Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цікаво, скільки платять цьому дописувачу за кожну дурнувату публікацію? Але ми всі повинні пишатися широті досліджень та майбутніх звершень: від коригування цін на тарифи таксі до проблем ціноутворення квитків на європейські авіалінії. Попереду ще стільки цікавих досліджень: «Есть ещё от жилетки рукава, дырка от бублика и мёртвого осла уши.» (с).
Як же ми будемо жити без такого знаного флудера? Авіакомпанія Ryanair готова саме «до ранку» перевезти знаного горе-хВахівця з перевезення із Ліона до Діжона на таксі перевезти його рейсом FR5980 (виліт 8 грудня o 06:05 з Мілану (Італія), де він теоретично знаходиться), в місто Тулуза (Франція) - за 14,99 (чотирнадцять цілих та 99 сотих) євро. Залишилося зʼясувати: квиток брати один чи два? Місце біля вікна, біля проходу, чи краще ближче до туалету? https://www.ryanair.com/gb/en/trip/flig ... onIata=TLS «Чего изволите, принц?» (с)