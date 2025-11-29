Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:52
flyman написав: Тепер щодо "хата за 8куе"

https://fakty.ua/ru/462448-zhile-buducshego-za-8-tys-ilon-mask-predstavil-modulnyj-dom

[i]Его компания объявила о выходе Tesla Tiny House — дома за 8 тысяч долларов Тепер щодо "хата за 8куе"[i]Его компания объявила о выходе Tesla Tiny House — дома за 8 тысяч долларов

Закінчуй лайном харчуватись.

Спитав AI щодо цього:

Будинок від Тесла це переважно фейк — масові повідомлення про «дешевий мобільний будинок від Tesla» не підтверджені офіційними джерелами і мають ознаки дезінформації.



Що саме поширюють

У мережі з’явилися відео й пости про нібито Tesla Tiny House вартістю близько $7–8 тис., готовий до масового виробництва та автономний (сонячні панелі, батареї, «без потреби в землі»). Ці матеріали часто супроводжуються рендерами та посиланнями на анонімні YouTube‑канали або блогерів, а не на офіційні прес‑релізи компанії.



Чому це виглядає як фейк

Немає офіційного анонсу від Tesla про масове виробництво такого продукту; великі продукт‑запуски зазвичай супроводжуються прес‑релізами та висвітленням у авторитетних медіа.



Повторювані різні ціни й суперечливі технічні деталі в різних джерелах — типовий маркер клікбейту і чуток.



Частина матеріалів базується на старих концептах або внутрішніх проєктах (наприклад, згадки про скляні будинки й «Проєкт 42» у контексті особистих проєктів Маска), але це не означає наявність комерційного продукту для широкого ринку.

На "цих" островах іноземець не може землю купить, тобто, якщо взять якійсь будинок з гівна та палок, то вкорячить його нема де.

flyman

Повідомлень: 41628 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2869 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лис, 2025 08:42 flyman написав: русня, русня, русня ...

русня, русня, русня ...

Нема 30 хв лишніх, не дякуйте



📌 Ключові тези / Стислий зміст відео

1. Повернення в Україну



Авторка — психологиня, психотерапевтка.

Повернулася до Києва тиждень тому і проходить адаптацію:

«У мене ніколи не стояло запитання повертатись чи ні. У мене завжди стояло коли повертатись.»



2. Відчуття від Києва

Київ здається технологічним, майже як Токіо.

В АТБ їздить робот-продавець.

У Єві чеки — цифрові, папір не друкують.

У закладах — QR-меню, онлайн-оплата, чайові, донати.

Бізнеси активно ведуть соцмережі й рілси.



3. Порівняння з Європою

В Європі дуже повільний сервіс:

«Якщо ви пишете в неділю в Європі, і вам відповіли у середу — дякуйте».

В Україні відповідають миттєво, навіть о 23:00 в неділю.

У Європі всі магазини зачинено у вихідні — виник страх «не встигнути нічого купити».



4. Неможливість повністю інтегруватись за кордоном

Почуття, що живеш «на чужій клумбі»:

«Мене ніби взяли з мого лісу й пересадили до пальм — і тіло не прийняло цю пересадку».

Мандрівки в 25+ країн не допомогли інтегруватися.

За кордоном не проживається війна — «інше інфополе».

Найскладніша емоція — оніміння через неможливість проживати біль.



5. Про Україну та емоційний зв’язок

Життя за кордоном — «ніби з чужим чоловіком» або «життя в готелі».

Справжній зв’язок — тільки з Україною:

«Я тішуся лише за українців, коли вони перемагають».

Символ неприйняття життя за кордоном — два роки не купувала товкушку для пюре:

«Бо це означає — я тут лишаюся».



6. Русня за кордоном

Її дуже багато, навіть у «хороших» країнах.

Русня веде гуртки, бізнеси, займає посади.

Європа до росіян толерантна.



Хобі авторки — «вибішувати русню»:

– носити русофобський мерч,

– переставляти книги про РФ у книгарнях,

– ховати їх у глибині полиць,

– ставити Гітлера поряд з книгами про путіна.



7. Сервіс в Україні

Якість сервісу «шокує» після Європи.

Манікюрний салон перепросив за 4 зірки та дав знижку 50%.

Укрзалізниця відповіла за хвилини в неділю вночі.



8. Подорож додому

Повернення з Хорватії: двоє котів, равлик, різні види транспорту.

Емоційно важко, але бажання повернутися перекривало страхи:

«Це треба так любити країну, щоб повернутись у війну».



9. Адаптація після повернення

Психологічно важко звикнути, що все працює щодня.

Старі європейські звички створюють тривожність («в неділю нічого не працює»).

Потребує часу, щоб інтегрувати досвід та емоції.



🧩 Найяскравіші цитати



«Україна — не країна третього світу. Це найбільше наї*балово, яке я почула».

«Я в шоці від того, як тут все технологічно».

«Мене бісить не те, що вони не такі. Мене бісить, що вони — не Україна».

«Життя за кордоном — це ніби життя з чужим чоловіком».

«Я не можу інтегруватися в країну, до якої не хочу приєднуватися».

«Я спала пів року на українській землі під подушкою».



ПС я би поспорив з 90% тезами, викладу трохи пізніше.

Додано: Суб 29 лис, 2025 09:08
Bolt написав: Нафіга взагалі викладати відоси з психічно неврівноваженими особами?!

А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається?

Додано: Суб 29 лис, 2025 13:33
Water написав: А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається?
Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.

https://www.youtube.com/watch?v=1Wa4kad0rjo

Достатньо подивитись перші 3 хвилини. Стосовно Філіппін, просто загуглив real philippinesДостатньо подивитись перші 3 хвилини. Не відкриваючи з однієї заставки блєванув Не відкриваючи з однієї заставки блєванув

Хто на якому рівні перебуває і хто що шукає.

Київ здається технологічним, майже як Токіо.

У закладах — QR-меню 2. Відчуття від КиєваКиїв здається технологічним, майже як Токіо.У закладах — QR-меню

Додано: Суб 29 лис, 2025 14:23
Gastarbaiter написав: У Києві вже кілька років не був, можливо там якось інакше все працює. Але оті QR-меню в Європі дуже незручні. Не розумію цієї економії на 10-20 заламінованих аркушах паперу (по 2-5 на кожну мову).

Додано: Суб 29 лис, 2025 14:42
Hotab написав: У Флаймана весь контент від таких.

