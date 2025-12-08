Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3077307830793080 Додано: Пон 08 гру, 2025 23:03 Ну тепер зрозуміло: це із серії рекордів, які не мають ніякого практичного сенсу і значення.



На тему що чого і де варто: сьогодні оголошено, що одна із турецьких авіакомпаній, яка має статус "бюджетної", і яка виконує рейси ледве не у всі країни світу (Pegasus), раптом викупила дві (ДВІ) іноземні авіакомпанії: це "Чеські авіалінії" і "Smartwings".



Pegasus Airlines is Certified as a 3-Star Low-Cost Airline for the quality of its airport and onboard product and staff service. 127 Aircraft (+ 2 On Order/Planned).

Оце - епохальна подія, ну майже епохальна...



"Pegasus Airlines to acquire Czech Airlines and Smartwings in €154 million deal"

Не послухали турки вашу пораду вкладатися у повітря типу біткоїна... akurt

Повідомлень: 11604 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4088 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 гру, 2025 23:26 akurt написав: Ну тепер зрозуміло: це із серії рекордів, які не мають ніякого практичного сенсу і значення.



На тему що чого і де варто: сьогодні оголошено, що одна із турецьких авіакомпаній, яка має статус "бюджетної", і яка виконує рейси ледве не у всі країни світу (Pegasus), раптом викупила дві (ДВІ) іноземні авіакомпанії: це "Чеські авіалінії" і "Smartwings".



Pegasus Airlines is Certified as a 3-Star Low-Cost Airline for the quality of its airport and onboard product and staff service. 127 Aircraft (+ 2 On Order/Planned).

Оце - епохальна подія, ну майже епохальна...



"Pegasus Airlines to acquire Czech Airlines and Smartwings in €154 million deal"

Не послухали турки вашу пораду вкладатися у повітря типу біткоїна... Ну тепер зрозуміло: це із серії рекордів, які не мають ніякого практичного сенсу і значення.На тему що чого і де варто: сьогодні оголошено, що одна із турецьких авіакомпаній, яка має статус "бюджетної", і яка виконує рейси ледве не у всі країни світу (Pegasus), раптом викупила дві (ДВІ) іноземні авіакомпанії: це "Чеські авіалінії" і "Smartwings".Pegasus Airlines is Certified as a 3-Star Low-Cost Airline for the quality of its airport and onboard product and staff service. 127 Aircraft (+ 2 On Order/Planned).Оце - епохальна подія, ну майже епохальна..."Pegasus Airlines to acquire Czech Airlines and Smartwings indeal"Не послухали турки вашу пораду вкладатися у повітря типу біткоїна...

154млн - это половина стоимости 1-го боинга

Додано: Пон 08 гру, 2025 23:40 Ну мабуть вам невідомо, що значна кількість літаків авіакомпаній є у лізингу.

Тобто реально літаки не купують. Беруть в лізинг.

Там є багато сенсу: наприклад, викупати дорогий літак немає сенсу. Сенс є взяти його в лізинг, використовувати не більше 5-ти років, а потім повернути власнику для передачі в лізинг куди-небудь далі - в Африку чи в Індію...

Інша процедура вдало використовувалася свого часу в авіакомпаніях "Дніпроавіа" та "АероСвіт": всі літаки НЕ БУЛИ власністю авіакомпаній, вони всі були в лізингу. Тому коли хотіли щось конфіскувати власника авіакомпаній, то конфісковувати - крім боргів перед аеропортами за обслуговування - було нічого. Епохальне рішення! ("Кому я заборгував - я все пробачаю!")



У тієї ж авіакомпанії Пегасус один з найновших парків літаків Airbus A-321 - частина з них отримана взагалі не далі 3-х місяців тому...

Ось вам і 98 копійок...



Приклад епохальної подій:

Додано: Вів 09 гру, 2025 00:16 Міжнародний технологічний гігант IBM купує платформу потокової передачі даних Confluent в рамках угоди на суму 11 мільярдів доларів для розширення своїх можливостей штучного інтелекту. Згідно з угодою, IBM заплатить 31 долар за акцію Confluent, що становить майже 34-відсоткову премію до ціни закриття компанії в п'ятницю.

Повідомлень: 11604 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4088 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 гру, 2025 00:16 akurt написав: Ну мабуть вам невідомо, що значна кількість літаків авіакомпаній є у лізингу.

