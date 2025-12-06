Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Відповісти

#<1 ... 3069307030713072 Додано: Суб 06 гру, 2025 14:21 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: А скільки поляк зможе кілометрів на убері проїхати по Кракову за 1250? А скільки поляк зможе кілометрів на убері проїхати по Кракову за 1250?

Зараз глянув убер, мені до ЖД вокзалу 11 зл. показує, порахуєте самі?

Це зовсім дешево.

У Франції посадка 3€, а 1 км=1,75€.

*.

Скільки би панове не сперечалися про те, де краще жити та де кращі ціни - не вдасться прийти до єдиного знаменника.

У Франції посадка 3€, а 1 км=1,75€.



*. *. *.



Скільки би панове не сперечалися про те, де краще жити та де кращі ціни - не вдасться прийти до єдиного знаменника.

Треба звикати до того та до тих цін, де вдасться кинути якір.

Повідомлень: 11586 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4084 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 14:30 2587715 написав: BIGor написав: Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу. Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу. Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.



Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.



Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам

На чужині є таке поняття, як "generation welth", якщо в тебе у спадок є "бабушатнік" в умовному Лондоні/Парижі/whatever то ти не такий бідний, як переважна більшість емігрантів (не Міндічів/Ахметових).

Хоча Коля-rjkz вирішив, що його дітям посміхнеться доля в NY/USA.

На чужині є таке поняття, як "generation welth", якщо в тебе у спадок є "бабушатнік" в умовному Лондоні/Парижі/whatever то ти не такий бідний, як переважна більшість емігрантів (не Міндічів/Ахметових).

Хоча Коля-rjkz вирішив, що його дітям посміхнеться доля в NY/USA.

Bigor як був в неньці безхатченком, так і в Польщі "бомжує"

Додано: Суб 06 гру, 2025 14:34
Bolt написав: BIGor написав: Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак? Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?

200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎

200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎 200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎

і ще $50 можна захом"ячити

і ще $50 можна захом"ячите

https://fi202x.blogspot.com/2025/12/166-2025.html

