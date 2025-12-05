Я же высказывал тебе свое мнение, чем.
Сейчас все чаще идут оскорбления, булинг детей в школах и даже избиения именно по национальному признаку.
"Цей випадок став частиною ширшої картини цькування українців у Польщі. Так, у Ченстохові 44-річного українця викрали, катували молотком і ошпарювали, замкнувши у контейнері. Він урятувався лише дивом.
У Вроцлаві підлітки заманили українця у пастку, побили, поголили та намалювали на обличчі нацистську символіку, у Щецині польський сусід напав на родину з Херсона: жінці зламали ребро, чоловіка травмували, нападника затримали."