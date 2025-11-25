Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3054305530563057 Додано: Пон 24 лис, 2025 10:51 Да здравствует самьій справедливьій суд 2587715 написав: akurt написав: А Вам яка до того справа?

За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете. А Вам яка до того справа?За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете. Радію за процвітаючу турецьку економіку. Заздрю вам навіть. akurt написав: Курс сьогодення ДУЖЕ зручний: фактично всі цінники в магазині в українських гривнях. Курс сьогодення ДУЖЕ зручний: фактично всі цінники в магазині в українських гривнях. Це не надовго akurt написав: Точно цифру не пам"ятаю, але мінімальна пенсія 18 000 гривень. Не 1 800, не 2 800, і не 3 036, а 18 000. Точно цифру не пам"ятаю, але мінімальна пенсія 18 000 гривень. Не 1 800, не 2 800, і не 3 036, а 18 000. Цікаво скільки від тих 22000грн віднято податків, щоб мати таку пенсію?



До речі, самі турки з більшою охотою здають помешкання українцям ніж своїм туркам. А от українці чомусь туркам в Україні взагалі не хочуть нічого здавати. Як гадаєте чому? Радію за процвітаючу турецьку економіку. Заздрю вам навіть.Це не надовгоЦікаво скільки від тих 22000грн віднято податків, щоб мати таку пенсію?До речі, самі турки з більшою охотою здають помешкання українцям ніж своїм туркам. А от українці чомусь туркам в Україні взагалі не хочуть нічого здавати. Як гадаєте чому?



Турка наказали за ЛАЙКИ чужим девушкам — местный суд посчитал это изменой.



Женщина решила развестись с ним, в том числе за лайки другим женщинам — по ее словам это подорвало доверие в отношениях, и суд признал это «формой измены».



https://news.tek.fm/news/441133

https://news.tek.fm/news/441133

https://tengrinews.kz/curious/layki-foto-drugih-jenschin-ofitsialno-priznali-povodom-586289/ Турка наказали за ЛАЙКИ чужим девушкам — местный суд посчитал это изменой.Женщина решила развестись с ним, в том числе за лайки другим женщинам — по ее словам это подорвало доверие в отношениях, и суд признал это «формой измены».

Виж вроді айтішник? В залежності від банку, там або ЦП робиться за 2 хвилини, або скан qr коду. Все це не відриваючи опу від стільця.

Жадность фраера сгубила:

Женщина заявила, что муж унижал её, не давал денег и ставил лайки под фотографиями других женщин, нарушая обязательство супружеской верности.

Не жадничал бы, мог бы не только ласкать кого угодно, но и вторую жену завести.

На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.

Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.



Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше.

Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!»

Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),



Така сама зміна іпотечних ставок в Швеції призвела до більш неприємних наслідків: замість 1000€ на місяць виплата для пана Максима стала 1500€ на місяць.

Звісно, таке було важко пережити - бо зарплатня всього 4600€ на місяць і тому було прийнято кардинальне рішення: він позбувся квартири в Стокгольмі ринковою та іпотечною ціною в 350 000€,

Взяв в позбувся. Реально.



Взяв в іпотеку більшу квартиру ринковою ціною в 500 000€.

Квартира така велика і такого планування, що в ній зараз роблять ремонт з метою виділити окрему 1-к квартиру та продати її для зменшення тіла кредиту.



Якщо розібратися, то теорія того, що краще жити

не зараз - по-людські, а в потойбічному світі років через 50, живе і буде жити.

В той же час я позитивно відношуся до останньої фрази в дописі M-Аudio. Маю також багато позитивних варіантів. Шикарна теорія.На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше.Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!»Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),Така сама зміна іпотечних ставок в Швеції призвела до більш неприємних наслідків: замість 1000€ на місяць виплата для пана Максима стала 1500€ на місяць.Звісно, таке було важко пережити - бо зарплатня всього 4600€ на місяць і тому було прийнято кардинальне рішення: він позбувся квартири в Стокгольмі ринковою та іпотечною ціною в 350 000€,Взяв в позбувся. Реально.Взяв в іпотеку більшу квартиру ринковою ціною в 500 000€.Квартира така велика і такого планування, що в ній зараз роблять ремонт з метою виділити окрему 1-к квартиру та продати її для зменшення тіла кредиту.Якщо розібратися, то теорія того, що краще житине зараз - по-людські, а в потойбічному світі років через 50, живе і буде жити.В той же час я позитивно відношуся до останньої фрази в дописі M-Аudio. Маю також багато позитивних варіантів.

