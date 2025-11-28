Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3056305730583059 Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:34 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: akurt написав: Все так і є - в тому числі для Великої Британії.

Я наводив знову ж таки конкретний приклад:

- наша людина знайшла роботу у Великій Британії приблизно 10 років тому. Викладач університету після закінчення одного з університетів України.

- в минулому чи в позаминулому році взяв в іпотеку 3-р поверховий будинок в тому місті, де університет і робота.

- ринкова ціна 340 000€;

- його зарплатня 80 000 британських фунтів на рік (жінка працює також, але про її зарплатню не питав);

- якщо наприклад хтось з форумчан отримує в місяць 80 000 гривень, а хата коштує 340 000 гривень, то за який термін наскирдує на хату?

За 4 роки? за 5?

- ні, дурних скирдувати немає: іпотека на 20 років. Все так і є - в тому числі для Великої Британії.Я наводив знову ж таки конкретний приклад:- наша людина знайшла роботу у Великій Британії приблизно 10 років тому. Викладач університету після закінчення одного з університетів України.- в минулому чи в позаминулому році взяв в іпотеку 3-р поверховий будинок в тому місті, де університет і робота.- ринкова ціна 340 000€;- його зарплатня 80 000 британських фунтів на рік (жінка працює також, але про її зарплатню не питав);- якщо наприклад хтось з форумчан отримує в місяць 80 000 гривень, а хата коштує 340 000 гривень, то за який термін наскирдує на хату?За 4 роки? за 5?- ні, дурних скирдувати немає: іпотека на 20 років.

Якщо вже податки сплачені, то 5 місяців:

Якщо 6000 грн. "на життя", залишається 74000 грн.

74К * 5 = 370К. Якщо вже податки сплачені, то 5 місяців:Якщо 6000 грн. "на життя", залишається 74000 грн.74К * 5 = 370К.

Якщо жити на 6000 грн, нащо вже та хата Якщо жити на 6000 грн, нащо вже та хата Faceless

Модератор Повідомлень: 37024 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8275 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лис, 2025 13:03 Faceless написав: flyman написав: akurt написав: Все так і є - в тому числі для Великої Британії.

Я наводив знову ж таки конкретний приклад:

- наша людина знайшла роботу у Великій Британії приблизно 10 років тому. Викладач університету після закінчення одного з університетів України.

- в минулому чи в позаминулому році взяв в іпотеку 3-р поверховий будинок в тому місті, де університет і робота.

- ринкова ціна 340 000€;

- його зарплатня 80 000 британських фунтів на рік (жінка працює також, але про її зарплатню не питав);

- якщо наприклад хтось з форумчан отримує в місяць 80 000 гривень, а хата коштує 340 000 гривень, то за який термін наскирдує на хату?

За 4 роки? за 5?

- ні, дурних скирдувати немає: іпотека на 20 років. Все так і є - в тому числі для Великої Британії.Я наводив знову ж таки конкретний приклад:- наша людина знайшла роботу у Великій Британії приблизно 10 років тому. Викладач університету після закінчення одного з університетів України.- в минулому чи в позаминулому році взяв в іпотеку 3-р поверховий будинок в тому місті, де університет і робота.- ринкова ціна 340 000€;- його зарплатня 80 000 британських фунтів на рік (жінка працює також, але про її зарплатню не питав);- якщо наприклад хтось з форумчан отримує в місяць 80 000 гривень, а хата коштує 340 000 гривень, то за який термін наскирдує на хату?За 4 роки? за 5?- ні, дурних скирдувати немає: іпотека на 20 років.

Якщо вже податки сплачені, то 5 місяців:

Якщо 6000 грн. "на життя", залишається 74000 грн.

74К * 5 = 370К. Якщо вже податки сплачені, то 5 місяців:Якщо 6000 грн. "на життя", залишається 74000 грн.74К * 5 = 370К.

Якщо жити на 6000 грн, нащо вже та хата Якщо жити на 6000 грн, нащо вже та хата

а якщо на 24000, але тоді за 6 місяців ? а якщо на 24000, але тоді за 6 місяців ? flyman

Повідомлень: 41609 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2869 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:08 flyman написав: Faceless написав: flyman написав: Якщо вже податки сплачені, то 5 місяців:

Якщо 6000 грн. "на життя", залишається 74000 грн.

74К * 5 = 370К.

Якщо жити на 6000 грн, нащо вже та хата Якщо жити на 6000 грн, нащо вже та хата

а якщо на 24000, але тоді за 6 місяців ? а якщо на 24000, але тоді за 6 місяців ?

