#<1 ... 3072307330743075 Додано: Нед 07 гру, 2025 00:13 Цікаво, скільки платять цьому дописувачу за кожну дурнувату публікацію?

Але ми всі повинні пишатися широті досліджень та майбутніх звершень: від коригування цін на тарифи таксі до проблем ціноутворення квитків на європейські авіалінії.

Попереду ще стільки цікавих досліджень:

«Есть ещё от жилетки рукава, дырка от бублика и мёртвого осла уши.» (с). akurt

Повідомлень: 11593 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4084 раз. Подякували: 1520 раз. Додано: Нед 07 гру, 2025 00:28 akurt написав: Цікаво, скільки платять цьому дописувачу за кожну дурнувату публікацію?

Для чого ти постійно брешеш?

Якщо до ранку квитка з ціною з Женеви до Тулузи не буде, я додаю тебе в чорний список. На цьому все, надоїло читать постійну брехню.

Для чого ти постійно брешеш?

Для чого ти постійно брешеш?Якщо до ранку квитка з ціною з Женеви до Тулузи не буде, я додаю тебе в чорний список. На цьому все, надоїло читать постійну брехню. Повідомлень: 3602 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 245 раз. Додано: Нед 07 гру, 2025 00:45 Гілка «Еміграція, заробітчанство» просто стане сиротою без такого знаного флудера… неймовірне цікаве і актуальне дослідження руху на таксі від Ліона аж до Діжона… Гадаю, що всі конспектували.

Повідомлень: 11593 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4084 раз. Подякували: 1520 раз. Додано: Нед 07 гру, 2025 01:03 akurt написав: Гілка «Еміграція, заробітчанство» просто стане сиротою без такого знаного флудера…

Як ти цікаво за себе розповідаєш.

Я так зрозумів, крім мене більше ніхто твою брехню вже давно не читає.

Моє попереднє повідомлення в силі- до ранку нема квитка- досвідос.

Як ти цікаво за себе розповідаєш.

Я так зрозумів, крім мене більше ніхто твою брехню вже давно не читає.

Моє попереднє повідомлення в силі- до ранку нема квитка- досвідос. Як ти цікаво за себе розповідаєш.Я так зрозумів, крім мене більше ніхто твою брехню вже давно не читає.Моє попереднє повідомлення в силі- до ранку нема квитка- досвідос. Water Повідомлень: 3602 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 245 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 гру, 2025 01:26

Авіакомпанія Ryanair готова саме «до ранку» перевезти фахівця з перевезення із Ліона до Діжона на таксі - перевезти його рейсом FR5980 (виліт 8 грудня o 06:05 з Мілану (Італія), де він теоретично знаходиться), в місто Тулуза (Франція) - за 14,99 (чотирнадцять цілих та 99 сотих) євро.

Залишилося зʼясувати: квиток брати один чи два?

Місце біля вікна, біля проходу, чи краще ближче до туалету?

https://www.ryanair.com/gb/en/trip/flig ... onIata=TLS

Якщо треба доставити VIP-персону саме до ранку неділі - то є послуга бізнес-джетів.

Термінові флудер-справи не повинні мати відмови або затримок. Неймовірно приємно допомогти людині.Авіакомпанія Ryanair готова саме «до ранку» перевезти фахівця з перевезення із Ліона до Діжона на таксі - перевезти його рейсом FR5980 (виліт 8 грудня o 06:05 з Мілану (Італія), де він теоретично знаходиться), в місто Тулуза (Франція) - за 14,99 (чотирнадцять цілих та 99 сотих) євро.Залишилося зʼясувати: квиток брати один чи два?Місце біля вікна, біля проходу, чи краще ближче до туалету?Якщо треба доставити VIP-персону саме до ранку неділі - то є послуга бізнес-джетів.Термінові флудер-справи не повинні мати відмови або затримок. akurt

Повідомлень: 11593 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4084 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 гру, 2025 06:37 2587715 написав: rjkz написав: Он тут-же вызвал полицию.

Они приехали менее чем через 5 минут. Он тут-же вызвал полицию.Они приехали менее чем через 5 минут. Это все хорошо только в рассказах эмигрантов прочитавших рекламные брошюры. На деле в полиции бы ему сказали - когда убъют тогда и приходите, потому что свободных машин нет, а у округа ограниченное финансирование на полицию. Судя по трукраймам цветные там белых режут как свиней. И если живешь не в каком-то ультра-дорогом районе, с моргиджем от 10 тыс в мес, что нашим нищим совкам как правило не по карману, то есть хороший шанс быть ограбленным или убитым.