Гра в МММ з м2 а не бульбами тюльпанів.

Гра в МММ з м2 а не бульбами тюльпанів.

А міг би зафіксувати прибуток та поїхати в теплі краї південно-східної Азії жити як "справжня біла людина", а не хомо-мульче-трабахо.

Правда, може виникнути питання: «А що ж це пан Флайман не поіхав «в теплі краї», щоби «жити як справжня біла людина», а спрямував все на світі саме в «МММ» різногівняного гатунку?»

Але відповідь є на поверхні, і це не «на бульбами тюльпанів», бо тюльпан виростає з цибулини.



Відповідь - в «хомо-мульче-трабахо».

Правда, може виникнути питання: «А що ж це пан Флайман не поіхав «в теплі краї», щоби «жити як справжня біла людина», а спрямував все на світі саме в «МММ» різногівняного гатунку?»

Але відповідь є на поверхні, і це не «на бульбами тюльпанів», бо тюльпан виростає з цибулини.



Відповідь - в «хомо-мульче-трабахо».

Останній вираз - це викривлене від «Tengo mucho trabajo (Got a lot of work) - ну це не для всіх, це дійсно недосяжне… Дуже добре, що Флайман вивчає досвід наших українців по створенню родини та створенню затишного житла для своє родини.Правда, може виникнути питання: «А що ж це пан Флайман не поіхав «в теплі краї», щоби «жити як справжня біла людина», а спрямував все на світі саме в «МММ» різногівняного гатунку?»Але відповідь є на поверхні, і це не «на бульбами тюльпанів», бо тюльпан виростає з цибулини.Відповідь - в «хомо-мульче-трабахо».Останній вираз - це викривлене від «Tengo mucho trabajo (Got a lot of work) - ну це не для всіх, це дійсно недосяжне…



А зачем переигрывать банк?

Цивилизованные люди заключают сделки по принципу win-win.

Да, банк на кредите заработает, но и заёмщик, если сравнивать с арендой, вполне может оказаться в выигрыше.

Когда мы хотим получить какие-то блага, мы позволяем заработать тому, кто их может предоставить.

Если придерживаться твердой позиции никому не дать заработать, придется жить в картонной коробке под мостом. Впрочем, и в этом случае заработает картонная фабрика 😁 А зачем переигрывать банк?Цивилизованные люди заключают сделки по принципу win-win.Да, банк на кредите заработает, но и заёмщик, если сравнивать с арендой, вполне может оказаться в выигрыше.Когда мы хотим получить какие-то блага, мы позволяем заработать тому, кто их может предоставить.Если придерживаться твердой позиции никому не дать заработать, придется жить в картонной коробке под мостом. Впрочем, и в этом случае заработает картонная фабрика 😁

Ви винайшли велосипед, вітаю. Масло масляне. Краще бути багатим чим бідним, краще іпотека за 2% ніж за 8%. Подавайтесь на Нобелівку. Ви винайшли велосипед, вітаю. Масло масляне. Краще бути багатим чим бідним, краще іпотека за 2% ніж за 8%. Подавайтесь на Нобелівку.

краще іпотека за 8% при інфляції 12% чим за 2% при інфляції 3%,

А, ээттот.

Так он вроде как хендименит и мелкоконтракттит.

Я не знаю как в его эрии с этим, но когда я гостил с семьей в домах моих знакомых в НДж, то починил там кучу разных мелочей плюс установил Ю-шейпд оконный кондер. Для них, есессно, бесплатно.

Причем кое что смог им сделать из того, что им местные хэндимены сделать не смогли.