Тобто реально літаки не купують. Беруть в лізинг.

Там є багато сенсу: наприклад, викупати дорогий літак немає сенсу. Сенс є взяти його в лізинг, використовувати не більше 5-ти років, а потім повернути власнику для передачі в лізинг куди-небудь далі - в Африку чи в Індію...

Інша процедура вдало використовувалася свого часу в авіакомпаніях "Дніпроавіа" та "АероСвіт": всі літаки НЕ БУЛИ власністю авіакомпаній, вони всі були в лізингу. Тому коли хотіли щось конфіскувати власника авіакомпаній, то конфісковувати - крім боргів перед аеропортами за обслуговування - було нічого. Епохальне рішення! ("Кому я заборгував - я все пробачаю!")



У тієї ж авіакомпанії Пегасус один з найновших парків літаків Airbus A-321 - частина з них отримана взагалі не далі 3-х місяців тому...

Ось вам і 98 копійок...



Приклад епохальної подій:

Міжнародний технологічний гігант IBM купує платформу потокової передачі даних Confluent в рамках угоди на суму 11 мільярдів доларів для розширення своїх можливостей штучного інтелекту. Згідно з угодою, IBM заплатить 31 долар за акцію Confluent, що становить майже 34-відсоткову премію до ціни закриття компанії в п'ятницю. Ну мабуть вам невідомо, що значна кількість літаків авіакомпаній є у лізингу.Тобто реально літаки не купують. Беруть в лізинг.Там є багато сенсу: наприклад, викупати дорогий літак немає сенсу. Сенс є взяти його в лізинг, використовувати не більше 5-ти років, а потім повернути власнику для передачі в лізинг куди-небудь далі - в Африку чи в Індію...Інша процедура вдало використовувалася свого часу в авіакомпаніях "Дніпроавіа" та "АероСвіт": всі літаки НЕ БУЛИ власністю авіакомпаній, вони всі були в лізингу. Тому коли хотіли щось конфіскувати власника авіакомпаній, то конфісковувати - крім боргів перед аеропортами за обслуговування - було нічого. Епохальне рішення! ("Кому я заборгував - я все пробачаю!")У тієї ж авіакомпанії Пегасус один з найновших парків літаків Airbus A-321 - частина з них отримана взагалі не далі 3-х місяців тому...Ось вам і 98 копійок...Міжнародний технологічний гігант IBM купує платформу потокової передачі даних Confluent в рамках угоди на сумудля розширення своїх можливостей штучного інтелекту. Згідно з угодою, IBM заплатить 31 долар за акцію Confluent, що становить майже 34-відсоткову премію до ціни закриття компанії в п'ятницю.

Це ніяк не змінює того, що Туреччина то щітті кантрі

Повідомлень: 305 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 гру, 2025 01:52 Gastarbaiter написав: 2587715 написав: Подкину еще говна на вентилятор

В Киеве мужская стрижка 13-15 долларов, в Нью-йорке 30-35.



Почему-то принято думать, что раз американец, то значит богатый, но по факту большинство киевлян богаче чем большинство жителей Нью-Йорка - просто потому что у 90% киевлян есть свое жилье, а у 90% нью-йоркцев его нет и никогда не будет.

Подкину еще говна на вентиляторВ Киеве мужская стрижка 13-15 долларов, в Нью-йорке 30-35.Почему-то принято думать, что раз американец, то значит богатый, но по факту большинство киевлян богаче чем большинство жителей Нью-Йорка - просто потому что у 90% киевлян есть свое жилье, а у 90% нью-йоркцев его нет и никогда не будет.

Я ХЗ как там сейчас, но когда я жил и работал в Киеве в середине 2000-х и после 2014 года, то среди коллег, наверное, только процентов 20 были выросшие в Киеве. Остальные все откуда-то понаехали. Так что не надо тут про 90% с наследственными квартирами от бабушек. Я ХЗ как там сейчас, но когда я жил и работал в Киеве в середине 2000-х и после 2014 года, то среди коллег, наверное, только процентов 20 были выросшие в Киеве. Остальные все откуда-то понаехали. Так что не надо тут про 90% с наследственными квартирами от бабушек.



Еси 90% киевлян живут в собственном жилье, то куда покупают стояками те десятки тысяч лендлордов (до большой войны).