Не понял про яхты - марины это отдельная заводь, которая занимает очень много места, Их как правило не более пары штук на город, и отдельная высотка иметь собственный причал для яхт никак не может - просто далеко не все увлекаются яхтингом - потому это просто бессмысленно чисто экономически.

Так что здесь кажется вы уже немного сочиняете, да и не только здесь. Это все хорошо только в рассказах эмигрантов прочитавших рекламные брошюры. На деле в полиции бы ему сказали - когда убъют тогда и приходите, потому что свободных машин нет, а у округа ограниченное финансирование на полицию. Судя по трукраймам цветные там белых режут как свиней. И если живешь не в каком-то ультра-дорогом районе, с моргиджем от 10 тыс в мес, что нашим нищим совкам как правило не по карману, то есть хороший шанс быть ограбленным или убитым.Не понял про яхты - марины это отдельная заводь, которая занимает очень много места, Их как правило не более пары штук на город, и отдельная высотка иметь собственный причал для яхт никак не может - просто далеко не все увлекаются яхтингом - потому это просто бессмысленно чисто экономически.Так что здесь кажется вы уже немного сочиняете, да и не только здесь.



Ну, как говорится, "давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел"(с). Ну, как говорится, "давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел"(с). rjkz

Повідомлень: 18094 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8813 раз. Подякували: 5545 раз. Додано: Нед 07 гру, 2025 06:42 Water написав: Та да, в той-же день 26 ойро.

Все шо ти пишеш за Europe, це все дуже смішно, ти пишет повну фігню.

Шо ти пишеш за USA я не знаю, бо я там не був.

Та да, в той-же день 26 ойро.

Все шо ти пишеш за Europe, це все дуже смішно, ти пишет повну фігню.

Шо ти пишеш за USA я не знаю, бо я там не був. Та да, в той-же день 26 ойро.Все шо ти пишеш за Europe, це все дуже смішно, ти пишет повну фігню.Шо ти пишеш за USA я не знаю, бо я там не був.



Там про красненькие машинки и зеленые газончики, которые ему скидывают на фотках и репортажи из аэропортов.

Чтобы знать жизнь в стране, надо там жить, а не проезжать проездом.

И не просто жить, а жить долго.

Вон таксист из Владивостока на газованном КИА тоже все знает про США.

Там про красненькие машинки и зеленые газончики, которые ему скидывают на фотках и репортажи из аэропортов.Чтобы знать жизнь в стране, надо там жить, а не проезжать проездом.И не просто жить, а жить долго.Вон таксист из Владивостока на газованном КИА тоже все знает про США. rjkz

Повідомлень: 291 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Додано: Нед 07 гру, 2025 07:43 Високі з.п. BIGor написав: В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони.

В Бідронці на ць

Повідомлень: 291 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 гру, 2025 07:43 Високі з.п. BIGor написав: Bolt написав: В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони. В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони.

В Бідронці на цьому тижні картопля по 0,99 зл. На мінімалку в 1250 дол. поляк може купити 4,6 тони картоплі. Я вже мовчу про ціни в селі чи в гуртівні.



Bolt написав: Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати. Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати.

Щось брешуть вони або невдахи, по Кракову цифри такі, середня ЗП 11 тис. зл ( https://krakow.stat.gov.pl/zakladka2/ ), на руки хай буде 7500 зл. Оренда середньої 1 к - 3000 зл. Виходить тільки з середньої ЗП можна орендувати 1к квартиру, ще половина лишится. У випадку коли орендує сім'я ситуація ще краще, на оренду у них вийде менше 25% всього доходу. В Бідронці на цьому тижні картопля по 0,99 зл. На мінімалку в 1250 дол. поляк може купити 4,6 тони картоплі. Я вже мовчу про ціни в селі чи в гуртівні.Щось брешуть вони або невдахи, по Кракову цифри такі, середня ЗП 11 тис. зл (), на руки хай буде 7500 зл. Оренда середньої 1 к - 3000 зл. Виходить тільки з середньої ЗП можна орендувати 1к квартиру, ще половина лишится. У випадку коли орендує сім'я ситуація ще краще, на оренду у них вийде менше 25% всього доходу.

Високі з.п.

Високі з.п. flyman

Повідомлень: 41715 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1619 раз. Подякували: 2870 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 гру, 2025 08:05 ak/rt це чійсь продукт ШІ який відпрацьовують /допраоцьовують на цьому форумі, нажаль, але читати йо.о іноді цікаво як барона Мюнх.аузена , коли майже усі у бані Vadim_

