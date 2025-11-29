RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:52

  flyman написав:Тепер щодо "хата за 8куе"
https://fakty.ua/ru/462448-zhile-buducshego-za-8-tys-ilon-mask-predstavil-modulnyj-dom
[i]Его компания объявила о выходе Tesla Tiny House — дома за 8 тысяч долларов

Закінчуй лайном харчуватись.
Спитав AI щодо цього:
Будинок від Тесла це переважно фейк — масові повідомлення про «дешевий мобільний будинок від Tesla» не підтверджені офіційними джерелами і мають ознаки дезінформації.

Що саме поширюють
У мережі з’явилися відео й пости про нібито Tesla Tiny House вартістю близько $7–8 тис., готовий до масового виробництва та автономний (сонячні панелі, батареї, «без потреби в землі»). Ці матеріали часто супроводжуються рендерами та посиланнями на анонімні YouTube‑канали або блогерів, а не на офіційні прес‑релізи компанії.

Чому це виглядає як фейк
Немає офіційного анонсу від Tesla про масове виробництво такого продукту; великі продукт‑запуски зазвичай супроводжуються прес‑релізами та висвітленням у авторитетних медіа.

Повторювані різні ціни й суперечливі технічні деталі в різних джерелах — типовий маркер клікбейту і чуток.

Частина матеріалів базується на старих концептах або внутрішніх проєктах (наприклад, згадки про скляні будинки й «Проєкт 42» у контексті особистих проєктів Маска), але це не означає наявність комерційного продукту для широкого ринку.

На "цих" островах іноземець не може землю купить, тобто, якщо взять якійсь будинок з гівна та палок, то вкорячить його нема де.
Water
 
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 00:25

русня, русня, русня ...

русня, русня, русня ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 08:42

  flyman написав:русня, русня, русня ...

Нема 30 хв лишніх, не дякуйте

📌 Ключові тези / Стислий зміст відео
1. Повернення в Україну

Авторка — психологиня, психотерапевтка.
Повернулася до Києва тиждень тому і проходить адаптацію:
«У мене ніколи не стояло запитання повертатись чи ні. У мене завжди стояло коли повертатись.»

2. Відчуття від Києва
Київ здається технологічним, майже як Токіо.
В АТБ їздить робот-продавець.
У Єві чеки — цифрові, папір не друкують.
У закладах — QR-меню, онлайн-оплата, чайові, донати.
Бізнеси активно ведуть соцмережі й рілси.

3. Порівняння з Європою
В Європі дуже повільний сервіс:
«Якщо ви пишете в неділю в Європі, і вам відповіли у середу — дякуйте».
В Україні відповідають миттєво, навіть о 23:00 в неділю.
У Європі всі магазини зачинено у вихідні — виник страх «не встигнути нічого купити».

4. Неможливість повністю інтегруватись за кордоном
Почуття, що живеш «на чужій клумбі»:
«Мене ніби взяли з мого лісу й пересадили до пальм — і тіло не прийняло цю пересадку».
Мандрівки в 25+ країн не допомогли інтегруватися.
За кордоном не проживається війна — «інше інфополе».
Найскладніша емоція — оніміння через неможливість проживати біль.

5. Про Україну та емоційний зв’язок
Життя за кордоном — «ніби з чужим чоловіком» або «життя в готелі».
Справжній зв’язок — тільки з Україною:
«Я тішуся лише за українців, коли вони перемагають».
Символ неприйняття життя за кордоном — два роки не купувала товкушку для пюре:
«Бо це означає — я тут лишаюся».

6. Русня за кордоном
Її дуже багато, навіть у «хороших» країнах.
Русня веде гуртки, бізнеси, займає посади.
Європа до росіян толерантна.

Хобі авторки — «вибішувати русню»:
– носити русофобський мерч,
– переставляти книги про РФ у книгарнях,
– ховати їх у глибині полиць,
– ставити Гітлера поряд з книгами про путіна.

7. Сервіс в Україні
Якість сервісу «шокує» після Європи.
Манікюрний салон перепросив за 4 зірки та дав знижку 50%.
Укрзалізниця відповіла за хвилини в неділю вночі.

8. Подорож додому
Повернення з Хорватії: двоє котів, равлик, різні види транспорту.
Емоційно важко, але бажання повернутися перекривало страхи:
«Це треба так любити країну, щоб повернутись у війну».

9. Адаптація після повернення
Психологічно важко звикнути, що все працює щодня.
Старі європейські звички створюють тривожність («в неділю нічого не працює»).
Потребує часу, щоб інтегрувати досвід та емоції.

🧩 Найяскравіші цитати

«Україна — не країна третього світу. Це найбільше наї*балово, яке я почула».
«Я в шоці від того, як тут все технологічно».
«Мене бісить не те, що вони не такі. Мене бісить, що вони — не Україна».
«Життя за кордоном — це ніби життя з чужим чоловіком».
«Я не можу інтегруватися в країну, до якої не хочу приєднуватися».
«Я спала пів року на українській землі під подушкою».

ПС я би поспорив з 90% тезами, викладу трохи пізніше.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 09:08

  BIGor написав:
  flyman написав:русня, русня, русня ...

Нафіга взагалі викладати відоси з психічно неврівноваженими особами?!
Bolt
 
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 09:31

  Bolt написав:Нафіга взагалі викладати відоси з психічно неврівноваженими особами?!

Правильне запитання.
Відповідь є: подивіться, хто притягнув це на Фінансовий форум України.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11574
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4075 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: akurt, Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

