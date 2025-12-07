Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:перевезти його рейсом FR5980 (виліт 8 грудня o 06:05 з Мілану (Італія), де він теоретично знаходиться), в місто Тулуза (Франція) - за 14,99 (чотирнадцять цілих та 99 сотих) євро. Залишилося зʼясувати: квиток брати один чи два? Місце біля вікна, біля проходу, чи краще ближче до туалету? Термінові флудер-справи не повинні мати відмови або затримок.
1. Тобто, квитка з Женеви до Тулузи у тебе нема, так би зразу й сказав. 2. Я не знаходжусь в Мілані. 3. Виліт з аеропорту Bergamo, це далеченько від Мілану. Вирогідність дістатись на цей рейс о 6:05 є, але... не скажу шо але, бо людина не знає за рейси біля 6 ранку з Женеви та з Бергамо. Тому квитки на такі рейси дешевші. 4. У тебе немає грошей шоб сплатить мені за робочий день, плюс всі витрати- дістатись до Bergamo, потім в зворотньому напрямку. 5. Я люблю сидіть біля аварійного виходу, місця для ніг- вагон, маленьких дітей точно нема. 6. До чорного списку поки-що не додаю, бо ти пишеш повну маячню, у кожному своєму повідломленні. Для чого ти це робиш- неясно, схоже на якогось збожеволівшого механіка.
akurt написав:Купив квиток на рейс EasyJet (ціни від 26 євро в один бік) на 16:30. В 17:50 був в Тулузі.
Та да, в той-же день 26 ойро. Все шо ти пишеш за Europe, це все дуже смішно, ти пишет повну фігню. Шо ти пишеш за USA я не знаю, бо я там не був.
Там про красненькие машинки и зеленые газончики, которые ему скидывают на фотках и репортажи из аэропортов. Чтобы знать жизнь в стране, надо там жить, а не проезжать проездом. И не просто жить, а жить долго.
Він шось знає, АЛЕ він проколюється на деталях. Це і дивує, нахалєри людина пише за країну, а потім бах- такий прокол на рівному місці. Причому це постійно.
akurt написав:Дякую за таку високу оцінку моїх дописів за темою гілки. Приємно читати.
Может задонатите на бюджетній ноут , с ваш.и ми то достатками , єто для вас піль? п.с. бажано не 1 .рівну ... , а шоб змі. купити
Для чого тобі новий ноут? У тебе під клавішою "ГгUu" застрягла рибна кісточка, просто виковиряй її і більше не жери перед ноутом. Якщо ти клаву пивом залив, тоді тисни Win + Ctrl + O і користуйся, не дякуй, це безкоштовна порада. В СЦ ти ноут не показуєш, бо боїшся з хати вилізти, хай дружина віднесе на діагностику, це не дорого, по ціні 0.5.
Пане flyman'e зробіть корисну справу: хоч в двох словах розкажіть, на що люди в тому відео з тим замученими негараздами дідусем учасники форуму повинні звернути увагу. Що там за така "шовковиця". Що там таке основне та важливе.
Справжнє життя в США в наш важкий час - в роки жахливої війни - для українського емігранта - для українського заробітчанина - воно ж НЕ в обличчі того дідуся, а в обличчі нашого молодого українця. Він показує та розказує про недосяжні для декого речі: власна (!) хата, власна (!) родина, власні (!) діти (він не кидав дітей на голодне напризволяще) та справжні (!) друзі. Дивимося:
Чувачок щось не договорює.Казав, що в нтиги якась основна роботи є але не може сказати яка, бо комерційна таємниця. Що то за основним робота, що він тільки таксує, букви з фанери випилює, або підзалтурює фото на грінки?! Жаліється, що дорого податись на продовження захисту і тут же бере вивалює 800 баксів на покататись на вертольоті, або 300 баксів за вечерю в мексиканський говнозабвгайлівці?! Він нехай або хрестик зніме або труси вдягне.
Дуже приємно за вашу рецензію. Вірно підмітили важливі деталі. 1. Він розказував ким та як працює в попередніх відео. Звісно, не керівником Microsoft. Все руками. 2. Дуже вірно ви підмітили, що він на сьогодні має невизначений стан: так званий «репароль» ще не отримав. Це щоби жити безпроблемно наступні 2 (два) роки. Гадаю, це головна на сьогодні проблема.
Погодьтеся, це не вмираючий дідусь з відео пана flyman.
З приводу відвідування "Мексиканського ресторану" - я його підтримую. Справа в тому, що "американський ресторан" практично НЕ ІСНУЄ. Якщо існує, то або вам подадуть яєшню із шматочком хліба та сухариком, або стейк, який не жується. Американсьткі стейки треба готувати самому із бокалом червоного Зінфандель. Тобто тим гостей він ніяк не міг здивувати. А мексиканська кухні доволі цікава. Я також би поставив в той же ряд цікавих - китайську, південноамериканську, індійську. Так що ту все виправдано.
akurt написав:О, прикольно. Це просить пару копійок той, хто три місяці тому став власником величезної нової квартири в новому ЖК в одному обласному центрі… І не першої квартири у власності… «О времена, о нравы!» (с)
Ві невнимательні или ШІ не доделали ваш моз до моз.а макаки. п.с а ноут мне нужен , может Асус или кто что то подарит, но новій , буду бренд рекламировать