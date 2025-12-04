|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 гру, 2025 23:42
The_Rebel
Флайман їсть все. А якщо безкоштовно, то і в кармани з собою набирає.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17285
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2547 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему