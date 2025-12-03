Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

До Эйзенхауэра дома там строили не из говнаипалок а из красного кирпича

И там где низкая влажность они прекрасно стоят и по 200 лет.

Впрочем мне мой кум(проректор горняка) рассказывал что кирпичи из которых Бекетов строил главный их корпус тогда же больше похожи на какие то композиты, чем на обожжённый кусок глины. Молоток не брал их на скол. Без зубила по металлу. барабашов

News from USA



Мільярдери Майкл та Сьюзен Делл пообіцяли виділити 6,25 мільярда доларів, щоб допомогти 25 мільйонам американських дітей відкрити щойно створені інвестиційні рахунки в рамках ініціативи президента Дональда Трампа «Інвестуй в Америку».



Пожертва Dells, про яку було оголошено 2 грудня, профінансує депозити у розмірі 250 доларів США для дітей віком до 10 років, які народилися до 1 січня 2025 року, дати, що відповідає вимогам для отримання федерального уряду внеску на новонароджених у розмірі 1000 доларів США на їхні податково пільгові рахунки Invest America, широко відомі як «рахунки Трампа».



Тут на гілці писали, що "Якби знав би, де впав би, то підстелив би соломки" - в перекладі на мову цього форуму - якби десь в 2015 році та купив би Біткоінів наприклад по 30 доларів за монету, то зараз би жив в шоколаді...

Здається це з цієї серії...

Ну і вчать дітей інвестувати, років через 10 хтось з дітей побачить, хто був розумніший або більш вдалий...



Джерело:

https://news.finance.ua/ua/starlink-zapuskaye-dostupnishyy-internet-taryf-zi-shvydkistyu-200-mbit-s

Starlink розширила покриття свого доступнішого тарифного плану Residential Lite й додала до нього низку східних штатів США, зокрема Нью-Йорк, Вірджинію, Мічиган, Північну Кароліну та Флориду. Тепер супутниковий інтернет за 80 доларів на місяць доступний на всій території країни.



Starlink розширила покриття свого доступнішого тарифного плану Residential Lite й додала до нього низку східних штатів США, зокрема Нью-Йорк, Вірджинію, Мічиган, Північну Кароліну та Флориду. Тепер супутниковий інтернет за 80 доларів на місяць доступний на всій території країни.

