Простите за нескромный вопрос, сколько Вы заплатили за стейк, который не девался и какой он был толщины?
А к яичнице принято подавать ещё и хэшбраун с парой ломтиков бекона.
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:49
Додано: Нед 07 гру, 2025 20:26
Одне з чудес світу для мене дійсно був знаменитий «американськмй стейк».
Я такі речі вмію та люблю готувати.
Саме його ми і замовили в компанії в ресторані в San Francisco.
Як водиться, офіціант запитав про рівень прожарки (Medium). Почали чекати.
Той раз в ресторації не повезло жінці: стейк не можна було їсти, твердий та не жувався. Ну інші якось та їли. Ну ось так «повезло».
Попросили додатково його підсмажити - підсмажили та принесли - однаково був такий же: жінка не змогла його їсти.
Ми були реально ображені. В чек нам не включили 1 стейк.
Ось так сталося. Було дуже неприємно.
Яка ціна була в той раз - я не памʼятаю.
Зазвичай ціна головного блюда в США в ресторації. орієнтовно 20…25$.
Додано: Нед 07 гру, 2025 20:56
Это была ошибка. Стейк изначально был пережарен. Чем дольше говядина жарится, тем жёстче становится. Мидиум - это уже пережаренный.
Также рискну предположить, что жена заказала себе меньшую порцию, из-за чего стейк получился тоньше, чем нужно, из-за чего и был пережарен.
По моим сведениям примерно трехлетней давности, цена стейка там где его умеют готовить начиналась с $40. Это из свежего мяса. Стейк сухой выдержки дороже.
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:05
Ось тому в мене правила:
- яловичину купую сам;
- смаження в газовому грилі, який закривається - 4 терміни - кожен по 2 хвилини.
- паралельно: Zinfandel.
