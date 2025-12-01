RSS
Еміграція, заробітчанство
Re: Еміграція, заробітчанство

Re: Еміграція, заробітчанство

Хомякоид написав:
  Прохожий написав:последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)
ну а вы пишите, пишите )))


А що це таке ЗП в ЦНАПі ?
Заробітна плата ?
Закордонний паспорт же
Faceless написав:

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  Прохожий написав:последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)
ну а вы пишите, пишите )))


А що це таке ЗП в ЦНАПі ?
Заробітна плата ?
Закордонний паспорт же


Значить навели порядок таки нарешті.
Коли я був в Україні до 2015 року оформити закордоний паспорт був ще той квест.
Хомякоид написав:

  Хомякоид написав:
Значить навели порядок таки нарешті.
Коли я був в Україні до 2015 року оформити закордоний паспорт був ще той квест.

Кому він зараз потрібний?