Они меня агитировали взять у них в городке дом (и я этот вариант несколько лет мониторил и обдумывал). Я им говорил, что мне не нравится полжизни проводить в дороге на работу (без траффика на такси там ехать где-то час 20 минут-полтора) и надо искать работу в их городке, а там с этим напряг или в Манхеттене (до Манхеттена без траффика минут 20-30, но еще по нему). Ну и без траффика - это не про НЙ.

Они мне говорят "Вот смотри, мы если вызываем хэндимена, то как правило его надо ждать недели 2-3. Если он приехал и что-то очень быстро сделал, то это минимум 150 долларов. Но если что-то на несколько часов, то долларов 500. На наши городки (я писал когда-то их названия) нормальных 4 хэндимена, и у них расписаны заказы на недели вперед. Тут живут люди, которые умеют делать деньги, но ничего не умеют делать руками. И не хотят уметь. Поэтому хэндимены тут не стесняются."

В моей эрии много иммигрантов, готовых хэндименить.

Один знакомый пробовал, через апп, за выезд и установку оконного кондиционера ему заплатили 30 или 40 долларов. С ездой это заняло часа 2.

То есть совсем грустно.

Хотя есть и в этой эрии знакомый хэндимен, не знаю сколько он берет, но в США (с ЗУ) уже по второй (10 лет каждая) гринке. Английского нет совсем.

Большую часть времени на рыбалке. Но на 1 бдрм себе заработал. Работает только на существующую клиентуру.

Так что вон тот росиянец, которого ты смотрел, просто не доработал. А, ээттот.Так он вроде как хендименит и мелкоконтракттит.Я не знаю как в его эрии с этим, но когда я гостил с семьей в домах моих знакомых в НДж, то починил там кучу разных мелочей плюс установил Ю-шейпд оконный кондер. Для них, есессно, бесплатно.Причем кое что смог им сделать из того, что им местные хэндимены сделать не смогли.Они меня агитировали взять у них в городке дом (и я этот вариант несколько лет мониторил и обдумывал). Я им говорил, что мне не нравится полжизни проводить в дороге на работу (без траффика на такси там ехать где-то час 20 минут-полтора) и надо искать работу в их городке, а там с этим напряг или в Манхеттене (до Манхеттена без траффика минут 20-30, но еще по нему). Ну и без траффика - это не про НЙ.Они мне говорят "Вот смотри, мы если вызываем хэндимена, то как правило его надо ждать недели 2-3. Если он приехал и что-то очень быстро сделал, то это минимум 150 долларов. Но если что-то на несколько часов, то долларов 500. На наши городки (я писал когда-то их названия) нормальных 4 хэндимена, и у них расписаны заказы на недели вперед. Тут живут люди, которые умеют делать деньги, но ничего не умеют делать руками. И не хотят уметь. Поэтому хэндимены тут не стесняются."В моей эрии много иммигрантов, готовых хэндименить.Один знакомый пробовал, через апп, за выезд и установку оконного кондиционера ему заплатили 30 или 40 долларов. С ездой это заняло часа 2.То есть совсем грустно.Хотя есть и в этой эрии знакомый хэндимен, не знаю сколько он берет, но в США (с ЗУ) уже по второй (10 лет каждая) гринке. Английского нет совсем.Большую часть времени на рыбалке. Но на 1 бдрм себе заработал. Работает только на существующую клиентуру.Так что вон тот росиянец, которого ты смотрел, просто не доработал.

В смысле НьюЙорке?! Ну так он привёз с собой 60 к$, за год их пропал и вернулся в рашка, где у него строительный бизнес. С хендименством у него не пошло, бывало за пару дней одну тумбочку за 60$ собирал. А у этого чувака жена с ребёнком, он арендует хату и, попутно, по 5-6кг в месяц скирдует на первый взнос. На хендименством и убер такси. Хотя в этих двух бизнесах офигенная конкуренция. В смысле НьюЙорке?! Ну так он привёз с собой 60 к$, за год их пропал и вернулся в рашка, где у него строительный бизнес. С хендименством у него не пошло, бывало за пару дней одну тумбочку за 60$ собирал. А у этого чувака жена с ребёнком, он арендует хату и, попутно, по 5-6кг в месяц скирдует на первый взнос. На хендименством и убер такси. Хотя в этих двух бизнесах офигенная конкуренция.



