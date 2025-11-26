Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А що пан flyman взагалі знає, що таке "кондиціонер"? Мабуть, десь бачив - що раптом згадав...
Ну, про Туреччину мiг би і не згадувати - його час пройшов, треба було маячнею не займатися на пару з дома нарваними нездалами з вересня 2018 року по червень 2021 року... Круто його тоді "вкинули" ті андруси, таку бздуру всі разом несли... А гречний - в ті далекі часи - flyman не зрозумів, в яку дупу його тягнуть... Зафундували його таки...