Хата за 8 кує? Це прикол? Така як на філіпінах у відео? Навіть в моїй провінції звідки я родом ціни стартують на 1 к від 35 кує. Хата за 8 кує? Це прикол? Така як на філіпінах у відео? Навіть в моїй провінції звідки я родом ціни стартують на 1 к від 35 кує. BIGor

Повідомлень: 10323 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1487 раз. Подякували: 1894 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:37 хата за 8куе BIGor написав: flyman написав: Faceless написав: Якщо жити на 6000 грн, нащо вже та хата Якщо жити на 6000 грн, нащо вже та хата

а якщо на 24000, але тоді за 6 місяців ? а якщо на 24000, але тоді за 6 місяців ?

Хата за 8 кує? Це прикол? Така як на філіпінах у відео? Навіть в моїй провінції звідки я родом ціни стартують на 1 к від 35 кує. Хата за 8 кує? Це прикол? Така як на філіпінах у відео? Навіть в моїй провінції звідки я родом ціни стартують на 1 к від 35 кує.

ти встряв в тему але втратив контекст, там було від акурта аналогія.



Тепер щодо "хата за 8куе"

https://fakty.ua/ru/462448-zhile-buducshego-za-8-tys-ilon-mask-predstavil-modulnyj-dom



Его компания объявила о выходе Tesla Tiny House — дома за 8 тысяч долларов, который может быть собранным за несколько часов. Блоки, из которых собирают домики, производятся непосредственно на заводе Tesla в Неваде, и транспортируются к месту сборки.



Авторы проекта утверждают, что модули делают из высокопрочной стали и композитных материалов, устойчивых к стихиям — снегопадам, ураганам и землятресениям, и что при их конструировании использовались технологии, применяемые в космических аппаратов SpaceX. Еще один плюс — энергетическая независимость благодаря аккумуляторам и солнечным панелям. ти встряв в тему але втратив контекст, там було від акурта аналогія.Тепер щодо "хата за 8куе"Его компания объявила о выходе Tesla Tiny House — дома за 8 тысяч долларов, который может быть собранным за несколько часов. Блоки, из которых собирают домики, производятся непосредственно на заводе Tesla в Неваде, и транспортируются к месту сборки.Авторы проекта утверждают, что модули делают из высокопрочной стали и композитных материалов, устойчивых к стихиям — снегопадам, ураганам и землятресениям, и что при их конструировании использовались технологии, применяемые в космических аппаратов SpaceX. Еще один плюс — энергетическая независимость благодаря аккумуляторам и солнечным панелям. flyman

Повідомлень: 41609 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2869 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:56 Як повідомляє преса США, «За словами директора ЦРУ Джона Реткліффа, громадянина Афганістану, звинуваченого у вбивстві двох бойовиків Національної гвардії Західної Вірджинії всього в кількох кварталах від Білого дому, раніше співпрацював з декількома державними структурами США, включаючи ЦРУ, під час служби у складі партнерських сил в Кандагаре, Афганістан»

Це дало можливість президенту країни миттєво заявити про карколомні засоби боротьби з мігрантами: сотні тисяч людей будуть позбавлені своїх статусів, видів на прожиття, дозволів на роботу і таке інше.



Він приблизно так і заявив: «Не вмієте жити в нормальному суспільстві серед нормальних людей та заробляти нормальні гроші - геть з палуби!»



І тут така «фішка» про тих афганців.

Вчора я був в аеропорту Стамбулу, звідки відлітав в Женеву. Там в залі очікування встановлені термінали, де можна отримати пароль до Wi-Fi.

Ось я підійшов - показав/прокатав свій паспорт - висвітився на екрані цифровий пароль. Я його сфотографував.

Виявилося, що паролем зацікавився не тільки я.

Я відійшов від терміналу, але озирнувся: стоїть перед терміналом хлопець років 30 і вже вводить на смартфоні «мій» (!) пароль.

Я зробив йому зауваження та показав, що він повинен «прокатати» свій (!) паспорт та отримати свій (!) пароль.

Він при мені змушений був це робити і я побачив, що в нього паспорт громадянина саме Афганістану…

Ось так панове, афганці вони такі…



P.S. зараз з далекого для всіх New York один казкар напише, що я якийсь ксенофоб. akurt

Повідомлень: 11572 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4073 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:36 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство

При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом. При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом.

ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини. ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини.

напиши єврокомісарм в Брюсель, що в них у ЄС В2В консультанти це шахраї що працюють під видом самозайнятих найманими працівниками напиши єврокомісарм в Брюсель, що в них у ЄС В2В консультанти це шахраї що працюють під видом самозайнятих найманими працівниками flyman

Повідомлень: 41609 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2869 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:35 flyman написав: Тепер щодо "хата за 8куе"

https://fakty.ua/ru/462448-zhile-buducshego-za-8-tys-ilon-mask-predstavil-modulnyj-dom Тепер щодо "хата за 8куе"

І скільки хат вже продано за 8 кує? І скільки хат вже продано за 8 кує? BIGor

Повідомлень: 10323 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1487 раз. Подякували: 1894 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3056305730583059 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless