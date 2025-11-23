|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лис, 2025 20:14
akurt написав:
Така можливість гіпотетично
існує, а на практиці перетворюється на пшик:
- спочатку людина збере купу документів про здійснену за навчання дитини (наприклад в університеті) оплату;
- потім все це треба здати в Податкову (ще якщо приймуть без зауважень і витримано терміни подачі документів);
- потім там зарито камінь в процедурі: повернення коштів буде в 2 етапи: в поточному році менша частка (здається в 15% від суми повернення) і залишок - в наступному році - а сумарно то буде стільки грошей, що може й не вистачить на Корвалол та квитки на маршрутку для відвідувань Податкової.
Так що реально така можливість існує, а реально отримати якісь гроші від держави - майже ні.
Дуже дивно. Мій аспірант подав заявку на податкову знижку за 2024 за навчання в аспірантурі у вересні 2025, а в жовтні отримав 18% вартості навчання (трохи менше 200$) на вказану картку (пройшло 1.5 місяці ).
Подавав все онлайн в кабінеті. Із "купи" документів треба було договір про навчання і квитанції із банку про оплату.
P.S. Податкова декларація в кабінеті заповнюється на 99% автоматично і з неї можна багато цікавого дізнатися про те, що знає про тебе податкова. Наприклад: я дізнався про свої доходи від з ОВДП, які в рази перевищують реальні...
Не розумію людей яким "лінь" за кілька хвилин отримати від держави кілька сотень $.
Єдиний випадок коли я б не робив цього - якщо б мав якісь чорні доходи які треба приховати від податкової.
Дюрі-бачі
Додано: Нед 23 лис, 2025 20:40
Дюрі-бачі написав:
P.S. Податкова декларація в кабінеті заповнюється на 99% автоматично і з неї можна багато цікавого дізнатися про те, що знає про тебе податкова. Наприклад я дізнався про свої доходи від брокерів з ОВДП, які в рази перевищують реальні...
Не розумію людей яким "лінь" за кілька хвилин отримати від держави кілька сотень $.
Єдиний випадок коли я б не робив цього - якщо б мав якісь чорні доходи які треба приховати від податкової.
Я також вважаю що це якісь зайві страхи, але факт, мало хто знає, а ще менше користається.
Також побачив що дохід з ОВДП накручений. Ну це напевно ввесь купон рахують, в не тільки ту реальну його частку, що отримав як різницю між оплаченою вартістю та виплатою. Ну але це скоріше добре ніж зле.
Ой+
Додано: Нед 23 лис, 2025 20:58
Так. А ще декларація мені допомогла позбутись відомостей про нерухомість, яку давно переписав на маму, але податкова чомусь цього не бачила...
Тому ИМХО податкову декларацію корисно подати кожному просто щоб побачити що зайве тобі хоче приписати податкова, а не бігати вияснювати коли вже нарахують податок чи пеню...
Дюрі-бачі
Додано: Нед 23 лис, 2025 21:02
Shaman написав: rjkz написав:
Еще одно видео в попытке объяснить персонажам с конкретно-образным мышлением как работают цифры
раді цікавості витратив час - чувак - конкретний інфоциган. тому наводить декілька загальновідомих фактів, а висновки - треш. головне, прийдіть до мене, я вас навчу - нерухомість, трейдінг - за невеличку суму грошей звісно. (але дивився не це відео, а про нерухомість)
посилатися на нього не комільфо...
Чувак очень неплохо анализирует факты, явления и строит прогнозы.
Иногда ошибается.
Да, он использует свою ютуб площадку для рекламы себя любимого и своих "курсов".
Это многие делают.
И многие ютуберы написали книги.
Многие ютуберы имеют свои "мерчи".
Из тех, кого я смотрю, в порядке начала смотрения.
"дядя Миша" Портнов, Альберт Азимов, Сергей Ауслендер, доктор Петрик, и кто-то еще.
Да, я тоже прикинул, что если на его "ивентах", на которых он учит людей как "помочь ближнему избавиться от его дома и его проблем (это кстати, меня уже не шокирует как в Киеве, зачастую для "пациента" это лучший выход из ситуации)" присутствует 100-300 человек, которые заплатили по 1куе за участие, то в принципе бизнес на самой недвиге становится второстепенным.
Но мои представления о том как работают цифры в области недвиги, в увязке с жизненными обстоятельствами, практически полностью совпадают с его.
Он мне помог "дополнить картину".
Повторюсь, то что я не влез в мортгидж - он внес свою лепту в мое понимание того "как не стать его пациентом" и в результате считаю что в бОльшем плюсе, нежели был-бы живя в "своем" доме, который жрал-бы деньги в три горла и в любой момент мог перестать быть моим.
Инфоцыган? Это нормально для США делиться своим опытом и знаниями и получать за это деньги. Большинство ютубер ведут свои каналы для дохода.
