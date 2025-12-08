RSS
Еміграція, заробітчанство
  #3078
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 07:01

  Hotab написав:rjkz
У меня электрический гриль, такая хрень, внутрь кладешь мясо, закрываешь и оно с двух сторон жарится.


Подобається в ньому все, крім одного:
Бризки жиру з боків і запах .

Де його поставити? Не на індукцію ж . А отже запах не піду у витяжку.

А бризки жиру це дійсно біч. Я вже по краям стелю (з заворотом на сам гріль) паперові рушники. Інакше потім жир на столі поряд.


Он у меня наклонный, в основном все стекает в лоток, немного на кантер подбрызгивает, но потом вытираю. В США электроплиты - редкость, поэтому вообще ставить приходится не под вытяжку, но открываю окно на кухне, выветривается.
Шопаделать.
Вообще в США как-то появилось пофигительское отношение к материальному.
В Киеве так дрожал над своей немецкой стеклокерамикой (приходил в гости как-то повар из одного известного (в то время, не знаю или сейчас) ресторана, сказал, что это можно назвать полупрофессиональной плитой). А сейчас пофиг на все неодущевленное.
Ну забрызгается, ну провоняется.
Все проходящее.
rjkz
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 09:24

Re: Еміграція, заробітчанство

Подкину еще говна на вентилятор
В Киеве мужская стрижка 13-15 долларов, в Нью-йорке 30-35.

Почему-то принято думать, что раз американец, то значит богатый, но по факту большинство киевлян богаче чем большинство жителей Нью-Йорка - просто потому что у 90% киевлян есть свое жилье, а у 90% нью-йоркцев его нет и никогда не будет.

Собственно потому СССР и распался - у всех было свое жилье и потому никому не было нужды пахать на 3 работах. В Штатах выплаченное жилье есть лишь у каждого 4-го. Потому остальные трое должны вкалывать за моргидж как не в себя. Что в целом полезно для экономики, но вредно для здоровья.

Ну то есть эмиги всю жизнь тратят на то чтоб выплатить дом, а потом закладывают дом чтоб оплатить мед.счета и теряют дом - круговорот злыдней в природе.
2587715
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 10:14

  2587715 написав:Подкину еще говна на вентилятор
В Киеве мужская стрижка 13-15 долларов, в Нью-йорке 30-35.

Почему-то принято думать, что раз американец, то значит богатый, но по факту большинство киевлян богаче чем большинство жителей Нью-Йорка - просто потому что у 90% киевлян есть свое жилье, а у 90% нью-йоркцев его нет и никогда не будет.

Я ХЗ как там сейчас, но когда я жил и работал в Киеве в середине 2000-х и после 2014 года, то среди коллег, наверное, только процентов 20 были выросшие в Киеве. Остальные все откуда-то понаехали. Так что не надо тут про 90% с наследственными квартирами от бабушек.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 10:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Я ХЗ как там сейчас, но когда я жил и работал в Киеве в середине 2000-х и после 2014 года, то среди коллег, наверное, только процентов 20 были выросшие в Киеве. Остальные все откуда-то понаехали. Так что не надо тут про 90% с наследственными квартирами от бабушек.
Имеется ввиду, что даже у этих понаехов в их сёлах было свое жилье или паи, которые они могли сдать, продать, доложить и купить. А эмиги это голытьба - проданной в Киеве квартиры хватит на первый год жизни, чтоб успеть пообтереться и найти работу.
2587715
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:01

  2587715 написав:Имеется ввиду, что даже у этих понаехов в их сёлах было свое жилье или паи, которые они могли сдать, продать, доложить и купить. А эмиги это голытьба - проданной в Киеве квартиры хватит на первый год жизни, чтоб успеть пообтереться и найти работу.

Я помню, как лет 13-15 назад в умирающих шахтерских городках продавались квартиры по 2000 дол. В некоторых местах были и по 500. Не за 1 м.кв., за целую квартиру. Какие были цены в Киеве в 2010-2013 годах?
Gastarbaiter
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:02

  2587715 написав:
  Gastarbaiter написав:Я ХЗ как там сейчас, но когда я жил и работал в Киеве в середине 2000-х и после 2014 года, то среди коллег, наверное, только процентов 20 были выросшие в Киеве. Остальные все откуда-то понаехали. Так что не надо тут про 90% с наследственными квартирами от бабушек.
Имеется ввиду, что даже у этих понаехов в их сёлах было свое жилье или паи, которые они могли сдать, продать, доложить и купить. А эмиги это голытьба - проданной в Киеве квартиры хватит на первый год жизни, чтоб успеть пообтереться и найти работу.

Мається на увазі що в найкращій країні коли діти народжуються - то вже мають своє проперті? Квартири, землю ітд? Чого ж тоді йде свал населення з 1991 року, якщо все так шоколадно? Дурні? Може такі непотрібні найкращій країні? І ще питання, як можна в перший рік еміграції провтикати близько 100 кує?
BIGor
2
