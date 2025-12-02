Як і попередні 53 роки..
До дачі з гарбузами жодної таможні нема.
Проблем з отриманням паспорту нема і не було ще задовго до широкомасштабного .
Свіжий отримав на днях, там все просто. Попередній був у 2019 році. Також жодних нюансів, електронний номерок, в назначений час прийшов і все зробив.
Ще попередніший був у 2015 році. Там нюанси тоді ще були. Жива черга , нерви повʼязані зі всім цим. Коли нарешті потрапив до «спеціаліста», та направила спочатку до столу за «довідка за несудимість за 50 грн». Я був підкований , все прочитав зарані і сказав, що така довідка мені не треба. Мене про всяк випадок «злякали», що без неї невідомо чи зроблять паспорт. Я знав, що зроблять.
Далі мене направили в кімнату, де стояв термінал по оплаті і тьотя, яка сама набирала на ньому чеки. Я зі входу сказав, що мені треба 2 чека: бланк і держ послуга. Згоден ще на комісію банку, але не більше. Тьотя почала псіхувати, сказали що ще треба оплатити 1 чек. Я спитав який, вона сказала що інформаційні послуги. Я відповів що не замовляю такі послуги і мені такий чек не треба))
Вона ще попсіхувата , сказала що я надто умний, я запропонував зателефонувати на гарячу лінію держ міграційної служби і зʼясувати істину. Вона відразу заспокоїлась, дала мені саме ті чеки які я просив, і на цьому все. Паспорт був у призначений час.
В черзі де я стояв всі платили додатково за інф послуги і за несудимість + 50 грн.
Це все було в паспортному столі МВС , не ДП Документ. Цій публіці я не платив жодного разу, не було потреби в тій терміновості чи їх супер зручності