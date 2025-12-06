RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3072307330743075
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 00:13

Цікаво, скільки платять цьому дописувачу за кожну дурнувату публікацію?
Але ми всі повинні пишатися широті досліджень та майбутніх звершень: від коригування цін на тарифи таксі до проблем ціноутворення квитків на європейські авіалінії.
Попереду ще стільки цікавих досліджень:
«Есть ещё от жилетки рукава, дырка от бублика и мёртвого осла уши.» (с).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11593
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4084 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 00:28

  akurt написав:Цікаво, скільки платять цьому дописувачу за кожну дурнувату публікацію?

Для чого ти постійно брешеш?
Якщо до ранку квитка з ціною з Женеви до Тулузи не буде, я додаю тебе в чорний список. На цьому все, надоїло читать постійну брехню.
Water
 
Повідомлень: 3602
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 00:45

Гілка «Еміграція, заробітчанство» просто стане сиротою без такого знаного флудера… неймовірне цікаве і актуальне дослідження руху на таксі від Ліона аж до Діжона… Гадаю, що всі конспектували.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11593
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4084 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 01:03

  akurt написав:Гілка «Еміграція, заробітчанство» просто стане сиротою без такого знаного флудера…

Як ти цікаво за себе розповідаєш.
Я так зрозумів, крім мене більше ніхто твою брехню вже давно не читає.
Моє попереднє повідомлення в силі- до ранку нема квитка- досвідос.
Water
 
Повідомлень: 3602
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 01:26

«Чего изволите, принц?» (с)

Як же ми будемо жити без такого знаного флудера?
Авіакомпанія Ryanair готова саме «до ранку» перевезти знаного горе-хВахівця з перевезення із Ліона до Діжона на таксі перевезти його рейсом FR5980 (виліт 8 грудня o 06:05 з Мілану (Італія), де він теоретично знаходиться), в місто Тулуза (Франція) - за 14,99 (чотирнадцять цілих та 99 сотих) євро.
Залишилося зʼясувати: квиток брати один чи два?
Місце біля вікна, біля проходу, чи краще ближче до туалету?
https://www.ryanair.com/gb/en/trip/flig ... onIata=TLS
«Чего изволите, принц?» (с)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11593
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4084 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
  #<1 ... 3072307330743075
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10227)
07.12.2025 00:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.