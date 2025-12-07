|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:26
Дякую за таку високу оцінку моїх дописів за темою гілки.
Приємно читати.
Як бачите, учасники гілки діляться актуальною корисною інформацію як про - ну куди ж діватися - «Еміграцію», так і про - ну куди ж діватися - «Заробітчанство».
Колись зовсім неактуальні слова на жаль перетворилися на вкрай актуальні.
Така сувора правда життя наших днів…
akurt
Повідомлень: 11595
З нами з: 12.02.09
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:29
akurt написав:
Дякую за таку високу оцінку моїх дописів за темою гілки.
Приємно читати.
Может задонатите на бюджетній ноут , с ваш.и ми то достатками , єто для вас піль?
п.с. бажано не 1 .рівну ...
, а шоб змі. купити
Vadim_
Повідомлень: 4096
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 510 раз.
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:32
О, прикольно.
Це просить пару копійок той, хто три місяці тому став власником величезної нової квартири в новому ЖК в одному обласному центрі… І не першої квартири у власності…
«О времена, о нравы!» (с)
akurt
Повідомлень: 11595
З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4084 раз.
- Подякували: 1520 раз.
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:48
akurt написав:
перевезти його рейсом FR5980 (виліт 8 грудня o 06:05 з Мілану (Італія), де він теоретично знаходиться), в місто Тулуза (Франція) - за 14,99 (чотирнадцять цілих та 99 сотих) євро.
Залишилося зʼясувати: квиток брати один чи два?
Місце біля вікна, біля проходу, чи краще ближче до туалету?
Термінові флудер-справи не повинні мати відмови або затримок.
1. Тобто, квитка з Женеви до Тулузи у тебе нема, так би зразу й сказав.
2. Я не знаходжусь в Мілані.
3. Виліт з аеропорту Bergamo, це далеченько від Мілану. Вирогідність дістатись на цей рейс о 6:05 є, але... не скажу шо але, бо людина не знає за рейси біля 6 ранку з Женеви та з Бергамо. Тому квитки на такі рейси дешевші.
4. У тебе немає грошей шоб сплатить мені за робочий день, плюс всі витрати- дістатись до Bergamo, потім в зворотньому напрямку.
5. Я люблю сидіть біля аварійного виходу, місця для ніг- вагон, маленьких дітей точно нема.
6. До чорного списку поки-що не додаю, бо ти пишеш повну маячню, у кожному своєму повідломленні. Для чого ти це робиш- неясно, схоже на якогось збожеволівшого механіка.
Water
Повідомлень: 3605
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 245 раз.
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:51
rjkz написав: Water написав: akurt написав:
Купив квиток на рейс EasyJet
(ціни від 26 євро в один бік) на 16:30. В 17:50 був в Тулузі.
Та да, в той-же день 26 ойро.
Все шо ти пишеш за Europe, це все дуже смішно, ти пишет повну фігню.
Шо ти пишеш за USA я не знаю, бо я там не був.
Там про красненькие машинки и зеленые газончики, которые ему скидывают на фотках и репортажи из аэропортов.
Чтобы знать жизнь в стране, надо там жить, а не проезжать проездом.
И не просто жить, а жить долго.
Він шось знає, АЛЕ він проколюється на деталях. Це і дивує, нахалєри людина пише за країну, а потім бах- такий прокол на рівному місці. Причому це постійно.
Water
Повідомлень: 3605
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 245 раз.
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:56
Vadim_ написав: akurt написав:
Дякую за таку високу оцінку моїх дописів за темою гілки.
Приємно читати.
Может задонатите на бюджетній ноут , с ваш.и ми то достатками , єто для вас піль?
п.с. бажано не 1 .рівну ...
, а шоб змі. купити
Для чого тобі новий ноут? У тебе під клавішою "ГгUu" застрягла рибна кісточка, просто виковиряй її і більше не жери перед ноутом.
Якщо ти клаву пивом залив, тоді тисни Win + Ctrl + O і користуйся, не дякуй, це безкоштовна порада.
В СЦ ти ноут не показуєш, бо боїшся з хати вилізти, хай дружина віднесе на діагностику, це не дорого, по ціні 0.5.
Water
Повідомлень: 3605
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 245 раз.
