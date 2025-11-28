Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Закінчуй лайном харчуватись. Спитав AI щодо цього:
Будинок від Тесла це переважно фейк — масові повідомлення про «дешевий мобільний будинок від Tesla» не підтверджені офіційними джерелами і мають ознаки дезінформації.
Що саме поширюють У мережі з’явилися відео й пости про нібито Tesla Tiny House вартістю близько $7–8 тис., готовий до масового виробництва та автономний (сонячні панелі, батареї, «без потреби в землі»). Ці матеріали часто супроводжуються рендерами та посиланнями на анонімні YouTube‑канали або блогерів, а не на офіційні прес‑релізи компанії.
Чому це виглядає як фейк Немає офіційного анонсу від Tesla про масове виробництво такого продукту; великі продукт‑запуски зазвичай супроводжуються прес‑релізами та висвітленням у авторитетних медіа.
Повторювані різні ціни й суперечливі технічні деталі в різних джерелах — типовий маркер клікбейту і чуток.
Частина матеріалів базується на старих концептах або внутрішніх проєктах (наприклад, згадки про скляні будинки й «Проєкт 42» у контексті особистих проєктів Маска), але це не означає наявність комерційного продукту для широкого ринку.
На "цих" островах іноземець не може землю купить, тобто, якщо взять якійсь будинок з гівна та палок, то вкорячить його нема де.