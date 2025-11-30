Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла.
ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП)))
Прям так живе і мучається 10 років? Але громадянство взяла? Чого вирішила їхати з найкращої країни? З останнього про медичну систему: памятаю як медсестри розказували в нашій лікарні, що мали щось трохи більше 6 тис грн. на руки/місяць. Так от вони постійно здавали кров - там якась такса - 360 грн за разову здачу. Класна країна! Хочеш в такій країні жити?
rjkz написав:Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла.
ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП)))
Прям так живе і мучається 10 років? Але громадянство взяла? Чого вирішила їхати з найкращої країни? З останнього про медичну систему: памятаю як медсестри розказували в нашій лікарні, що мали щось трохи більше 6 тис грн. на руки/місяць. Так от вони постійно здавали кров - там якась такса - 360 грн за разову здачу. Класна країна! Хочеш в такій країні жити?
Bolt написав:Що там в польській пресі форcять тему краxу NFZ?
Потроху є, до речі, саме через медичний туризм українців з "найкращої" по медицині країни в Польщу - забрали безкоштовну медицину у біженців з осені. Багато їхали спеціально лікувати рак і інші тяжкі хвороби в Польщу. А в Польщі ітак дирявий NFZ https://www.money.pl/gospodarka/dziura- ... 9072a.html
Dziura w budżecie NFZ. Nieoficjalnie: brakuje 14 mld zł Luka w tegorocznym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia wyniesie około 14 mld zł - ustaliła nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Stawia to w szczególnie trudnej sytuacji finansowanie leczenia w województwach śląskim i mazowieckim.