Еміграція:, заробітчанство

Хомякоид написав: Значить навели порядок таки нарешті. Коли я був в Україні до 2015 року оформити закордоний паспорт був ще той квест.
Кому він зараз потрібний?
Як і попередні 53 роки.. До дачі з гарбузами жодної таможні нема.
Проблем з отриманням паспорту нема і не було ще задовго до широкомасштабного . Свіжий отримав на днях, там все просто. Попередній був у 2019 році. Також жодних нюансів, електронний номерок, в назначений час прийшов і все зробив. Ще попередніший був у 2015 році. Там нюанси тоді ще були. Жива черга , нерви повʼязані зі всім цим. Коли нарешті потрапив до «спеціаліста», та направила спочатку до столу за «довідка за несудимість за 50 грн». Я був підкований , все прочитав зарані і сказав, що така довідка мені не треба. Мене про всяк випадок «злякали», що без неї невідомо чи зроблять паспорт. Я знав, що зроблять. Далі мене направили в кімнату, де стояв термінал по оплаті і тьотя, яка сама набирала на ньому чеки. Я зі входу сказав, що мені треба 2 чека: бланк і держ послуга. Згоден ще на комісію банку, але не більше. Тьотя почала псіхувати, сказали що ще треба оплатити 1 чек. Я спитав який, вона сказала що інформаційні послуги. Я відповів що не замовляю такі послуги і мені такий чек не треба)) Вона ще попсіхувата , сказала що я надто умний, я запропонував зателефонувати на гарячу лінію держ міграційної служби і зʼясувати істину. Вона відразу заспокоїлась, дала мені саме ті чеки які я просив, і на цьому все. Паспорт був у призначений час. В черзі де я стояв всі платили додатково за інф послуги і за несудимість + 50 грн.
Це все було в паспортному столі МВС , не ДП Документ. Цій публіці я не платив жодного разу, не було потреби в тій терміновості чи їх супер зручності
В мене була історія, оформлював в Вінниці бо був прописаний в Вінниці, а там працювали в суботу до обіду. Домовились за мене бо сказали що так просто туди не попадеш. Приходжу десь за годину до закриття, сидять два жлоби під дверима. Кажу хто останій, кажуть за нами займало багато людей, до закриття все розписано. За мене телефнують *спеціалісту*, виходить якась дівчина заводить в пустий кабінет і офрмлює мені паспорт. Виходжу жлоби далі щось труть під дверима.
Faceless написав:Який саме квест? Не пригадую ніяких особливих проблем в ті роки. І Документ вже був , якщо треба було швидше але дорожче
Та ну, щоб зарегатись на чергу треба було після 12 ночі за 1-2 хвилини букати. Нам тоді це вдалося через 6-7 спроб. Їхати за поспортом треба було десь за Бортнічі (ЕДАПС). Один раз їхати в те село щоб податись, один раз щоб забрати.
В мене те саме було літом з ІД малому. Вже в 12 ночі заходиш, вибираєш ЦНАП, вибираєш годину, жмакаєш, Підтвердити. Воно трохи висить, мс потом пише що все зайняте. Як варіант там є можливість чемрез Дію зарегитись, може вони якись пріоритет мають?!. Короче довелось перти в Документ пемреплачувати. Там, хоч зранку 30 живих талончиків в день дають. В ЦНАПі чомусь цю опцію відмінили.
А що, треба був саме конкретний ЦНАП? Напроти радіоринку завжди є можливість записатись в чергу онлайн. Хоч на id укр паспорт, хоч на закордонний.
Тут на цій гілці вже ми з"ясували, що в США мешкають всього 340 000 000 збоченців і мешкають не просто так - а виключно в картонних коробах під мостами або в будинках з "гімна та палок".
Тут ми розібралися:, все ОК, збоченці і є збоченцями, тому я пропоную просто "Вікторину": "Вгадай рік побудови приватного будинка!"
Резюме таке: наші українці з"ясували, що вже грудень і гріх не покататися на лижах як в старі добрі часи. Взяли відпустки на тиждень. Плигнули в свою автівку - 5 годин в дорозі - та прибули в один з гірськолижних центрів в штаті Wisconsin - на півночі США та на кордоні з Канадою. Чесно кажучі, я і не знав,що в них там є гірськолижні центри - але як виявилося - є. Крім того - є справжні зима із суттєвими заметілями.
Так ось мої респонденти надіслали фото будинка, який вони взяли в оренду на час катання на лижах (тиждень). Мені здалося цікавим подивитися, чи вгадають учасники форуму РІК ПОБУДОВИ будинка, який приносить власникам дуже не малі гроші... Ні, ну реально: говорили "А", то скажіть і "Б": як ви оцінюєте рік побудови приватного будинка на фото.
P.S. Підказки: - можна озирнутися по боках на тій вулиці, де апологети "гімна та палок" мешкають в ці дні. - діапазон років побудови навмисно звужую: не від року оголошення незалежності США, а - скажімо - з 1900 року (Макс Планк сформулював закон, який є підвалинами квантової теорії) по 2022 рік (почалася найжахливіша війна 21-сторіччя). - не треба пропонувати порівняти з "ДоходнЫми домами" з червоної цегли побудови в центрі України наприкінці 19 сторіччя. Ті дійсно - хоч занедбані загиджені спалені, але якось зберіглися... Але то інша епоха та інша мета будівництва... Мова йде про приватний будинок на 1 родину.
akurt написав:- діапазон років побудови навмисно звужую: не від року оголошення незалежності США, а - скажімо - з 1900 року (Макс Планк сформулював закон, який є підвалинами квантової теорії) по 2022 рік (почалася найжахливіша війна 21-сторіччя).