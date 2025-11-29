Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3059306030613062 Додано: Суб 29 лис, 2025 19:05 BIGor написав: Water написав: flyman написав: А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається?

Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться. А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається?Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.

До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу?

Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось.

Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис.

Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант?

Особисто мені подобається шось таке:

https://www.hymer.com/de/en/motorhomes/ ... -blackline

але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис. До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу?Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось.Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис.Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант?Особисто мені подобається шось таке:але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис.

Я дивився модульні будинки під дачу, то 35 м під ключ коштує біля 33 тис Євро. І це без земельної ділянки і без комунікацій! А тут хочуть продавати високотехнологічний будинок за 8 кує... Звичайно подивимся, але якщо його все-таки будуть продавати, це зруйнує багато економік, в тому числі економіку США де все тримається на мортгейджах на будинки з гівна і палок за 500 кує. Я дивився модульні будинки під дачу, то 35 м під ключ коштує біля 33 тис Євро. І це без земельної ділянки і без комунікацій! А тут хочуть продавати високотехнологічний будинок за 8 кує... Звичайно подивимся, але якщо його все-таки будуть продавати, це зруйнує багато економік, в тому числі економіку США де все тримається на мортгейджах на будинки з гівна і палок за 500 кує.

Китайці шось пропонують:

https://www.made-in-china.com/products- ... Homes.html

але це потрібно дивитись, бо там можливо нічого немає, ніякого утеплення.

Ти ж розумієш, є вартість матеріалів. Наприклад, сонячні панелі та накопичувач. Для будинку це мінімум 10 штук, при вартості всього будинку 10, це Маск буде собі в збиток продавать?

Плюс земля, дивлячись де, не кажучі вже за комунікації, чи воду дощову воно буде збирать? А якщо дощів нема, переробляти використану воду? Китайці шось пропонують:але це потрібно дивитись, бо там можливо нічого немає, ніякого утеплення.Ти ж розумієш, є вартість матеріалів. Наприклад, сонячні панелі та накопичувач. Для будинку це мінімум 10 штук, при вартості всього будинку 10, це Маск буде собі в збиток продавать?Плюс земля, дивлячись де, не кажучі вже за комунікації, чи воду дощову воно буде збирать? А якщо дощів нема, переробляти використану воду? Water Повідомлень: 3576 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лис, 2025 19:11 Water написав: BIGor написав: цілодобові колл-центри. цілодобові колл-центри.

Для чого вона до УЗ телефонувала чи писала? Для чого вона до УЗ телефонувала чи писала?



Если у психолога депрессия и ему надо с кем-то поговорить, то куда звонить, как не в УЗ? Если у психолога депрессия и ему надо с кем-то поговорить, то куда звонить, как не в УЗ? rjkz

Повідомлень: 18087 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8808 раз. Подякували: 5543 раз. Профіль 11 6 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лис, 2025 19:27 Я НЕ розумів та НЕ розумію, навіщо шановне панство дивиться фільми в "Флаймановому кінозалі" - ще й від психопатів та мало того - як виявилося - річної (!) давнини.

Прямо дійсно нема чим зайнятися. Я аж бачу, як директор кінозалу посміхається: квитки на фуфло продано вдало!



Еміграція, заробітчанство



News from USA



Вище панове згадали компанію Тесла та Ілона Маска.

Це добре: все ж 21-е сторіччя - треба рівнятися на розумних.



Ось що написали сьогодні наші українці, які замовили собі нову Тесла Y:

- Вчора нам Tesla надала VIN - code машини. Доставка у другій половині грудня. Можна вже страховку оформляти. Кредит уже оформили. Все через мобільний додаток. Мережі дилерів вони не мають. Нікуди ходити і не перед ким принижуватись не треба. Весь процес покупки складається із 10 кроків. Ми вже 6/10 зробили. Чекаємо на фінальну дату отримання.



P.S. Наведено цитати без редагування. Мені трохи різало слух слово "принижуватись" - не розумію, чого сам така реакція на салони дилерів, але написано як написано. akurt

Повідомлень: 11575 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4079 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лис, 2025 19:32 rjkz написав: Если у психолога депрессия и ему надо с кем-то поговорить, то куда звонить, как не в УЗ? Если у психолога депрессия и ему надо с кем-то поговорить, то куда звонить, как не в УЗ?

Знайшов її сайт https://powerdeus.com/

Схоже воня ніяка не психологиня, бо якісь сентифікати та фраза:

Сертифікована у НЛП, КПТ підходах.

Пройшла навчання з юнгіанського аналізу, гештальту, зцілення травми, нутріціології, біохакінгу, мікродозингу, нейрогімнастики, нейронаук та трансцендентальної медитації.

Те шо я особисто знаю, крім лікування травами, це все 3.14сець 3.14сецом.

Подивився перші 6 хвилин, далі дивитись чи ні- не знаю, бажання ніякого немає, але спробую прокоментувать ці хвилини.

