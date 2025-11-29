Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3058305930603061 Додано: Суб 29 лис, 2025 16:34 Класно карає учасників Фінансового форуму України - навіть «підсадив» на відосики від психічно хворих - пан flyman.



Годинами «шарить» по мережі, відшукуючи всіляке лайно і тягне, і тягне, і тягне…

Це все кара за те, що ніхто не погодився взяти його роботу за смішні в наш час 1/4 мільйона гривень на місяць.



То вам така кара, жадібні люди! akurt

Повідомлень: 11574 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4076 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лис, 2025 16:37 Кочевник написав: flyman написав: про роботу в USA в корпо

про роботу в USA в корпо

Скільки ж в тебе вільно часу, що ти встигаєш слухати цю нудятину, ще й таку довжелезну. Скільки ж в тебе вільно часу, що ти встигаєш слухати цю нудятину, ще й таку довжелезну.



Скорость воспроизведения можно увеличить.

Вообще, я еще понимаю зачем это надо живущим в США - где-то узнать на что можно нарваться, ну а тем, кто уже нарвался - "послущать родственную дущу".

Зачем это надо тем, кто с этим не сталкивается - хз. Скорость воспроизведения можно увеличить.Вообще, я еще понимаю зачем это надо живущим в США - где-то узнать на что можно нарваться, ну а тем, кто уже нарвался - "послущать родственную дущу".Зачем это надо тем, кто с этим не сталкивается - хз. rjkz

Повідомлень: 18085 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8807 раз. Подякували: 5541 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лис, 2025 16:50 flyman написав: The_Rebel написав: BIGor написав: Так і є. І це не тільки в США, а і в Європі. Років 30-40 тому законодавчо і системно більша підтримка була у молоді, а зараз підтримка змістилася на старше покоління. І вийшло так, що це одне й те саме покоління, просто зараз йому вже 50-60+. На прикладі емігрантів в ЮК періоду 90х. Навіть багато з них змогли заволодіти декількома таунхаусами в Лондоні, не кажучи вже про місцевих. Бо співвідношення зп до цін на будинки тоді було зовсім інше, тож хто взяв до 30 років, часто вже гасив до 40 і брав ще одну іпотеку, вже для здачі в оренду. У випадку лендлорда мого однокласника, де я прожив пару днів, у нього в 58 років вже було 3 таунхауса. І кожен він розділив на кімнати і здавав окремо, дозволити собі цілий таунхаус в оренду ніхто вже не міг. Зараз реально лише в 40 років починають брати першу іпотеку, але такими темпами добре коли до пенсії повезе виплатити, не втрачаючи при цьому роботу. Так і є. І це не тільки в США, а і в Європі. Років 30-40 тому законодавчо і системно більша підтримка була у молоді, а зараз підтримка змістилася на старше покоління. І вийшло так, що це одне й те саме покоління, просто зараз йому вже 50-60+. На прикладі емігрантів в ЮК періоду 90х. Навіть багато з них змогли заволодіти декількома таунхаусами в Лондоні, не кажучи вже про місцевих. Бо співвідношення зп до цін на будинки тоді було зовсім інше, тож хто взяв до 30 років, часто вже гасив до 40 і брав ще одну іпотеку, вже для здачі в оренду. У випадку лендлорда мого однокласника, де я прожив пару днів, у нього в 58 років вже було 3 таунхауса. І кожен він розділив на кімнати і здавав окремо, дозволити собі цілий таунхаус в оренду ніхто вже не міг. Зараз реально лише в 40 років починають брати першу іпотеку, але такими темпами добре коли до пенсії повезе виплатити, не втрачаючи при цьому роботу.

Час від часу попадаються на очі відео на тему "глобальний перерозподіл богатства". Коротко, що бебібумери відходять і нащадки успадковують їх активи. Якщо в тебе батьки/діди в місті і мають нерухомість, а то в принципі, тобі рвати жили не потрібно, рано чи пізно вона сама прийде тобі в спадщину. Звісно, що це не про імігрантів з бідних країн, яким на перший внесок збирати і збирати Час від часу попадаються на очі відео на тему "глобальний перерозподіл богатства". Коротко, що бебібумери відходять і нащадки успадковують їх активи. Якщо в тебе батьки/діди в місті і мають нерухомість, а то в принципі, тобі рвати жили не потрібно, рано чи пізно вона сама прийде тобі в спадщину. Звісно, що це не про імігрантів з бідних країн, яким на перший внесок збирати і збирати



Не совссем так.