Владивостокчанин гонит нипадецки.

Стрижка в НЙ действительно стоит примерно этих денег.

+/-.

И это мужская стрижка.

Жена по очень хорошему знакомству стрижется уже несколько лет за 90 долларов.

Так это примерно 140-160 долларов.

И "вишенка на торт" - стрижка в НЙ оддна из самых дешевых в стране.

Ввиду высокой конкуренции.

Например, моя знакомая в Вашингтон стейт смогла найти самую дешевую женскую стрижку за ...320 долларов.

Не знаю как для женщин, но я уже писал неоднократно,мои расходы на стрижку меня и моих 2-х пацанов обошлись единоразово еще в Киеве покупкой машинки Панасоник за 30 долларов. И это имеет теперь апупительную доходность.

Насчет жилья в Нй, то его недоступность преувеличена.

Недоступно жилье в пуповых локациях Манхеттена, некоторых районов Бруклина и Квинса, в Бронксе (за исключением крохотного Ривердейла) не стоит покупать ни за какие деньги, а вот в СТейтен Айленде квартиры вполне доступны, да и дома порой дешевле можно купить чем в Берген каунти НДж.

Дорого купить относительный новострой. Их очень мало, 90% - старый фонд.

Но зато этот фонд - бери не хочу.

И цены вполне сопоставимые с киескими.

Я уже миллион раз писал, что 1 бдрм (наша 2к)- от 250 куе в нормальном районе южного Бруклина, за 180-190 можно взять студию (полноценная украинская 1к).

И это в локациях где не будет "афроамериканец с ножом лезть через окно".

Вот то, что строительное качество этих зданий - "обняться и заплакать", спорить не буду.

Кстати, где-то с год назад выскочил вариант - студия (примерно 60 м2), комната метров 20-22, кухня метров 6-7 (ит ин) с окном (в нйских квартирах не всегда есть окно на кухне), небольшая прихожая, как обычно объединенный санузел.

Район Грейвсенд, на Оушен Парквей . Окна выходят на бэкярд (там ничего интересного - просто пустырь). Первый этаж. Под ремонт. 149 куе. ЕЕ реально сдать примерно за 1500-1700.

Додано: Вів 09 гру, 2025 02:25 BIGor написав: 2587715 написав: BIGor написав: І ще питання, як можна в перший рік еміграції провтикати близько 100 кує? І ще питання, як можна в перший рік еміграції провтикати близько 100 кує? та легко - даунпеймент, автівка, іміграційний адвокат та легко - даунпеймент, автівка, іміграційний адвокат

Іпотека в перший рік - це так обовязково? І чи витрата грошей - якщо це еквіті і так. Те саме авто - чи це якась нереальна необхідність? Проїзний на місяць коштує 20 Євро на всі види транспорту. Навіть якщо так - власне авто - це також власність. І іміграційний адвокат - це обовязково? Навіть якщо треба, наприклад тут в Польщі є такі "помогатори" з консультацій і подачі - коштують вони недорого, часто сама фірма легалізує.

Повідомлень: 18099 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8813 раз. Подякували: 5547 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 гру, 2025 02:25 BIGor написав: 2587715 написав: BIGor написав: І ще питання, як можна в перший рік еміграції провтикати близько 100 кує? І ще питання, як можна в перший рік еміграції провтикати близько 100 кує? та легко - даунпеймент, автівка, іміграційний адвокат та легко - даунпеймент, автівка, іміграційний адвокат

Іпотека в перший рік - це так обовязково? І чи витрата грошей - якщо це еквіті і так. Те саме авто - чи це якась нереальна необхідність? Проїзний на місяць коштує 20 Євро на всі види транспорту. Навіть якщо так - власне авто - це також власність. І іміграційний адвокат - це обовязково? Навіть якщо треба, наприклад тут в Польщі є такі "помогатори" з консультацій і подачі - коштують вони недорого, часто сама фірма легалізує. Іпотека в перший рік - це так обовязково? І чи витрата грошей - якщо це еквіті і так. Те саме авто - чи це якась нереальна необхідність? Проїзний на місяць коштує 20 Євро на всі види транспорту. Навіть якщо так - власне авто - це також власність. І іміграційний адвокат - це обовязково? Навіть якщо треба, наприклад тут в Польщі є такі "помогатори" з консультацій і подачі - коштують вони недорого, часто сама фірма легалізує.



