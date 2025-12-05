|
Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:23
Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:10
Олежан написав:
щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.
Це багато? По 500 дол. на особу у країні з першої десятки по з/п і по цінах? В Нідерландах, здається, щось від 200 євро. У Польщі відсоток від з/п - хтось 100 євро платить з мінімалки, а в когось і по 400 знімають (і ще й опції відмовитися немає).
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:21
The_Rebel написав: flyman написав: Олежан написав:
щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.
Польща теж не торт
Це якась місцева суміш Монтян та Шарія. Я не здивуюся, якщо в неї один з батьків був з росії і вона полукровка
Теж дивно, молодь в Польщі російську взагалі не знає, а от особи старшого віку часто вчили коли рос мова насаджувалась. Але в неї ЦА росіяни і ватнікі - можливо їй вигідна тема поливання брудом на Польщу.
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:23
Бетон написав:
Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею
Є багато плюсів, і мінусів, але загалом одна з найадекватніших країн.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:15
BIGor написав: Бетон написав:
Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею
Є багато плюсів, і мінусів, але загалом одна з найадекватніших країн.
Чорньодупим з муслімами волю не дали, вже жирний плюс.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:16
Бетон написав:
Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею
для неї: медицина, католицизм, урапатріотизм, співвідношення доходи/витрати
виїхала в Швейцарію, каже що там їй краще
