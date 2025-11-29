Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3060306130623063 Додано: Суб 29 лис, 2025 22:55 Water написав: flyman написав: А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається?

Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться. А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається?Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.

До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу?

Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось.

Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис.

Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант?

Особисто мені подобається шось таке:

https://www.hymer.com/de/en/motorhomes/ ... -blackline

Что за хрень вы обсуждаете?

Проект Теслы - это субурбия, микрорайон или как хотите называйте.

Тесла находит участок под застройку. Сама!

Тесла размещает на участке несколько сотен домиков. Сама Тесла, б***!

Вход в эту аферу - 8к долл., первый взнос.

Ежемесячная оплата за всё - услуги, интернет + за ваша оплата за обслуживание этого микрорайона.

Сумма не называется, но типа средняя по благополучным районам.

Плюс все "помогают" Тесле выплатить стоимость земли и проч. расходы.

Не тянешь - валишь нах и всё.

Что за хрень вы обсуждаете?
Проект Теслы - это субурбия, микрорайон или как хотите называйте.
Тесла находит участок под застройку. Сама!
Тесла размещает на участке несколько сотен домиков. Сама Тесла, б***!
Вход в эту аферу - 8к долл., первый взнос.
Ежемесячная оплата за всё - услуги, интернет + за ваша оплата за обслуживание этого микрорайона.
Сумма не называется, но типа средняя по благополучным районам.
Плюс все "помогают" Тесле выплатить стоимость земли и проч. расходы.
Не тянешь - валишь нах и всё.
Никакой покупки в нашем понимании нет, скорее аренда с какими-то плюшками

За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший.

Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих. За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший.Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.

Что за хрень вы обсуждаете?

Проект Теслы - это субурбия, микрорайон или как хотите называйте.

Тесла находит участок под застройку. Сама!

Тесла размещает на участке несколько сотен домиков. Сама Тесла, б***!

Вход в эту аферу - 8к долл., первый взнос.

Ежемесячная оплата за всё - услуги, интернет + за ваша оплата за обслуживание этого микрорайона.

Сумма не называется, но типа средняя по благополучным районам.

Плюс все "помогают" Тесле выплатить стоимость земли и проч. расходы.

Не тянешь - валишь нах и всё.

звідки така інфа?
навіть якщо так, то ціна "аренди" - космос?

звідки така інфа?

Вот один из них