Для НЙ, да и вообще для США, покупать жилье в первый год - дикая дичь.

Не понятно как все сложится, может придется переезжать.

Нафига покупать?

Да и какой в пень даунпеймент в ПЕРВЫЙ год????

Банк не даст мортгидж чуваку, который только приехал.

минимум надо иметь декларацию за 2 года.

Машина? Ну, много раз писал, в НЙ это лишнее.

Помню, только устроился на работу, мой предшественник жаловался, что ему поставили условие, когда брали на эту позицию, что нужна машина.

Ну он и купил. За 9 куе Гранд Чероки. Жаловался, что ездить почти не ездит, а как для нового водителя в НЙ, ему в 500 долларов в месяц только страховка обходится. Все пытался мне ее впарить.

Другой знакомый долго держался, но где-то с год назад купил машину.

Вчера разговаривали "Купить машину - не вопрос, вопрос потом платить страховку, паркинг, штрафы и находить время заниматься ей".

Так что что с точки зрения денег, что с точки зрения времени (а оно буквально дороже денег в НЙ), машина - не выгодное приобретение.

Адвокат? Ну, зависит от того, по какому пути ты попал в США.

Если выиграл гринку - адвокат не нужен, она придет по почте примерно в течении месяца после приезда, если подался на ПУ - крайне необходим. Для НЙ, да и вообще для США, покупать жилье в первый год - дикая дичь.Не понятно как все сложится, может придется переезжать.Нафига покупать?Да и какой в пень даунпеймент в ПЕРВЫЙ год????Банк не даст мортгидж чуваку, который только приехал.минимум надо иметь декларацию за 2 года.Машина? Ну, много раз писал, в НЙ это лишнее.Помню, только устроился на работу, мой предшественник жаловался, что ему поставили условие, когда брали на эту позицию, что нужна машина.Ну он и купил. За 9 куе Гранд Чероки. Жаловался, что ездить почти не ездит, а как для нового водителя в НЙ, ему в 500 долларов в месяц только страховка обходится. Все пытался мне ее впарить.Другой знакомый долго держался, но где-то с год назад купил машину.Вчера разговаривали "Купить машину - не вопрос, вопрос потом платить страховку, паркинг, штрафы и находить время заниматься ей".Так что что с точки зрения денег, что с точки зрения времени (а оно буквально дороже денег в НЙ), машина - не выгодное приобретение.Адвокат? Ну, зависит от того, по какому пути ты попал в США.Если выиграл гринку - адвокат не нужен, она придет по почте примерно в течении месяца после приезда, если подался на ПУ - крайне необходим. rjkz

Додано: Вів 09 гру, 2025 02:47 Re: Еміграція, заробітчанство Поржал я с этой песни про эксплуатацию трудового народа.

Ну, ок, нйские работяги будут "колоться, плакать, но продолжать жрать кактус".

Есть знакомая семья из Закарпатья.

Кто не в курсе, нищета в закарпатских селах, если ты не на потоках и не зарабитчанин, - запредельная.

Да, так вот, есть девочка, родившаяся уже в США, ей сейчас лет 5-6.

У нее есть родители, мама работает бухгалтером в "американской" американской фирме. На 70 куе в год. Это примерно 35 долларов в час. Но это не просто далось. Для того, чтобы попасть в "американскую" фирму, надо было с год поработать на "русской" за 20 долларов в час. Но сейчас все уже нормально.

ЕЕ муж работает сантехником без лицензии на 40 долларов в час (фулл тайм) плюс халтуры. У семьи есть общая машина (ауди а4) и у папы рабочий Спринтер.

Примерно 4 года назад семья купила в мортгидж 2 бдрм (3к по украиснки) апартмент в неплохой локации южного Бруклина, кооператив. В США папа с мамой приехали 9-10 лет назад.

Но и это еще не все.

У этой девочки есть еще и бабушка с дедущкой, которые приехали в НЙ примерно с 20 лет назад и того самого села в том самом Закарпатье.

И дедушка работал тоже сантехником.

И у дедушки большой СЮВИ (не помню марку), и у них 2 бдрм кондо, который они уже выплатили.

В общем, льют горькие слезы как их нещадно эксплуатируют нйские паны и скучают за закарпатскими.

