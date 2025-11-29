Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Скільки ж в тебе вільно часу, що ти встигаєш слухати цю нудятину, ще й таку довжелезну.
Скорость воспроизведения можно увеличить. Вообще, я еще понимаю зачем это надо живущим в США - где-то узнать на что можно нарваться, ну а тем, кто уже нарвался - "послущать родственную дущу". Зачем это надо тем, кто с этим не сталкивается - хз.
BIGor написав:Так і є. І це не тільки в США, а і в Європі. Років 30-40 тому законодавчо і системно більша підтримка була у молоді, а зараз підтримка змістилася на старше покоління. І вийшло так, що це одне й те саме покоління, просто зараз йому вже 50-60+. На прикладі емігрантів в ЮК періоду 90х. Навіть багато з них змогли заволодіти декількома таунхаусами в Лондоні, не кажучи вже про місцевих. Бо співвідношення зп до цін на будинки тоді було зовсім інше, тож хто взяв до 30 років, часто вже гасив до 40 і брав ще одну іпотеку, вже для здачі в оренду. У випадку лендлорда мого однокласника, де я прожив пару днів, у нього в 58 років вже було 3 таунхауса. І кожен він розділив на кімнати і здавав окремо, дозволити собі цілий таунхаус в оренду ніхто вже не міг. Зараз реально лише в 40 років починають брати першу іпотеку, але такими темпами добре коли до пенсії повезе виплатити, не втрачаючи при цьому роботу.
Час від часу попадаються на очі відео на тему "глобальний перерозподіл богатства". Коротко, що бебібумери відходять і нащадки успадковують їх активи. Якщо в тебе батьки/діди в місті і мають нерухомість, а то в принципі, тобі рвати жили не потрібно, рано чи пізно вона сама прийде тобі в спадщину. Звісно, що це не про імігрантів з бідних країн, яким на перший внесок збирати і збирати
Не совссем так. Вопрос в том кто как кем и насколько напрягается на этот первый взнос. Ну и что хочет купить. НЕ хотел выкладывать, а потом уже и не найду, скорей всего. расиянка приехала по турвизе в США. То есть, разрешения на работу у нее не было, но пребывать в США она могла. Поехала во Флориду. Там нанялась на какую-то яхту не под американским флагом (территория не американская, а она и не резидент США). Зарплата что-то около 3600 в месяц. Но! Она на этой яхте и жила и ела. То есть, все деньги "в семье". Таким образом насундучила что-то около 70 куе. Купила ухайдоканый дом в южной Флориде, сама сделала ремонт, даже плитку клала сама. и на это ушли почти все ее деньги. Потом она этот дом сдала какой-то "даме с собачкой" за 1400 в месяц. Ну и планировала опять устраиваться на яхту. Таким образом, НЕ резидент США ЛЕГАЛЬНО заработала и купила НА ТЕРРИТОРИИ СЩА дом и теперь ЛЕГАЛЬНО получает доход на территории США. Я немного приофигел от такого в общем-то простого, но неочевидногго хода. Не буду искать
flyman написав:А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається? Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.
До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу? Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось. Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис. Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант? Особисто мені подобається шось таке: https://www.hymer.com/de/en/motorhomes/ ... -blackline але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис.
Gastarbaiter написав:У Києві вже кілька років не був, можливо там якось інакше все працює. Але оті QR-меню в Європі дуже незручні. Не розумію цієї економії на 10-20 заламінованих аркушах паперу (по 2-5 на кожну мову).
QR-меню в нас пішли з часів КОВІДу. В Європі дивлячись який ресторан, бувають і паперові, і QR.