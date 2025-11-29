Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається? Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.
До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу? Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось. Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис. Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант? Особисто мені подобається шось таке: https://www.hymer.com/de/en/motorhomes/ ... -blackline але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис.
Что за хрень вы обсуждаете? Проект Теслы - это субурбия, микрорайон или как хотите называйте. Тесла находит участок под застройку. Сама! Тесла размещает на участке несколько сотен домиков. Сама Тесла, б***! Вход в эту аферу - 8к долл., первый взнос. Ежемесячная оплата за всё - услуги, интернет + за ваша оплата за обслуживание этого микрорайона. Сумма не называется, но типа средняя по благополучным районам. Плюс все "помогают" Тесле выплатить стоимость земли и проч. расходы. Не тянешь - валишь нах и всё. Никакой покупки в нашем понимании нет, скорее аренда с какими-то плюшками
flyman написав:Тільки потяги в них такі як в нас ШРТ електрички, тільки з перегородками на так звані "купе". Більше подібне на так званий загальний вагон-купе без верхньої полиці, але з резетками для підзарядки мобілок. Відповідно номера місць там умовні, де зайшов там і сів, якщо місця зайняті стоїш в проході/тамбурі.
За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший. Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.
так отож, "загальний вагон" (яких в неньці давно нема).
flyman написав:А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається? Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.
До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу? Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось. Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис. Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант? Особисто мені подобається шось таке: https://www.hymer.com/de/en/motorhomes/ ... -blackline але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис.
Что за хрень вы обсуждаете? Проект Теслы - это субурбия, микрорайон или как хотите называйте. Тесла находит участок под застройку. Сама! Тесла размещает на участке несколько сотен домиков. Сама Тесла, б***! Вход в эту аферу - 8к долл., первый взнос. Ежемесячная оплата за всё - услуги, интернет + за ваша оплата за обслуживание этого микрорайона. Сумма не называется, но типа средняя по благополучным районам. Плюс все "помогают" Тесле выплатить стоимость земли и проч. расходы. Не тянешь - валишь нах и всё. Никакой покупки в нашем понимании нет, скорее аренда с какими-то плюшками
звідки така інфа? навіть якщо так, то ціна "аренди" - космос?
Water написав:За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший. Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.
Цього літа до мене мама їхала. Взяв для неї з Пшемишля квиток на якийсь чеський потяг. Обрав 1 клас - усе так, як Ви пишете. На сайті схема вагону виглядала як загальний вагон, одинарні сидіння по одній стороні, парні по іншій. Ніби усе чудово. По факту виявився звичайний вагон з сидячими купе по 3 людини в ряд і без простору для ніг (бо навпроти теж 3 людини). За що взяли додаткові гроші - так і не зрозумів.