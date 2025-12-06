RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3070307130723073
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:19

  flyman написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак? :mrgreen:

200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎

і ще $50 можна захом"ячити
https://fi202x.blogspot.com/2025/12/166-2025.html

Чувак переплатив за подарунок. Я в своєму СТ два відра горіхів назбирав, хоча на моїй ділянці немає жодного. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 3766
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:22

  2587715 написав:
  Бетон написав:У нас в гимназии в центре Киева училка булила детей класса мой дочери. Придумала какую-то свинячью парту. Её конечно уволили, но дочь в Украине в нашем обществе детей чувствовала себя намного хуже, чем в Польше, а тем более в Ирландии.
Но в центре Киева вашу дочь вряд ли пырнут ножом в автобусе за то что у нее белый цвет кожи

И не обзовут "клятым свиноедом" , за то, что ешь канапку с полядвицей, как как в некоторых школах Германии.
Bolt
 
Повідомлень: 3766
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:26

Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше.

  2587715 написав:
  akurt написав:Скільки би панове не сперечалися про те, де краще жити та де кращі ціни - не вдасться прийти до єдиного знаменника.
Сперечаються де краще жити лише ті кому погано жити. Тим кому добре там де вони є - просто живуть життя


flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41712
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 16:26

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18092
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8811 раз.
Подякували: 5544 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 17:21

  flyman написав:
  2587715 написав:
  BIGor написав:Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу.
Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.

Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.

Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам

На чужині є таке поняття, як "generation welth", якщо в тебе у спадок є "бабушатнік" в умовному Лондоні/Парижі/whatever то ти не такий бідний, як переважна більшість емігрантів (не Міндічів/Ахметових).
Хоча Коля-rjkz вирішив, що його дітям посміхнеться доля в NY/USA.
Bigor як був в неньці безхатченком, так і в Польщі "бомжує"


У Нины-закипало был момент в Шарлотт, когда она пыталась обратиться к адвокату.
У меня тоже был подобный момент.
В НЙ есть юридическая помощь для малоимущих. Мы под нее не проходим.
А адвокаты берутся или за треть от отсуженной суммы или ты должен платить.
Чтобы говорить о трети, то адвокат должен быть в значительной степени уверен, что дело выигрыщное.
Если он не уверен, то или откажется или будет брать почасово.
Вот мы обратились, нас выслущали.
Сказали, мы не видим у вас однозначно выигрыщного кейса.
Если хотите продолжать, то адвокат берет 540 долларов в ...час.
Мы так подумали-подумали, что кроме морального удовлетворения мы можем потерять дохера времени и денег и не стали в это ввязываться.
Но сделали выводы и старший пошел в хайскул на юридическую программу.
Может будет поступать в ло-каледж.
Одно могу сказать точно - как минимум таких проблем с Инглишем как у нас у них не будет. Вернее их уже нет. Есть проблемы с русским. Старший еще более менее, а младший начинает психовать, когда мы пытаемся ему объяснить математику или физику на русском - "Я вас не понимаю, на английском объясните".
А когда он что-то говорит, тто это смесь русских и английских слов - ему не хватает словарного запаса, чтобы говорить на языке.
Собственно, свобода владения лангуаге - это главный барьер для того чттобы достигнуть того, что хочешь. Конечно, нужны профессиональные знания и квалификация, но без свободного Инглиша, они не очень много чего стоят.
Есть вариант работать на "русский бизнес", но он никогда или почти никогда не будет платить столько, сколько можно найти в америкаснком бизнесе.
Та-же Нина, которая нихрена не знает и не умеет, но свободно спикает, смогла находить неплохие вакансии в корпоративном секторе.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18092
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8811 раз.
Подякували: 5544 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 17:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Если хотите продолжать, то адвокат берет 540 долларов в ...час.
Мы так подумали-подумали, что кроме морального удовлетворения мы можем потерять дохера времени и денег и не стали в это ввязываться.
А в Штатах есть культура закрытых ЖК? Ну то есть чтоб жить в высотке с видом на океан, где все под камерами, на магнитах, а в подземном паркинге машина, которую валет подает и принимает прямо у лифта? Или только свой дом, в который к тебе через окно в любой день может нигер с ножом и непонятными намерениями заползти?
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 18:52

