Закінчуй лайном харчуватись. Спитав AI щодо цього:
Будинок від Тесла це переважно фейк — масові повідомлення про «дешевий мобільний будинок від Tesla» не підтверджені офіційними джерелами і мають ознаки дезінформації.
Що саме поширюють У мережі з’явилися відео й пости про нібито Tesla Tiny House вартістю близько $7–8 тис., готовий до масового виробництва та автономний (сонячні панелі, батареї, «без потреби в землі»). Ці матеріали часто супроводжуються рендерами та посиланнями на анонімні YouTube‑канали або блогерів, а не на офіційні прес‑релізи компанії.
Чому це виглядає як фейк Немає офіційного анонсу від Tesla про масове виробництво такого продукту; великі продукт‑запуски зазвичай супроводжуються прес‑релізами та висвітленням у авторитетних медіа.
Повторювані різні ціни й суперечливі технічні деталі в різних джерелах — типовий маркер клікбейту і чуток.
Частина матеріалів базується на старих концептах або внутрішніх проєктах (наприклад, згадки про скляні будинки й «Проєкт 42» у контексті особистих проєктів Маска), але це не означає наявність комерційного продукту для широкого ринку.
На "цих" островах іноземець не може землю купить, тобто, якщо взять якійсь будинок з гівна та палок, то вкорячить його нема де.
📌 Ключові тези / Стислий зміст відео 1. Повернення в Україну
Авторка — психологиня, психотерапевтка. Повернулася до Києва тиждень тому і проходить адаптацію: «У мене ніколи не стояло запитання повертатись чи ні. У мене завжди стояло коли повертатись.»
2. Відчуття від Києва Київ здається технологічним, майже як Токіо. В АТБ їздить робот-продавець. У Єві чеки — цифрові, папір не друкують. У закладах — QR-меню, онлайн-оплата, чайові, донати. Бізнеси активно ведуть соцмережі й рілси.
3. Порівняння з Європою В Європі дуже повільний сервіс: «Якщо ви пишете в неділю в Європі, і вам відповіли у середу — дякуйте». В Україні відповідають миттєво, навіть о 23:00 в неділю. У Європі всі магазини зачинено у вихідні — виник страх «не встигнути нічого купити».
4. Неможливість повністю інтегруватись за кордоном Почуття, що живеш «на чужій клумбі»: «Мене ніби взяли з мого лісу й пересадили до пальм — і тіло не прийняло цю пересадку». Мандрівки в 25+ країн не допомогли інтегруватися. За кордоном не проживається війна — «інше інфополе». Найскладніша емоція — оніміння через неможливість проживати біль.
5. Про Україну та емоційний зв’язок Життя за кордоном — «ніби з чужим чоловіком» або «життя в готелі». Справжній зв’язок — тільки з Україною: «Я тішуся лише за українців, коли вони перемагають». Символ неприйняття життя за кордоном — два роки не купувала товкушку для пюре: «Бо це означає — я тут лишаюся».
6. Русня за кордоном Її дуже багато, навіть у «хороших» країнах. Русня веде гуртки, бізнеси, займає посади. Європа до росіян толерантна.
Хобі авторки — «вибішувати русню»: – носити русофобський мерч, – переставляти книги про РФ у книгарнях, – ховати їх у глибині полиць, – ставити Гітлера поряд з книгами про путіна.
7. Сервіс в Україні Якість сервісу «шокує» після Європи. Манікюрний салон перепросив за 4 зірки та дав знижку 50%. Укрзалізниця відповіла за хвилини в неділю вночі.
8. Подорож додому Повернення з Хорватії: двоє котів, равлик, різні види транспорту. Емоційно важко, але бажання повернутися перекривало страхи: «Це треба так любити країну, щоб повернутись у війну».
9. Адаптація після повернення Психологічно важко звикнути, що все працює щодня. Старі європейські звички створюють тривожність («в неділю нічого не працює»). Потребує часу, щоб інтегрувати досвід та емоції.
🧩 Найяскравіші цитати
«Україна — не країна третього світу. Це найбільше наї*балово, яке я почула». «Я в шоці від того, як тут все технологічно». «Мене бісить не те, що вони не такі. Мене бісить, що вони — не Україна». «Життя за кордоном — це ніби життя з чужим чоловіком». «Я не можу інтегруватися в країну, до якої не хочу приєднуватися». «Я спала пів року на українській землі під подушкою».
ПС я би поспорив з 90% тезами, викладу трохи пізніше.
Нафіга взагалі викладати відоси з психічно неврівноваженими особами?!
Загалом виходить в розумінні наших "жінкинь" класна країна це де: дешевий манікюр і цілодобові колл-центри. Хоча це все досягається дешевою надлишковою робочою силою - але пофіг. Також класна країна має середню пенсію в 70 доларів США/місяць.
Закінчуй лайном харчуватись. Спитав AI щодо цього:
Будинок від Тесла це переважно фейк — масові повідомлення про «дешевий мобільний будинок від Tesla» не підтверджені офіційними джерелами і мають ознаки дезінформації.
Що саме поширюють У мережі з’явилися відео й пости про нібито Tesla Tiny House вартістю близько $7–8 тис., готовий до масового виробництва та автономний (сонячні панелі, батареї, «без потреби в землі»). Ці матеріали часто супроводжуються рендерами та посиланнями на анонімні YouTube‑канали або блогерів, а не на офіційні прес‑релізи компанії.
Чому це виглядає як фейк Немає офіційного анонсу від Tesla про масове виробництво такого продукту; великі продукт‑запуски зазвичай супроводжуються прес‑релізами та висвітленням у авторитетних медіа.
Повторювані різні ціни й суперечливі технічні деталі в різних джерелах — типовий маркер клікбейту і чуток.
Частина матеріалів базується на старих концептах або внутрішніх проєктах (наприклад, згадки про скляні будинки й «Проєкт 42» у контексті особистих проєктів Маска), але це не означає наявність комерційного продукту для широкого ринку.
На "цих" островах іноземець не може землю купить, тобто, якщо взять якійсь будинок з гівна та палок, то вкорячить його нема де.
А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається? Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.