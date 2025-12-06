Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Цей випадок став частиною ширшої картини цькування українців у Польщі. Так, у Ченстохові 44-річного українця викрали, катували молотком і ошпарювали, замкнувши у контейнері. Він урятувався лише дивом.
У Вроцлаві підлітки заманили українця у пастку, побили, поголили та намалювали на обличчі нацистську символіку, у Щецині польський сусід напав на родину з Херсона: жінці зламали ребро, чоловіка травмували, нападника затримали."
2587715 написав:А що, невже хтось з ю4юшників дійсно обере лікуватися у місцевого індуса, аніж чкурнути в Україну і побігати по різних білих лікарях з нормальними відгуками в приватних лікарнях за ті самі 1500-3000 долярів?
Чкурнути в Україну може кожен. Не кожен зможе потім повернутися.
якщо є віза, то чому б ні? Насправді українців майже не повертають - вони цінний генофонд. Повертають переважно кольорових, бо від них один клопіт. Ви на поліцейських камерах не знайдете жодного совка, який би дістав ствола і почав гамселити в поліцаїв.
"Цей випадок став частиною ширшої картини цькування українців у Польщі. Так, у Ченстохові 44-річного українця викрали, катували молотком і ошпарювали, замкнувши у контейнері. Він урятувався лише дивом.
У Вроцлаві підлітки заманили українця у пастку, побили, поголили та намалювали на обличчі нацистську символіку, у Щецині польський сусід напав на родину з Херсона: жінці зламали ребро, чоловіка травмували, нападника затримали."
А Ви самі часто стикаєтесь з ксенофобією в Польщі? Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу. Про випадок у Вроцлаві - чистої води пропаганда - якщо знайдете джерело новини - то виявляється оригінал новини такий "У Вроцлаві українські підлітки заманили українця у пастку, побили, поголили та намалювали на обличчі нацистську символіку" https://tvn24.pl/wroclaw/wroclaw-zwabil ... 9qSQvCTsPQ
BIGor написав:Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу.
Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.
Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.
Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам
Gastarbaiter написав:Чкурнути в Україну може кожен. Не кожен зможе потім повернутися.
якщо є віза, то чому б ні?
Якщо питання тільки в візі, то чому погранці в горах на кордоні з Румунією відловлюють бажаючих "повернутися" якимось обхідними шляхами?
І взагалі, завжди ж казали, що віза -- не гарантія в'їзду, і остаточне рішення за офіцером на кордоні. Якщо раніше це було формальне попередження, то зараз вже не складно уявити собі ситуацію, що в того офіцера є розпорядження завертати всіх, не зважаючи на візи.
BIGor написав:Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу.
Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.
Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.
Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам
Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?
BIGor написав:Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу.
Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.
Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.
Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам
Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?
200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎
BIGor написав:Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?
Це як на стакан дивитися - чи він наполовину повний, чи порожній. За 1250 доларів в Польщі ти зможеш найняти 1 кріпака, а в Україні 6. Якщо ти кріпак, то так - кріпаку краще в Польщі, а якщо ти пан, то в Україні кріпаків в 6 разів більше
BIGor написав:Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?
200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎
Дурощі пишете. Наприклад в мене нема власного житла ні там ні там, якщо взяти Львів як аналог Кракова - то що можна орендувати і як купити продукти за 200 дол у Львові? Це навіть флайман не зможе прожити у Львові без власного житла на мінімалку.