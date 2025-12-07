Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цікаво, скільки платять цьому дописувачу за кожну дурнувату публікацію? Але ми всі повинні пишатися широті досліджень та майбутніх звершень: від коригування цін на тарифи таксі до проблем ціноутворення квитків на європейські авіалінії. Попереду ще стільки цікавих досліджень: «Есть ещё от жилетки рукава, дырка от бублика и мёртвого осла уши.» (с).
Неймовірно приємно допомогти людині. Авіакомпанія Ryanair готова саме «до ранку» перевезти фахівця з перевезення із Ліона до Діжона на таксі - перевезти його рейсом FR5980 (виліт 8 грудня o 06:05 з Мілану (Італія), де він теоретично знаходиться), в місто Тулуза (Франція) - за 14,99 (чотирнадцять цілих та 99 сотих) євро. Залишилося зʼясувати: квиток брати один чи два? Місце біля вікна, біля проходу, чи краще ближче до туалету? https://www.ryanair.com/gb/en/trip/flig ... onIata=TLS Якщо треба доставити VIP-персону саме до ранку неділі - то є послуга бізнес-джетів. Термінові флудер-справи не повинні мати відмови або затримок.
rjkz написав:Он тут-же вызвал полицию. Они приехали менее чем через 5 минут.
Это все хорошо только в рассказах эмигрантов прочитавших рекламные брошюры. На деле в полиции бы ему сказали - когда убъют тогда и приходите, потому что свободных машин нет, а у округа ограниченное финансирование на полицию. Судя по трукраймам цветные там белых режут как свиней. И если живешь не в каком-то ультра-дорогом районе, с моргиджем от 10 тыс в мес, что нашим нищим совкам как правило не по карману, то есть хороший шанс быть ограбленным или убитым.
Не понял про яхты - марины это отдельная заводь, которая занимает очень много места, Их как правило не более пары штук на город, и отдельная высотка иметь собственный причал для яхт никак не может - просто далеко не все увлекаются яхтингом - потому это просто бессмысленно чисто экономически. Так что здесь кажется вы уже немного сочиняете, да и не только здесь.
Ну, как говорится, "давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел"(с).
akurt написав:Купив квиток на рейс EasyJet (ціни від 26 євро в один бік) на 16:30. В 17:50 був в Тулузі.
Та да, в той-же день 26 ойро. Все шо ти пишеш за Europe, це все дуже смішно, ти пишет повну фігню. Шо ти пишеш за USA я не знаю, бо я там не був.
Там про красненькие машинки и зеленые газончики, которые ему скидывают на фотках и репортажи из аэропортов. Чтобы знать жизнь в стране, надо там жить, а не проезжать проездом. И не просто жить, а жить долго. Вон таксист из Владивостока на газованном КИА тоже все знает про США.