Наверное, ты не совсем понимаешь что произошло.

Смотри.

Для того, чтобы работать хэндименом (не только, но раз уж про это речь), есть 3 пути заполучения клиентов.

1. Через рекламу. Я видел множество объявлений на столбах, куча визиток в почтовом ящике, и тп. Кто клюнет на такую рекламу? Наверное, пожилой человек, который не пользуется Интернетом, ходит пешком и тп. НЕ очень денежный мешок. Но, это не худший вариант. Проблема в том, что выхлоп от такого маркетинга практически нулевой.

2. Есть аппы, которые по схеме Убера работают. Беда в том, что как никого не парит квалификация или персоналии водителя Убера так и никого не парит кто придет и соберет тумбочку. Цена! Как правило это разовые клиенты, которые не имеют большой необходимости и опыта найма хэндименов. И не очень денежные.

Но это более молодое поколение.

3. Это уже клондайк для хэндименов. Существующие постоянные клиенты и клиенты по рекомендациям. Там вопрос цены не первостепенный. Важно, чтобы хэндимен был профессионалом, пуктуальным, аккуратным и подстраивался под график клиента.

Никто не хочет чтобы в доме за несколько млн что-то ремонтировал случайный человек. Никто не будет менять свой график ради того, чтобы остаться дома, потому что какой-то чувак должен подъехать прицепить полочку. Никто не потерпит, если человек запланировал себе что к нему придет хэндимент и тот не пришел или пришел с существенным опозданием или очень долго делает пустяковую работу. Для такого рода клиентов - это очень дорогая роскошь терять деньги.

Зато заплатить, скажем, 300 долларов там где апп поставит ценник в 40 долларов (и 40% заберет себе) -не вопрос. Очень знакомым хэндименам могут оставить и ключи, чтобы он сделал свою работу.



Вот к п3 и надо было идти ньюйоркеру. Это путь неблизкий - годы, пока сформируется этот пул постоянных клиентов. Богатых клиентов, не крохоборов.

А прос.рать можно и 60 и 600 куе. На что мозгов хватит.

Кто-то приезжает в США с несколькими сотнями долларов и выгребает, кто-то с сотнями тысяч и фейлит.

Я был в НДж в доме местного хэндимена. Там правда жена большой человек в всемирноизвестной финкомпании. Мне было сказано, что все в этом доме было сделано этим хэндименом. Но только пару месяцев назад я узнал, что этот хэндимен как свой инвестмент имеет еще пару домов в этом городке под рент.

А вот это уже врядли зависело от жены. И заработать хэндименством на 2 дома в Берген каунти - дорогого стоит. Наверное, ты не совсем понимаешь что произошло.Смотри.Для того, чтобы работать хэндименом (не только, но раз уж про это речь), есть 3 пути заполучения клиентов.1. Через рекламу. Я видел множество объявлений на столбах, куча визиток в почтовом ящике, и тп. Кто клюнет на такую рекламу? Наверное, пожилой человек, который не пользуется Интернетом, ходит пешком и тп. НЕ очень денежный мешок. Но, это не худший вариант. Проблема в том, что выхлоп от такого маркетинга практически нулевой.2. Есть аппы, которые по схеме Убера работают. Беда в том, что как никого не парит квалификация или персоналии водителя Убера так и никого не парит кто придет и соберет тумбочку. Цена! Как правило это разовые клиенты, которые не имеют большой необходимости и опыта найма хэндименов. И не очень денежные.Но это более молодое поколение.3. Это уже клондайк для хэндименов. Существующие постоянные клиенты и клиенты по рекомендациям. Там вопрос цены не первостепенный. Важно, чтобы хэндимен был профессионалом, пуктуальным, аккуратным и подстраивался под график клиента.Никто не хочет чтобы в доме за несколько млн что-то ремонтировал случайный человек. Никто не будет менять свой график ради того, чтобы остаться дома, потому что какой-то чувак должен подъехать прицепить полочку. Никто не потерпит, если человек запланировал себе что к нему придет хэндимент и тот не пришел или пришел с существенным опозданием или очень долго делает пустяковую работу. Для такого рода клиентов - это очень дорогая роскошь терять деньги.Зато заплатить, скажем, 300 долларов там где апп поставит ценник в 40 долларов (и 40% заберет себе) -не вопрос. Очень знакомым хэндименам могут оставить и ключи, чтобы он сделал свою работу.Вот к п3 и надо было идти ньюйоркеру. Это путь неблизкий - годы, пока сформируется этот пул постоянных клиентов. Богатых клиентов, не крохоборов.А прос.рать можно и 60 и 600 куе. На что мозгов хватит.Кто-то приезжает в США с несколькими сотнями долларов и выгребает, кто-то с сотнями тысяч и фейлит.Я был в НДж в доме местного хэндимена. Там правда жена большой человек в всемирноизвестной финкомпании. Мне было сказано, что все в этом доме было сделано этим хэндименом. Но только пару месяцев назад я узнал, что этот хэндимен как свой инвестмент имеет еще пару домов в этом городке под рент.А вот это уже врядли зависело от жены. И заработать хэндименством на 2 дома в Берген каунти - дорогого стоит. rjkz

