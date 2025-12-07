Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Якщо існує, то або вам подадуть яєшню із шматочком хліба та сухариком, або стейк, який не жується.

Простите за нескромный вопрос, сколько Вы заплатили за стейк, который не девался и какой он был толщины?

Простите за нескромный вопрос, сколько Вы заплатили за стейк, который не девался и какой он был толщины?

А к яичнице принято подавать ещё и хэшбраун с парой ломтиков бекона.

Одне з чудес світу для мене дійсно був знаменитий «американськмй стейк».

Я такі речі вмію та люблю готувати.

Саме його ми і замовили в компанії в ресторані в San Francisco.

Як водиться, офіціант запитав про рівень прожарки (Medium). Почали чекати.



Той раз в ресторації не повезло жінці: стейк не можна було їсти, твердий та не жувався. Ну інші якось та їли. Ну ось так «повезло».

Попросили додатково його підсмажити - підсмажили та принесли - однаково був такий же: жінка не змогла його їсти.



Ми були реально ображені. В чек нам не включили 1 стейк.

Ось так сталося. Було дуже неприємно.

Яка ціна була в той раз - я не памʼятаю.

Зазвичай ціна головного блюда в США в ресторації. орієнтовно 20…25$.

Попросили додатково його підсмажити - підсмажили та принесли - однаково був такий же: жінка не змогла його їсти.

..........

Зазвичай ціна головного блюда в США в ресторації. орієнтовно 20…25$.

..........

Это была ошибка. Стейк изначально был пережарен. Чем дольше говядина жарится, тем жёстче становится. Мидиум - это уже пережаренный.

Также рискну предположить, что жена заказала себе меньшую порцию, из-за чего стейк получился тоньше, чем нужно, из-за чего и был пережарен.

......

Ось тому в мене правила:

- яловичину купую сам;

- смаження в газовому грилі, який закривається - 4 терміни - кожен по 2 хвилини.

- паралельно: Zinfandel. akurt

Попросили додатково його підсмажити - підсмажили та принесли - однаково був такий же: жінка не змогла його їсти.

..........

Зазвичай ціна головного блюда в США в ресторації. орієнтовно 20…25$.

..........

Это была ошибка. Стейк изначально был пережарен. Чем дольше говядина жарится, тем жёстче становится. Мидиум - это уже пережаренный.

Также рискну предположить, что жена заказала себе меньшую порцию, из-за чего стейк получился тоньше, чем нужно, из-за чего и был пережарен.

......

Жесткость стейка зависит от породы КРС, части туши, толщины куска и времени на гриле.

Причем, качественный кусок мяса не испортить даже чуть передержав.

У меня электрический гриль, такая хрень, внутрь кладешь мясо, закрываешь и оно с двух сторон жарится.

Но ессесно, электрический хуже чем газовый.

И проблема в том, что жена не может есть (по психологическим причинам) мясо, которое пускает хоть немного розовый сок.

Приходиться жарить до победного конца.

НО!

Если мясо хорошо промазать специями и горчицей и дать постоять до суток, то это несколько смягчит.

Но если взять правильное мясо, то даже пережаренное мясо будет мягким.

И конечно, мясо надо есть практически сразу.

По мере остывания он дубеет.

Там есть еще какие-то заморочки с контролем температуры внутри куска, но я этим не занимаюсь.

Еще есть мнение, что после снятия с гриля, стейк должен немного постоять. Но это в теории, на практике я такое не пробовал.

Вообще, из правильного куска мяса при очень сильной прожарки у меня получался мягкий стейк и из примерно 2 см толщины и из примерно 1 см.

А неправильный хоть как жарь он будет жесткий.

Самый прикольный получился больше 2-х см толщиной с хрустящей коркой, мягкий внутри. Если я правильно помню, это был "мраморный" кусок. Еще хорошо брать Т-бон.

Повідомлень: 18095 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8813 раз. Подякували: 5546 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 гру, 2025 00:03 flyman написав: BIGor написав: Bolt написав: В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони. В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони.

В Бідронці на цьому тижні картопля по 0,99 зл. На мінімалку в 1250 дол. поляк може купити 4,6 тони картоплі. Я вже мовчу про ціни в селі чи в гуртівні.



Bolt написав: Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати. Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати.

Високі з.п.

Високі з.п.

Високі з.п.

Флайман, тобі треба відео - "Мілфи о високих заррлатах"

У меня электрический гриль, такая хрень, внутрь кладешь мясо, закрываешь и оно с двух сторон жарится.





Подобається в ньому все, крім одного:

Бризки жиру з боків і запах .



Де його поставити? Не на індукцію ж . А отже запах не піду у витяжку.



Подобається в ньому все, крім одного:

Бризки жиру з боків і запах .

Де його поставити? Не на індукцію ж . А отче запах не піду у витяжку.

А бризки жиру це дійсно біч. Я вже по краям стелю (з заворотом на сам гріль) паперові рушники. Інакше потім жир на столі поряд.

Флайман, тобі треба відео - "Мілфи о високих заррлатах"





Коли Флайман зрозумів , що до філіпін на ШРТ з кардач за 2 грн 80 коп не доїхати , концепція змінилась. Тепер Флайман мріє, щоб філіппінки приїхали працювати в Україну на 28 т грн в Сільпо на касу. А 140 дол на життя Флайману як відомо добре входить в 28 тис грн!!

Подобається в ньому все, крім одного:

Бризки жиру з боків і запах .



Де його поставити? Не на індукцію ж . А отже запах не піду у витяжку.



Брав мармурову від мʼясторії, норм стейки

До речі, а в чому проблема поставити хоч і на індукцію, поверхня як поверхня:)

До речі, а в чому проблема поставити хоч і на індукцію, поверхня як поверхня:)





Ну це незручно)

Там є або пустий посуд (а інколи і не пустий) , та ж пательня чи каструля, , або в процесі готування.



з бризками жодних проблем не було.





