 акции, чтобы не было вошсейла. Хотя на такой сумме то фигня. Средняя цена проданных была что-то около 150. С 29 августа. в среднем получилось по 70 долларов на акции.
Заодно решил пока выйти из гугла, там самая большая прибыль была после МЮ, решил пока зафиксировать (тоже оставил 2 акции, чтобы было удобно отслеживать). Но в МЮ я возвращаться уже врядли буду, а в гугл - скорей всего.
Пока посмотрим как оно будет.
Пока не стал продавать Эппл, он не рос так как остальные, там прибыль на данный момент 24%, но я в него не особо верил, поэтому много не покупал.
Вот с СП500 - вопрос, конечно. Сейчас до трети корзины СП500 занимают технокомпании, которые под риском обвала. Но там рано или поздно все отрастет.
Хотя я покупал "лесенкой" но последние несколько месяцев покупал или после локально просадки или после долгого медленного роста чтобы средняя цена ИТФ была хорошо ниже текущей.
Немного в минус ушел Чейз, но он не очень волатилен. Я не очень вовремя зашел.
Но просадка последней недели впечатляет.
Самое печальное, что не очень понятно шо оно там будет.
Что-то не сильно вериться что пузырь ИИ фсьо, "но сало надо перепрятать" (с).
А, еще купил несколько акций (где-то в сентябре) АВГО, на посмотреть. ХЗ шо с ним дальше делать. Вошел удачно. Но потом практически не было случая докупать, а теперь и поздно вроде как.
Про обвал СП500 трублять вже десь півтора року. Саме через бульбашку ШІ. При чому лякають, що може бути падіння рівня кризи доткомів. Тому навіть в ЕТФ по індексу заходити трохи стрьомно, бо я колись порахував, що з врахуванням інфляції після 2000го року індекс відновлювався десь 13-15 років. А це немало в межах людського життя.
Тож з одного боку хочеться вийти в кеш з усіх позицій і дочекатися вже цієї кризи і лише тоді заходити в ринок. З іншого боку, якщо кризу будуть тушити вертолітними грошима, як при ковіді, то ринок буде рости навіть в кризу, але ціною знецінення долара. Тож кеш понесе інфляційні збитки
Додано: Нед 23 лис, 2025 12:35
Ой+ написав:
Я пояснював знайомим педагогам, що можуть вернути частину грошей за оплату навчання сина в універі, так вони кажуть, а раптом універ буде ображений на них
.
Та і бухгалтерії не проводить роз'яснень там де вона би мала це робити, наприклад, багатодітним.
Така можливість гіпотетично
існує, а на практиці перетворюється на пшик:
- спочатку людина збере купу документів про здійснену за навчання дитини (наприклад в університеті) оплату;
- потім все це треба здати в Податкову (ще якщо приймуть без зауважень і витримано терміни подачі документів);
- потім там зарито камінь в процедурі: повернення коштів буде в 2 етапи: в поточному році менша частка (здається в 15% від суми повернення) і залишок - в наступному році - а сумарно то буде стільки грошей, що може й не вистачить на Корвалол та квитки на маршрутку для відвідувань Податкової.
Так що реально така можливість існує, а реально отримати якісь гроші від держави - майже ні.
Але порадьте своїм приятелям спробувати. Хоч якась копійчина та повернеться.
Тільки попередьте, що це буде ЗНАЧНО менше того, на що вони розраховують.
В то же час в США можливість повернення "надмірно сплачених" податків існує реально, а не на папері.
Суми повернень бувають суттєві: не тільки згадані вище 5 500 доларів на дитину, а й значно більше - я знаю про суми і в 15 000 доларів за рік.
Наприклад, зараз в США до діючого законодавства внесено СВІЖІ зміни та уточнення щодо сплати податків з так званих "чайових
". Так-так: не дивуйтеся, в США люди декларують отримані від час своєї роботи подарунки у вигляді "чайових".Міністерство фінансів США
та Податкова служба США (IRS)
опублікували рекомендації, в яких детально описано, як працівники можуть розраховувати суми податкових відрахувань, що застосовуються до "чайових" та оплати "понаднормової роботи", під час подання федеральних декларацій (про це йдеться у заяві IRS від 21 листопада ).
Цікавий факт: люди в мережі все писали про президента, обраного населенням країни, як злодія. Насправді команда тієї людини працює для СВОГО народу та СВОЄЇ держави.
