#<1 ... 3073307430753076 Додано: Нед 07 гру, 2025 10:26 Дякую за таку високу оцінку моїх дописів за темою гілки.

Приємно читати.

Як бачите, учасники гілки діляться актуальною корисною інформацію як про - ну куди ж діватися - «Еміграцію», так і про - ну куди ж діватися - «Заробітчанство».

Колись зовсім неактуальні слова на жаль перетворилися на вкрай актуальні.

Така сувора правда життя наших днів… Востаннє редагувалось akurt в Нед 07 гру, 2025 10:31, всього редагувалось 1 раз. akurt

Может задонатите на бюджетній ноут , с ваш.и ми то достатками , єто для вас піль?

п.с. бажано не 1 .рівну ... , а шоб змі. купити Может задонатите на бюджетній ноут , с ваш.и ми то достатками , єто для вас піль?п.с. бажано не 1 .рівну ..., а шоб змі. купити Vadim_

Повідомлень: 4096 З нами з: 23.05.14 Подякував: 627 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 гру, 2025 10:32 О, прикольно.

Це просить пару копійок той, хто три місяці тому став власником величезної нової квартири в новому ЖК в одному обласному центрі… І не першої квартири у власності…

«О времена, о нравы!» (с) akurt

1. Тобто, квитка з Женеви до Тулузи у тебе нема, так би зразу й сказав.

2. Я не знаходжусь в Мілані.

3. Виліт з аеропорту Bergamo, це далеченько від Мілану. Вирогідність дістатись на цей рейс о 6:05 є, але... не скажу шо але, бо людина не знає за рейси біля 6 ранку з Женеви та з Бергамо. Тому квитки на такі рейси дешевші.

4. У тебе немає грошей шоб сплатить мені за робочий день, плюс всі витрати- дістатись до Bergamo, потім в зворотньому напрямку.

5. Я люблю сидіть біля аварійного виходу, місця для ніг- вагон, маленьких дітей точно нема.

Та да, в той-же день 26 ойро.

Все шо ти пишеш за Europe, це все дуже смішно, ти пишет повну фігню.

Там про красненькие машинки и зеленые газончики, которые ему скидывают на фотках и репортажи из аэропортов.

Чтобы знать жизнь в стране, надо там жить, а не проезжать проездом.

Для чого тобі новий ноут? У тебе під клавішою "ГгUu" застрягла рибна кісточка, просто виковиряй її і більше не жери перед ноутом.

Якщо ти клаву пивом залив, тоді тисни Win + Ctrl + O і користуйся, не дякуй, це безкоштовна порада.

В СЦ ти ноут не показуєш, бо боїшся з хати вилізти, хай дружина віднесе на діагностику, це не дорого, по ціні 0.5. Для чого тобі новий ноут? У тебе під клавішою "ГгUu" застрягла рибна кісточка, просто виковиряй її і більше не жери перед ноутом.Якщо ти клаву пивом залив, тоді тисни Win + Ctrl + O і користуйся, не дякуй, це безкоштовна порада.В СЦ ти ноут не показуєш, бо боїшся з хати вилізти, хай дружина віднесе на діагностику, це не дорого, по ціні 0.5. Water Повідомлень: 3608 З нами з: 06.03.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 гру, 2025 12:52 Water

Це не дорого, по ціні 0.5