Вопрос в том кто как кем и насколько напрягается на этот первый взнос. Ну и что хочет купить.

НЕ хотел выкладывать, а потом уже и не найду, скорей всего.

расиянка приехала по турвизе в США.

То есть, разрешения на работу у нее не было, но пребывать в США она могла.

Поехала во Флориду.

Там нанялась на какую-то яхту не под американским флагом (территория не американская, а она и не резидент США). Зарплата что-то около 3600 в месяц.

Но! Она на этой яхте и жила и ела.

То есть, все деньги "в семье".

Таким образом насундучила что-то около 70 куе.

Купила ухайдоканый дом в южной Флориде, сама сделала ремонт, даже плитку клала сама. и на это ушли почти все ее деньги.

Потом она этот дом сдала какой-то "даме с собачкой" за 1400 в месяц.

Ну и планировала опять устраиваться на яхту.

Таким образом, НЕ резидент США ЛЕГАЛЬНО заработала и купила НА ТЕРРИТОРИИ СЩА дом и теперь ЛЕГАЛЬНО получает доход на территории США.

Я немного приофигел от такого в общем-то простого, но неочевидногго хода.

Не буду искать Не совссем так.Вопрос в том кто как кем и насколько напрягается на этот первый взнос. Ну и что хочет купить.НЕ хотел выкладывать, а потом уже и не найду, скорей всего.расиянка приехала по турвизе в США.То есть, разрешения на работу у нее не было, но пребывать в США она могла.Поехала во Флориду.Там нанялась на какую-то яхту не под американским флагом (территория не американская, а она и не резидент США). Зарплата что-то около 3600 в месяц.Но! Она на этой яхте и жила и ела.То есть, все деньги "в семье".Таким образом насундучила что-то около 70 куе.Купила ухайдоканый дом в южной Флориде, сама сделала ремонт, даже плитку клала сама. и на это ушли почти все ее деньги.Потом она этот дом сдала какой-то "даме с собачкой" за 1400 в месяц.Ну и планировала опять устраиваться на яхту.Таким образом, НЕ резидент США ЛЕГАЛЬНО заработала и купила НА ТЕРРИТОРИИ СЩА дом и теперь ЛЕГАЛЬНО получает доход на территории США.Я немного приофигел от такого в общем-то простого, но неочевидногго хода.Не буду искать rjkz

Повідомлень: 18085 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8807 раз. Подякували: 5541 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лис, 2025 17:20 BIGor написав: цілодобові колл-центри. цілодобові колл-центри.

Для чого вона до УЗ телефонувала чи писала? Для чого вона до УЗ телефонувала чи писала? Water Повідомлень: 3573 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лис, 2025 17:26 Hotab написав: Bolt написав: [

Нафіга взагалі викладати відоси з психічно неврівноваженими особами?! Нафіга взагалі викладати відоси з психічно неврівноваженими особами?!

У Флаймана весь контент від таких. У Флаймана весь контент від таких.

мабудь відкліена сітківка гарно сприймае "своїх" ))) мабудь відкліена сітківка гарно сприймае "своїх" ))) Прохожий Повідомлень: 14224 З нами з: 05.06.13 Подякував: 933 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лис, 2025 17:28 flyman написав: А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається?

Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться. А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається?Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.

До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу?

Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось.

Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис.

Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант?

Особисто мені подобається шось таке:

https://www.hymer.com/de/en/motorhomes/ ... -blackline

але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис. До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу?Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось.Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис.Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант?Особисто мені подобається шось таке:але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис. Water Повідомлень: 3573 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лис, 2025 17:31 Gastarbaiter написав: У Києві вже кілька років не був, можливо там якось інакше все працює. Але оті QR-меню в Європі дуже незручні. Не розумію цієї економії на 10-20 заламінованих аркушах паперу (по 2-5 на кожну мову). У Києві вже кілька років не був, можливо там якось інакше все працює. Але оті QR-меню в Європі дуже незручні. Не розумію цієї економії на 10-20 заламінованих аркушах паперу (по 2-5 на кожну мову).

QR-меню в нас пішли з часів КОВІДу. В Європі дивлячись який ресторан, бувають і паперові, і QR. QR-меню в нас пішли з часів КОВІДу. В Європі дивлячись який ресторан, бувають і паперові, і QR. Water Повідомлень: 3573 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3058305930603061 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless