Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 22:55

  Water написав:
  flyman написав:А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається?
Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.

До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу?
Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось.
Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис.
Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант?
Особисто мені подобається шось таке:
https://www.hymer.com/de/en/motorhomes/ ... -blackline
але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис.


Что за хрень вы обсуждаете?
Проект Теслы - это субурбия, микрорайон или как хотите называйте.
Тесла находит участок под застройку. Сама!
Тесла размещает на участке несколько сотен домиков. Сама Тесла, б***!
Вход в эту аферу - 8к долл., первый взнос.
Ежемесячная оплата за всё - услуги, интернет + за ваша оплата за обслуживание этого микрорайона.
Сумма не называется, но типа средняя по благополучным районам.
Плюс все "помогают" Тесле выплатить стоимость земли и проч. расходы.
Не тянешь - валишь нах и всё.
Никакой покупки в нашем понимании нет, скорее аренда с какими-то плюшками :lol:
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 23:33

сидячий 2 клас- 81 злотий

  Water написав:
  flyman написав:Тільки потяги в них такі як в нас ШРТ електрички, тільки з перегородками на так звані "купе". Більше подібне на так званий загальний вагон-купе без верхньої полиці, але з резетками для підзарядки мобілок. Відповідно номера місць там умовні, де зайшов там і сів, якщо місця зайняті стоїш в проході/тамбурі.

За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший.
Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.

так отож, "загальний вагон" (яких в неньці давно нема).
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 23:39

  LEXX написав:
  Water написав:
  flyman написав:А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається?
Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.

До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу?
Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось.
Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис.
Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант?
Особисто мені подобається шось таке:
https://www.hymer.com/de/en/motorhomes/ ... -blackline
але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис.


Что за хрень вы обсуждаете?
Проект Теслы - это субурбия, микрорайон или как хотите называйте.
Тесла находит участок под застройку. Сама!
Тесла размещает на участке несколько сотен домиков. Сама Тесла, б***!
Вход в эту аферу - 8к долл., первый взнос.
Ежемесячная оплата за всё - услуги, интернет + за ваша оплата за обслуживание этого микрорайона.
Сумма не называется, но типа средняя по благополучным районам.
Плюс все "помогают" Тесле выплатить стоимость земли и проч. расходы.
Не тянешь - валишь нах и всё.
Никакой покупки в нашем понимании нет, скорее аренда с какими-то плюшками :lol:

звідки така інфа?
навіть якщо так, то ціна "аренди" - космос?
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:19

flyman Рекламных роликов видел штук пять, все немного отличаются :D

Вот один из них

https://www.youtube.com/watch?v=y3fVHbr-MrE
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:35

Стадія прийняття

навіть якщо так,


Стадія прийняття
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 01:03

  Water написав:За бронювання місця потрібно доплачувать, якщо ти не знав. Ще крім 2 класу буває перший.
Приклад 83172 Przemyślanin, з Вроцлава на Перемишль сьогодні вночі, сидячий 2 клас- 81 злотий, перший клас- 106 злотих, спальне місце- 160 злотих.

Цього літа до мене мама їхала. Взяв для неї з Пшемишля квиток на якийсь чеський потяг. Обрав 1 клас - усе так, як Ви пишете. На сайті схема вагону виглядала як загальний вагон, одинарні сидіння по одній стороні, парні по іншій. Ніби усе чудово. По факту виявився звичайний вагон з сидячими купе по 3 людини в ряд і без простору для ніг (бо навпроти теж 3 людини). За що взяли додаткові гроші - так і не зрозумів.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 05:29

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла.

ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП)))


Все течет и все меняется.
Когда-то действительно в Украине была дикая бюрократия.
Одни похождения по БТИ вспоминаю с содроганием.
Уже на момент нашего уехивания ее стало намного меньше.
Да, все еще было, но меньше.
Главное - вектор и динамика.
А развитие технологичности - это вообще нечто.
По приезду, с ностальгией вспоминал П24.
Не, ну а что?
До недели могут идти деньги между моими счетами в разных банках.
Перегнал из Чейза, в котором ничего не капает, на счета в других банках, где они доступны в любое время и на них идет 3,5%, оставил в Чейзе несколько куе, жена с него гасит свою кредитку, платит за школу, аренду и тп.
Не уследил, баланс ушел в чуть менее чем 1,5 куе.
Послал с другого банка, но до конца месяца деньги не дойдут и Чейз снимет фи за обслуживание. 1,5 куе - это порог остатка, выше которого фи не начисляется.
Блин, там кэшбэк начисляется в виде баллов и потом эти баллы можно конвертировать в кэш, который спрашивет куда зачислять, указываешь. И этот кэшбэк зачисляется в течении 3-х банковских дней.
Акуеть.
Они что курьера посылают с этим кэшбеком или почтового голубя?
Но уже перестал на это обращать внимание.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 05:44

  flyman написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:про роботу в USA в корпо


Познавательно, хотя теперь уже и не удивительно.
Я ее перестал смотреть/слушать.
Там было продолжение где-то по ситуации в Шарлотт после ее возвращения в Мексику?

Я не слідкую за її публікаціями, "дівочі" та інші не цікаві теми пропускаю, можна глянути список на каналі. Більш інтересує інсайт в ІТ трендах.


Меня чисто с практической стороны интересует или у нее разрулится ситуация в Шарлотт, кое что похожее было и у меня, но по другому сценарию.
А она рассказывает про что-то еще и вдруг возвращается к этой ситуации.
Я специально прослушал кучу ее видосов, выковыривая эти крохи.
Потом пошли видосы, в которых она это не вспоминала и со временем я ее перестал слушать.
Кстати, именно в этом видосе с видами снежного НЙ (это не в этом году), кое что тоже было и познавательное и были ситуации, схожие с теми в которые я попадал.
Тут самое главное правило - молчать.
"Язык мой - враг мой".
На основании какой-то мелочи можно себе нажить врагов или испортить жизнь.
И завистливые все - капец.
И нельзя ни хорошим делиться - будут завидовать, ни плохим - неудачник, не проблемами со здоровьем - их преувеличат и вывалят, что он весь совсем больной.
Как-то сказал, что ребенок ходил на тьюторинг. Раздули - у ребенка проблемы с учебой, выгоняют из школы. На самом деле готовился к поступлению в очень (слишком) крутую школу.
Узнали что дети в частной школе - о, не по средствам живете. (Пьем бутылированную воду - то-же самое).
Не покупаем машину - нищеброды.
Кажется что-то было даже про то, что я 2 раза в день принимаю душ.
Короче, как в тех американских фильмах про полицейских:
"Что-бы вы не сказали, это может и будет использовано против вас"..
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 07:37

  LEXX написав:flyman Рекламных роликов видел штук пять, все немного отличаются :D

Вот один из них

https://www.youtube.com/watch?v=y3fVHbr-MrE

Какая-то фигня нарисованная ИИ.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 09:49

  Bolt написав:
  LEXX написав:flyman Рекламных роликов видел штук пять, все немного отличаются :D

Вот один из них

https://www.youtube.com/watch?v=y3fVHbr-MrE

Какая-то фигня нарисованная ИИ.

а в умовно-безплатний супутниковий інтернет від Маска не чули?
Powered by phpBB.