Кто не в состоянии увидеть картину целиком:

Короче, рекомендую для обладателей конкретно-образного мышления.Кто не в состоянии увидеть картину целиком:

Как я и сказал: система рано или поздно стабилизируется в той точке, когда, чтобы осилить среднемесячный платёж по среднему дому, среднему покупателю надо впахивать, как два коня. Поскольку впахивать, как два коня, хотят далеко не все, продажи падают, экономика перекособочивается, и банкиры идут к правительству с требованием, что надо что-то с этим делать. Сначала придумали, что в семье же два взрослых, вот пусть они и впахивают, как два коня, вдвоём. Сработало. Правда, детей рожать перестали почти, потому что времени на них нет, но это даже и лучше, дети отвлекают от впахивания, а их нехватка в экономике станет заметна лет через 20, и это уже будет не наша проблема. Потом оказалось, что уже и впахивая вдвоем ипотеку не потянуть. Придумали 30-летние ипотеки, снизили ежемесячную нагрузку, всё хорошо, впахиваем дальше, но дольше. Потом то же самое произошло и с 30-летними ипотеками, опять никто не может себе позволить, что ж такое? А давайте раздавать ипотеки без первого взноса и ещё и с кэшбэком за взятие кредита. О как тут карта попёрла-то! Прямо ипотечный бум. Правда, совсем недолго длилось, рухнуло в 2008-м так, что уже почти двадцать лет аукается. Потом ковид, и потом всё вернулось, и ипотеку никто не может позволить. Что делать? Давайте теперь 50-летние ипотеки, чтобы ежемесячный платеж на несколько сотен уменьшить, и народ опять себе мог бы его позволить. Сколько пройдёт времени, прежде чем система опять стабилизируется, и опять окажется, что уже и 50-летние ипотеки средний покупатель уже не может выплачивать? И что тогда делать? 100-летнюю ипотеку семейного типа? Со слоганом "ещё и вашим правнукам станется"?