Что "дядя Миша" рекламирует свою школу, может ему эти пару тысяч от ютуба в месяц и не делают погоду, но пуркуа-бы и не па. Что Виталий Мирошниченко, который снимает свою жизнь, чтобы свести концы с концами - ему надо 3-х детей кормить.
rjkz
Додано: Нед 23 лис, 2025 21:14
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Короче з-ща тах жалюгідних декількох тисяч неохота заморочуватись.
Неочікувано від Вас. Хіба що ті офіційні доходи ледве покривають навчання.
Ну, чому? Там плата була, щось біля 42 кг в рік, тобто 2,5 місячні ЗП чистими.
Bolt
Додано: Нед 23 лис, 2025 21:22
rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав:
Еще одно видео в попытке объяснить персонажам с конкретно-образным мышлением как работают цифры
раді цікавості витратив час - чувак - конкретний інфоциган. тому наводить декілька загальновідомих фактів, а висновки - треш. головне, прийдіть до мене, я вас навчу - нерухомість, трейдінг - за невеличку суму грошей звісно. (але дивився не це відео, а про нерухомість)
посилатися на нього не комільфо...
Чувак очень неплохо анализирует факты, явления и строит прогнозы.
Иногда ошибается.
Да, он использует свою ютуб площадку для рекламы себя любимого и своих "курсов".
Это многие делают.
И многие ютуберы написали книги.
Многие ютуберы имеют свои "мерчи".
Из тех, кого я смотрю, в порядке начала смотрения.
"дядя Миша" Портнов, Альберт Азимов, Сергей Ауслендер, доктор Петрик, и кто-то еще.
Да, я тоже прикинул, что если на его "ивентах", на которых он учит людей как "помочь ближнему избавиться от его дома и его проблем (это кстати, меня уже не шокирует как в Киеве, зачастую для "пациента" это лучший выход из ситуации)" присутствует 100-300 человек, которые заплатили по 1куе за участие, то в принципе бизнес на самой недвиге становится второстепенным.
Но мои представления о том как работают цифры в области недвиги, в увязке с жизненными обстоятельствами, практически полностью совпадают с его.
Он мне помог "дополнить картину".
Повторюсь, то что я не влез в мортгидж - он внес свою лепту в мое понимание того "как не стать его пациентом" и в результате считаю что в бОльшем плюсе, нежели был-бы живя в "своем" доме, который жрал-бы деньги в три горла и в любой момент мог перестать быть моим.
Инфоцыган? Это нормально для США делиться своим опытом и знаниями и получать за это деньги. Большинство ютубер ведут свои каналы для дохода.
Что "дядя Миша" рекламирует свою школу, может ему эти пару тысяч от ютуба в месяц и не делают погоду, но пуркуа-бы и не па. Что Виталий Мирошниченко, который снимает свою жизнь, чтобы свести концы с концами - ему надо 3-х детей кормить.
На этом фоне интересно, где Юфорюшник раздрбыл 65 к$, чтобы взять кредит на дом под Чикагой. Не, ну я конечно понимаю, что у него маму Ритой зовут, но тем не менее.
Bolt
Додано: Нед 23 лис, 2025 21:22
Дюрі-бачі написав:
Дуже дивно. Мій аспірант подав заявку на податкову знижку за 2024 за навчання в аспірантурі у вересні 2025, а в жовтні отримав 18% вартості навчання (трохи менше 200$) на вказану картку (пройшло 1.5 місяці ).
Ну я б не сказав, що дуже дивно.
При ціні навчання в аспірантурі в 56 000 гривень на денній формі та в 45 400 гривень на заочній повернули через 1,5 роки (сплачено в серпні 2024 року - а повернули в жовтні 2025) майбутньому вченому трохи менше 8 000 гривень - то не дивно, а просто приємно.
akurt
Додано: Нед 23 лис, 2025 21:30
akurt написав:
Ну я б не сказав, що дуже дивно
Я більше про Ваш допис, що "повертають 15% зараз, а 85% - через рік". Хоча на практиці: можна заявку за оплати в 2024 році подавати з 01.01.2025 по 31.12.2025, а виплати дають через 1-2 місяці після заявки одразу 100% суми знижки. На практиці "18% кешбеку" можна отримати вже за пів року після платежу.
Дюрі-бачі
Додано: Нед 23 лис, 2025 22:04
Дюрі-бачі написав:
Так. А ще декларація мені допомогла позбутись відомостей про нерухомість, яку давно переписав на маму, але податкова чомусь цього не бачила...
До чого тут декларація, там в особистому кабінеті зразу все видно. У мене висить хата, яку я давно продав. Поки-що забив, не знаю як її позбутись.
Water
Додано: Нед 23 лис, 2025 22:15
Мені податок за земельну ділянку взагалі в Приваті 24 виплив. Що цікаво за лишні метри по не рухосості нічого не видно.
Не дарма зараз піднялась кампанія, щоб вносили данні по нерухомості в електронний реєстр. Видно, що було приватмзовано в 90 ті роки так не видно, а податкова не хоче заморочуватись, щоб самостійно переносити то в електронне форму. Тож за 12 квадратів поки за дупу не впіймали не плачу.
Bolt