Агентство зараз оновлює форми для сплати податку на прибуток після того, як президент Дональд Трамп
підписав у липні закон «One Big Beautiful Bill Act
», який надав платникам податків певні положення для вимоги таких відрахувань.
Згідно з законопроєктом, працівники можуть мати право на нові відрахування за податкові роки з 2025 по 2028, якщо вони отримали кваліфіковані чайові
, при цьому максимальний річні відрахування становлять 25 000 доларів США. Ця сума поступово скасовується для платників податків зі зміненим скоригованим валовим доходом понад 150 000 доларів США (300 000 доларів США для спільних платників податків).
За оцінками Податкової служби США, у Сполучених Штатах близько шести мільйонів працівників (!) повідомляють про чайові.
Ну і треба враховувати, що США - це країна чесних людей: у повідомленні IRS
зазначено, що працівник несе відповідальність за те, щоб його робота відповідала профілю
, «який зазвичай та регулярно» отримує чайові.
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:39
Ой+ написав: Дюрі-бачі написав:
Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції.
А в Україні?
Я пояснював знайомим педагогам, що можуть вернути частину грошей за оплату навчання сина в універі, так вони кажуть, а раптом універ буде ображений на них
.
Та і бухгалтерії не проводить роз'яснень там де вона би мала це робити, наприклад, багатодітним.
Родич у Варшаві в гуглі має сумарно 54% податку та страховки від зарплати, що його неабияк засмучує.
Універ навіть знати про то не буде:)
Правда, не знаю, як зараз проходять ці повернення. І 10-15 років тому затримували досить серйозно, а зараз мабуть взагалі треба на мізки капать постійно. Той же ПФ місяцями може заяви розглядати
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:23
The_Rebel написав:
Про обвал СП500 трублять вже десь півтора року. Саме через бульбашку ШІ. При чому лякають, що може бути падіння рівня кризи доткомів. Тому навіть в ЕТФ по індексу заходити трохи стрьомно, бо я колись порахував, що з врахуванням інфляції після 2000го року індекс відновлювався десь 13-15 років. А це немало в межах людського життя.
Тож з одного боку хочеться вийти в кеш з усіх позицій і дочекатися вже цієї кризи і лише тоді заходити в ринок. З іншого боку, якщо кризу будуть тушити вертолітними грошима, як при ковіді, то ринок буде рости навіть в кризу, але ціною знецінення долара. Тож кеш понесе інфляційні збитки
Может поэтому золото и прет.
ХЗ что делать.
Там еще какая-то фигня творится между компаниями, закрученнымми в ИИ.
Они типа сами себе выручку накручивают, искусственно завышая показатели.
Типа к в начале 00-х с мортгиджными портфелями банки игрались.
"Сдается мы на пороге грандиозного шухера" (с)
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:30
rjkz написав:
Еще одно видео в попытке объяснить персонажам с конкретно-образным мышлением как работают цифры
раді цікавості витратив час - чувак - конкретний інфоциган. тому наводить декілька загальновідомих фактів, а висновки - треш. головне, прийдіть до мене, я вас навчу - нерухомість, трейдінг - за невеличку суму грошей звісно. (але дивився не це відео, а про нерухомість)
посилатися на нього не комільфо...
Додано: Нед 23 лис, 2025 19:32
Ой+ написав: Дюрі-бачі написав:
Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції.
А в Україні?
Я пояснював знайомим педагогам, що можуть вернути частину грошей за оплату навчання сина в універі, так вони кажуть, а раптом універ буде ображений на них
.
Та і бухгалтерії не проводить роз'яснень там де вона би мала це робити, наприклад, багатодітним.
Родич у Варшаві в гуглі має сумарно 54% податку та страховки від зарплати, що його неабияк засмучує.
В мене теоретично дружина могла би претендувати на таку знижку, бо оплачуємо навчання доньки в універі. Має ОФ ЗП, так що не проблема. Але то мабуть доведеться декларацію про доходи подавати. Короче з-ща тах жалюгідних декількох тисяч неохота заморочуватись.
Додано: Нед 23 лис, 2025 19:45
Bolt написав:
Короче з-ща тах жалюгідних декількох тисяч неохота заморочуватись.
Неочікувано від Вас. Хіба що ті офіційні доходи ледве покривають навчання.