  2587715 написав:
  rjkz написав:Если хотите продолжать, то адвокат берет 540 долларов в ...час.
Мы так подумали-подумали, что кроме морального удовлетворения мы можем потерять дохера времени и денег и не стали в это ввязываться.
А в Штатах есть культура закрытых ЖК? Ну то есть чтоб жить в высотке с видом на океан, где все под камерами, на магнитах, а в подземном паркинге машина, которую валет подает и принимает прямо у лифта? Или только свой дом, в который к тебе через окно в любой день может нигер с ножом и непонятными намерениями заползти?


Не совсем понимаю к чему вопрос, но да, есть.
Как раз у меня по работе есть посещения в том числе и такого билдинга.
Подземный паркинг, пару десятков "квартир" если можно так сказать, свой причал для яхт (сейчас там только 3 яхты, на зиму владельцы яхтуют на юг США), шикарный бэкярд с зонами отдыха, барбекью и тп,видеонаблюдение везде (правда этим трудно кого-то удивить, это почти везде, обычно покрывается камерами не только наружная часть территории, но и все общие зоны в билдингах, включая лифты, общие корридоры со всеми закутками и со всех сторон входы-выходы и тп).
Коммьюнити эрия, включает детскую "комнату" (метров 150+ квадратных), тренажерный зал, там еще был бассейн, но они его забетонировали и сделали типа кинотеатра. Сауна, лаунж зона на крыше.
И шо? К чему вопрос?
Или вызывают такси на газу?

Кстати, насчет афроамериканцев, которые залезают с ножом.
Это далеко не везде.
Сын знакомых во время ковида купил дом в Берген каунти НДж.
Прожил там пару лет уже, когда через бэкярд зашла незнакомая женщина на его кухню. Мы там пару раз гостили по несколько дней, поэтому знаю где и что.
Ни дом ни гараж ни машину он не закрывает. Но камеры тоже есть.
И видео сигнализация дала ему сигнал на смартфон, что кто-то проник.
Он тут-же вызвал полицию.
Они приехали менее чем через 5 минут.
И задержали "преступницу".
Ей оказалась родственница бывших владельцев, которые тоже не закрывали дом и она по обычаю подъехала со стороны бэкярда и зашла в гости без предупреждения.
Так что где-то залазят с ножом, а где-то не закрывают двери домов и машины.
Страна контрастов.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18092
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8811 раз.
Подякували: 5544 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 20:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Он тут-же вызвал полицию.
Они приехали менее чем через 5 минут.
Это все хорошо только в рассказах эмигрантов прочитавших рекламные брошюры. На деле в полиции бы ему сказали - когда убъют тогда и приходите, потому что свободных машин нет, а у округа ограниченное финансирование на полицию. Судя по трукраймам цветные там белых режут как свиней. И если живешь не в каком-то ультра-дорогом районе, с моргиджем от 10 тыс в мес, что нашим нищим совкам как правило не по карману, то есть хороший шанс быть ограбленным или убитым.

Не понял про яхты - марины это отдельная заводь, которая занимает очень много места, Их как правило не более пары штук на город, и отдельная высотка иметь собственный причал для яхт никак не может - просто далеко не все увлекаются яхтингом - потому это просто бессмысленно чисто экономически.
Так что здесь кажется вы уже немного сочиняете, да и не только здесь.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 20:14

  2587715 написав:А скільки поляк зможе кілометрів на убері проїхати по Кракову за 1250?

В мене від будинку до центру десь 10-12 км. Убер зазвичай показує 40-45 злотих. Один раз було 60+.
Ось в цей момент від 39 злотих за 12 км.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3830
З нами з: 26.02.18
Подякував: 710 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3070307130723073
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2587715 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10225)
06.12.2025 20:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.