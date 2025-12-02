Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Вів 02 гру, 2025 00:35

Значить навели порядок таки нарешті.

Коли я був в Україні до 2015 року оформити закордоний паспорт був ще той квест. Значить навели порядок таки нарешті.Коли я був в Україні до 2015 року оформити закордоний паспорт був ще той квест.

Кому він зараз потрібний? Кому він зараз потрібний?

Як і попередні 53 роки..

До дачі з гарбузами жодної таможні нема.





Проблем з отриманням паспорту нема і не було ще задовго до широкомасштабного .

Свіжий отримав на днях, там все просто. Попередній був у 2019 році. Також жодних нюансів, електронний номерок, в назначений час прийшов і все зробив.

Ще попередніший був у 2015 році. Там нюанси тоді ще були. Жива черга , нерви повʼязані зі всім цим. Коли нарешті потрапив до «спеціаліста», та направила спочатку до столу за «довідка за несудимість за 50 грн». Я був підкований , все прочитав зарані і сказав, що така довідка мені не треба. Мене про всяк випадок «злякали», що без неї невідомо чи зроблять паспорт. Я знав, що зроблять.

Далі мене направили в кімнату, де стояв термінал по оплаті і тьотя, яка сама набирала на ньому чеки. Я зі входу сказав, що мені треба 2 чека: бланк і держ послуга. Згоден ще на комісію банку, але не більше. Тьотя почала псіхувати, сказали що ще треба оплатити 1 чек. Я спитав який, вона сказала що інформаційні послуги. Я відповів що не замовляю такі послуги і мені такий чек не треба))

Вона ще попсіхувата , сказала що я надто умний, я запропонував зателефонувати на гарячу лінію держ міграційної служби і зʼясувати істину. Вона відразу заспокоїлась, дала мені саме ті чеки які я просив, і на цьому все. Паспорт був у призначений час.

В черзі де я стояв всі платили додатково за інф послуги і за несудимість + 50 грн.



Як і попередні 53 роки..До дачі з гарбузами жодної таможні нема.Проблем з отриманням паспорту нема і не було ще задовго до широкомасштабного .Свіжий отримав на днях, там все просто. Попередній був у 2019 році. Також жодних нюансів, електронний номерок, в назначений час прийшов і все зробив.Ще попередніший був у 2015 році. Там нюанси тоді ще були. Жива черга , нерви повʼязані зі всім цим. Коли нарешті потрапив до «спеціаліста», та направила спочатку до столу за «довідка за несудимість за 50 грн». Я був підкований , все прочитав зарані і сказав, що така довідка мені не треба. Мене про всяк випадок «злякали», що без неї невідомо чи зроблять паспорт. Я знав, що зроблять.Далі мене направили в кімнату, де стояв термінал по оплаті і тьотя, яка сама набирала на ньому чеки. Я зі входу сказав, що мені треба 2 чека: бланк і держ послуга. Згоден ще на комісію банку, але не більше. Тьотя почала псіхувати, сказали що ще треба оплатити 1 чек. Я спитав який, вона сказала що інформаційні послуги. Я відповів що не замовляю такі послуги і мені такий чек не треба))Вона ще попсіхувата , сказала що я надто умний, я запропонував зателефонувати на гарячу лінію держ міграційної служби і зʼясувати істину. Вона відразу заспокоїлась, дала мені саме ті чеки які я просив, і на цьому все. Паспорт був у призначений час.В черзі де я стояв всі платили додатково за інф послуги і за несудимість + 50 грн.Це все було в паспортному столі МВС , не ДП Документ. Цій публіці я не платив жодного разу, не було потреби в тій терміновості чи їх супер зручності

В мене була історія, оформлював в Вінниці бо був прописаний в Вінниці, а там працювали в суботу до обіду.

Домовились за мене бо сказали що так просто туди не попадеш. Приходжу десь за годину до закриття, сидять два жлоби під дверима.

Кажу хто останій, кажуть за нами займало багато людей, до закриття все розписано.

За мене телефнують *спеціалісту*, виходить якась дівчина заводить в пустий кабінет і офрмлює мені паспорт.