А что меня больше повеселило, что чем более "развит" ипотечный рынок, тем в более позднем возрасте семь может себе позволить купить собственное жильё. Хотя единственная разумная цель этого механизма -- это как раз снизить этот возраст. Как и с любым другим кредитом rationing (блин, не смог подобрать слово) в том, что можно взять и пользоваться сейчас, а не ждать, пока удастся скопить нужную сумму. На самом деле это подтверждает, что всё это не для покупателей недвижимости, а для банкиров и их владельцев. А дойная корова в этом процессе -- не "средний" работяга, а тот, кто чуточку выше среднего. Именно он пойдёт к банкиру на поклон, и будет доказывать, что он этот ежемесячный платёж осилит. Точно так же, как было бы совсем без банкиров. Средний работяга не может насобирать на дом за обозримый срок, а средний класс -- насобирал бы и без ипотеки, если бы в результате ипотеки цены не были бы задраны до небес. Грустно. Как я и сказал: система рано или поздно стабилизируется в той точке, когда, чтобы осилить среднемесячный платёж по среднему дому, среднему покупателю надо впахивать, как два коня. Поскольку впахивать, как два коня, хотят далеко не все, продажи падают, экономика перекособочивается, и банкиры идут к правительству с требованием, что надо что-то с этим делать. Сначала придумали, что в семье же два взрослых, вот пусть они и впахивают, как два коня, вдвоём. Сработало. Правда, детей рожать перестали почти, потому что времени на них нет, но это даже и лучше, дети отвлекают от впахивания, а их нехватка в экономике станет заметна лет через 20, и это уже будет не наша проблема. Потом оказалось, что уже и впахивая вдвоем ипотеку не потянуть. Придумали 30-летние ипотеки, снизили ежемесячную нагрузку, всё хорошо, впахиваем дальше, но дольше. Потом то же самое произошло и с 30-летними ипотеками, опять никто не может себе позволить, что ж такое? А давайте раздавать ипотеки без первого взноса и ещё и с кэшбэком за взятие кредита. О как тут карта попёрла-то! Прямо ипотечный бум. Правда, совсем недолго длилось, рухнуло в 2008-м так, что уже почти двадцать лет аукается. Потом ковид, и потом всё вернулось, и ипотеку никто не может позволить. Что делать? Давайте теперь 50-летние ипотеки, чтобы ежемесячный платеж на несколько сотен уменьшить, и народ опять себе мог бы его позволить. Сколько пройдёт времени, прежде чем система опять стабилизируется, и опять окажется, что уже и 50-летние ипотеки средний покупатель уже не может выплачивать? И что тогда делать? 100-летнюю ипотеку семейного типа? Со слоганом "ещё и вашим правнукам станется"?А что меня больше повеселило, что чем более "развит" ипотечный рынок, тем в более позднем возрасте семь может себе позволить купить собственное жильё. Хотя единственная разумная цель этого механизма -- это как раз снизить этот возраст. Как и с любым другим кредитом rationing (блин, не смог подобрать слово) в том, что можно взять и пользоваться сейчас, а не ждать, пока удастся скопить нужную сумму. На самом деле это подтверждает, что всё это не для покупателей недвижимости, а для банкиров и их владельцев. А дойная корова в этом процессе -- не "средний" работяга, а тот, кто чуточку выше среднего. Именно он пойдёт к банкиру на поклон, и будет доказывать, что он этот ежемесячный платёж осилит. Точно так же, как было бы совсем без банкиров. Средний работяга не может насобирать на дом за обозримый срок, а средний класс -- насобирал бы и без ипотеки, если бы в результате ипотеки цены не были бы задраны до небес. Грустно.

https://www.idealista.com/en/inmueble/109402406/



урбанизация там классная, 4 бассейна, тенисный корт, куча зелени что в Испании роскошь. Я сам там год жил. Можно в гугл мапсах сверху глянуть вид в режиме фоток.



Если мониторить то проскакивают и за 210-220, но такие конечно улетают за пару дней. трешка с 2 туалетами, 110м, до моря ровно 1 банка пива (0.33) за 245к, но я думаю за 220 можно сторговать:урбанизация там классная, 4 бассейна, тенисный корт, куча зелени что в Испании роскошь. Я сам там год жил. Можно в гугл мапсах сверху глянуть вид в режиме фоток.Если мониторить то проскакивают и за 210-220, но такие конечно улетают за пару дней.

Глянув по картах та ідеалісту, ЖК виглядає дуже пристойним, ну і локалізація реально супер - там пішки трохи до моря, пляж широкий, ще і типу набережна благоустроєна аж до Аліканте. Ціни реально смішні.



Тільки цікаво, що там з кондиціонерами - це тільки вентилятори ті на стелях - чи є якась окремо? Глянув по картах та ідеалісту, ЖК виглядає дуже пристойним, ну і локалізація реально супер - там пішки трохи до моря, пляж широкий, ще і типу набережна благоустроєна аж до Аліканте. Ціни реально смішні.Тільки цікаво, що там з кондиціонерами - це тільки вентилятори ті на стелях - чи є якась окремо?