Мене на жалість не розведеш, чому? Тому-що жила така собі пані з біохакінгу НЛП, горя не знала і тут вирішила поїхать у 25 країн. Чому-б ні, поїхала так поїхала.

Але вона розповідає шо її, мамкину квіточку взяли, викопали і переседили до пальм з камінням. Люба пані з юнгіанського аналізу, якби тебе так москалі викопали, спаливши все шо у тебе було і повертатись побі нема куди, то за які 25 країн ти розповідаєш?

Далі, Хорватія, якій гурток, куди ти ходила, саме головне, де ти шукала інфу за цей гурток, на москальській мові, та на цій-же мові по ФБ? Ти знайшла те шо шукала і нічого більше. Москалі є, іноді їх спеціально потрібно пошукать, я тебе вітаю, тобі це вдалось.

Не знаю, чи дивитись далі, бо вона шось за інтеграцію розповіла, інтеграція яка, у 25 країнах? Якими мовами володіє ця пані з мікродозингу?

Можливо ще подивлюсь, за УЗ цікаво.

UPD: Додивився до УЗ, в Європі мало які потяги мають окреме купе, це нічні потяги, але вони існують. Ціна такого окремого купе не дешево. Зателефонувать можливо, практично всі дзвінки для спілкування з живою людиною платні. Також часто вказують години роботи, якщо написано до 21:00, то ніхто не відповість.

Якщо банк і шось дуже терміново, то бувають варіанти, але в основному все через додатки.

Особисто я спілкувався з Австрійською залізницею, у мене була поважна причина, через яку я не встиг на потяг. Я не знайшов телефон підтримки, а на сайті було вікно звернення, написав, зразу відповів чат-бот, є купа варіантів за номером квитка, у мене була можливість скасувать ций квиток і придбать новий, вже не пам`ятаю чи була якась комісія, вроді зовсім без комісії. Все, я спокійно отримав новий квиток і поїхав наступним потягом. Без спілкування будь з ким на вокзалі, або за телефоном. Хоча на вокзалах буває можливість спілкування, дивлячись який вокзал, бо буває шо немає ніякого залу очікування, нікого ніде, квитки в квитковому автоматі, шось поїсти- автомат. Знайшов її сайтСхоже воня ніяка не психологиня, бо якісь сентифікати та фраза:Те шо я особисто знаю, крім лікування травами, це все 3.14сець 3.14сецом.Подивився перші 6 хвилин, далі дивитись чи ні- не знаю, бажання ніякого немає, але спробую прокоментувать ці хвилини.Мене на жалість не розведеш, чому? Тому-що жила така собі пані з біохакінгу НЛП, горя не знала і тут вирішила поїхать у 25 країн. Чому-б ні, поїхала так поїхала.Але вона розповідає шо її, мамкину квіточку взяли, викопали і переседили до пальм з камінням. Люба пані з юнгіанського аналізу, якби тебе так москалі викопали, спаливши все шо у тебе було і повертатись побі нема куди, то за які 25 країн ти розповідаєш?Далі, Хорватія, якій гурток, куди ти ходила, саме головне, де ти шукала інфу за цей гурток, на москальській мові, та на цій-же мові по ФБ? Ти знайшла те шо шукала і нічого більше. Москалі є, іноді їх спеціально потрібно пошукать, я тебе вітаю, тобі це вдалось.Не знаю, чи дивитись далі, бо вона шось за інтеграцію розповіла, інтеграція яка, у 25 країнах? Якими мовами володіє ця пані з мікродозингу?Можливо ще подивлюсь, за УЗ цікаво.UPD: Додивився до УЗ, в Європі мало які потяги мають окреме купе, це нічні потяги, але вони існують. Ціна такого окремого купе не дешево. Зателефонувать можливо, практично всі дзвінки для спілкування з живою людиною платні. Також часто вказують години роботи, якщо написано до 21:00, то ніхто не відповість.Якщо банк і шось дуже терміново, то бувають варіанти, але в основному все через додатки.Особисто я спілкувався з Австрійською залізницею, у мене була поважна причина, через яку я не встиг на потяг. Я не знайшов телефон підтримки, а на сайті було вікно звернення, написав, зразу відповів чат-бот, є купа варіантів за номером квитка, у мене була можливість скасувать ций квиток і придбать новий, вже не пам`ятаю чи була якась комісія, вроді зовсім без комісії. Все, я спокійно отримав новий квиток і поїхав наступним потягом. Без спілкування будь з ким на вокзалі, або за телефоном. Хоча на вокзалах буває можливість спілкування, дивлячись який вокзал, бо буває шо немає ніякого залу очікування, нікого ніде, квитки в квитковому автоматі, шось поїсти- автомат. Востаннє редагувалось Water в Суб 29 лис, 2025 20:02, всього редагувалось 1 раз. Water Повідомлень: 3576 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лис, 2025 19:53 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла. Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла.

ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП))) ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП))) Прохожий Повідомлень: 14229 З нами з: 05.06.13 Подякував: 933 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3059306030613062 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless