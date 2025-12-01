|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 01 гру, 2025 18:51
Хомякоид написав: Прохожий написав:
последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)
ну а вы пишите, пишите )))
А що це таке ЗП в ЦНАПі ?
Заробітна плата ?
Закордонний паспорт же
9
3
Додано: Пон 01 гру, 2025 19:14
А що це таке ЗП в ЦНАПі ?
Заробітна плата ?
последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)
ну а вы пишите, пишите )))
А що це таке ЗП в ЦНАПі ?
Заробітна плата ?
Закордонний паспорт же
Значить навели порядок таки нарешті.
Коли я був в Україні до 2015 року оформити закордоний паспорт був ще той квест.
Додано: Пон 01 гру, 2025 19:34
Хомякоид написав:
Значить навели порядок таки нарешті.
Коли я був в Україні до 2015 року оформити закордоний паспорт був ще той квест.
Кому він зараз потрібний?
