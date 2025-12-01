|
Еміграція, заробітчанство
В Испании для 99% гос сервисов есть онлайн регистрация что очень удобно - берешь ситу, приходишь на свое время и сразу без всяких ожиданий получаешь услугу. Мы за 3 года уже и доки 3 раза продлевали, и права меняли, и недвигу оформляли, и детей в больничку раз 20 водили - все без проблем делается.
В отличии от того же ДП документ, который украинский - берешь ситу, приходишь, а там ппц, типа у тебя сита на 14, ты пришел на свое время, а в очереди еще сидят люди у которых сита на 12. И работает 1 окошко из 10.
Ну и обычная почта я хз, но так как 99% покупок с амазона, то там бесплатная доставка на дом на след день - вообще без проблем. Хотя жена вроде что-то покупала с доставкой через кореос (гос почта), тоже дня за 2 довезли. Так что вроде работает.
Додано: Пон 01 гру, 2025 10:55
Дюрі-бачі написав:
Поспілкувався з кумом. Каже на роботі (ІТ для автозаводів) повний ППЦ: регулярно когось скорочують. Коли переїхав, 1.5 роки тому, їх на проєкті було 11, на початку цього року було 9, а станом на сьогодні - залишилось 3.
Сам кум взагалі не має часу, навіть бухати перестав...
Ще скаржиться, що йому доручили ревювити код індусів. А ті всі поголовно почали копіювати із ШІ, однією із ознак є те, що він підключає сотні непотрібних бібліотек, які цілком можуть зламати весь проєкт.
Сокращения в ИТ сейчас норма. Режут местных джунов, так как плати им 2000-3000 в месяц + всякие больничные и тд, а выхлоп около 0. Лучше уж на эти деньги среднего индуса нанять, никаких тебе контрактов, все через апворк - если запорол, то на след день на выход. В отличии от местного, которого еще и фиг уволишь.
И за качество я хз, сам с индусами давно не работал, но у знакомого в отделе пол команды индусов - вроде норм. Когда найм/увольнение происходит за 1 день, у них очень хорошая мотивация не делать фигню )
Хотя для Германии конечно странно что так много уволили, там вроде тоже это целый квест кого-то уволить, если человек на полноценном местном контракте. Может те чуваки не сильно то и держались за работу, что им сказали пока, а они и не против.
Додано: Пон 01 гру, 2025 10:58
slonomag написав:
Хм. Недавно відео на Ютубе было, от украинки в Испании. Грит, по некоторым вопросам фиг эту ситу возьмёшь, мафия обсела. Номерок, чуть не за 100€ продают.
Фольксваген пару ярдов влил в разработку своих електроксров и ПО для них. Кончилось тем, что все это заказали в Китае.
Эх. Поработать бы в большой корпо во время освоения бюджета. 🙄
Додано: Пон 01 гру, 2025 11:17
Это в крупных городах. При наличии машины просто выбираешь любой другой город в радиусе 20км от тебя и без проблем берешь ситу.
Ну и конечно это не очень умно ломиться например за продлением доков в марте, когда с тобой будут еще 200к украинцев на ВЗ. Я продлевал в апреле (месяц подождал) и взял ситу на более ближнюю дату чем те кто побежали ее ловить в начале марта.
Больнички (обычный врач) без проблем берутся на след день, максимум 2. Специалисты конечно целый квест, но вот сейчас с полноценной пластиковой картой уже стало по-проще - можно попасть к специалисту в течении месяца. Раньше с бумажкой реально надо было по пол года ждать.
Зато из плюсов что 80% всех лекарств покрывается государством. Жене навыписывали всяких витаминок на 200евро, реально пришлось заплатить около 20евро, остальное списалось при предъявлении рецепта и пластиковой мед карты.
Додано: Пон 01 гру, 2025 12:59
slonomag написав:
Хотя для Германии конечно странно что так много уволили, там вроде тоже это целый квест кого-то уволить, если человек на полноценном местном контракте. Может те чуваки не сильно то и держались за работу, что им сказали пока, а они и не против.
Не такой уж и квест. Просто платится компенсация в несколько з/п. Еще, наверное, зависит от длительности работы на этом месте. У нас в одной европейской стране хотели сократить сотрудника, потом посчитали, что ему почти годовую з/п придется отвалить, т.к. он уже лет 15 работает, и решили сократить кого-то другого в другой стране
Додано: Пон 01 гру, 2025 13:12
Хомякоид написав:
Оформлюючи німецький паспорт та купівлю машини я ніяких значних відмінностей від України не помітив.
Кум дуже скаржився, що не можна отримати документи на місці, а тільки отримати поштою. При тому що відстежити статус (коли відправлено / коли прибуде) тієї пошти не можливо.
Додано: Пон 01 гру, 2025 13:16
Не зовсім. Ріжуть сам проєкт: значно менше нових фіч, переважно сапорт старих.
Щодо звільнення, то можливо залежить від контракту, але там де працює кум, то просто мають попередити за 2-3-5 місяці до звільнення (залежно від стажу) і далі, зазвичай вже і на роботу ходити не треба, а зарплату платять. Звільнили, як не парадоксально, найбільш досвідчених.