И таких историй могу привести десятки людей с которыми знаком.

Но наш таксист не поверит, ибо ему из Владивостока через рашателевизор виднее. rjkz

Повідомлень: 18099 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8813 раз. Подякували: 5547 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 гру, 2025 07:45 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: И "вишенка на торт" - стрижка в НЙ оддна из самых дешевых в стране.

Ввиду высокой конкуренции.

Например, моя знакомая в Вашингтон стейт смогла найти самую дешевую женскую стрижку за ...320 долларов. И "вишенка на торт" - стрижка в НЙ оддна из самых дешевых в стране.Ввиду высокой конкуренции.Например, моя знакомая в Вашингтон стейт смогла найти самую дешевую женскую стрижку за ...320 долларов. это все ложь, ну также как и про причал для яхт в элитном ЖК. Стрижка в НЙ самая дорогая, потому что арендная площадь самая дорогая. В ЛА легко мужику найти где подстричься и за 20-ку. А в каком-нибудь Айдахо вообще баксов 13-15 - дешевле чем в Киеве. rjkz написав: У этой девочки есть еще и бабушка с дедущкой, которые приехали в НЙ примерно с 20 лет назад и того самого села в том самом Закарпатье.

И дедушка работал тоже сантехником.

И у дедушки большой СЮВИ (не помню марку), и у них 2 бдрм кондо, который они уже выплатили. У этой девочки есть еще и бабушка с дедущкой, которые приехали в НЙ примерно с 20 лет назад и того самого села в том самом Закарпатье.И дедушка работал тоже сантехником.И у дедушки большой СЮВИ (не помню марку), и у них 2 бдрм кондо, который они уже выплатили. Эти все рассказы про то как советский колхозник приехал в США и стал миллионером лучше всего удавались Довлатову. У вас нет таланта к литературе, так что не стоит так тужится зря rjkz написав: Машина? Ну, много раз писал, в НЙ это лишнее. Машина? Ну, много раз писал, в НЙ это лишнее. Заруцкая тоже так думала На 70 куе в год. Это примерно 35 долларов в час. Нет, это не 70к. 40 часов в неделю тебе никто не обеспечит. Если есть работа - то будут платить, если работы нет - будешь сосать кран забесплатно. Даже докторам оплачивают только затраченные на пациентов часы. Время которое доктор проводит на симпозиумах, консилиумах и прочих не связанных с пациентами мероприятиях ему никто не оплачивает, и даже расходы на перелеты и гостиницы спишут с часов, если спонсора в виде аптечного магната нет, а публикацию свою прочесть надо чтоб категорию получить.



Также и с барберами - 20-ка за стрижку - это 10-ка в карман, остальное салону. Ну плюс чаевые. Если удачный день и подстриг 10 человек - сотку заработал, с чаем 120, итого 600 в неделю, двушка в месяц. 1000 отдай за рент, на остальное живи. И это еще повезет если салон тебе мед.страховку оплачивает rjkz написав: Еси 90% киевлян живут в собственном жилье Еси 90% киевлян живут в собственном жилье Никто не говорит что они живут в собственном жилье, просто оно у них есть, а жить жизнь они могут где хотят - хоть на даче, хоть заграницей, главное что это жилье ликвидно и может приносить пассивный доход, в отличии от поуехавшей голытьбы, которая вынуждена пахать на 3-х работах и жить на износ это все ложь, ну также как и про причал для яхт в элитном ЖК. Стрижка в НЙ самая дорогая, потому что арендная площадь самая дорогая. В ЛА легко мужику найти где подстричься и за 20-ку. А в каком-нибудь Айдахо вообще баксов 13-15 - дешевле чем в Киеве.Эти все рассказы про то как советский колхозник приехал в США и стал миллионером лучше всего удавались Довлатову. У вас нет таланта к литературе, так что не стоит так тужится зряЗаруцкая тоже так думалаНет, это не 70к. 40 часов в неделю тебе никто не обеспечит. Если есть работа - то будут платить, если работы нет - будешь сосать кран забесплатно. Даже докторам оплачивают только затраченные на пациентов часы. Время которое доктор проводит на симпозиумах, консилиумах и прочих не связанных с пациентами мероприятиях ему никто не оплачивает, и даже расходы на перелеты и гостиницы спишут с часов, если спонсора в виде аптечного магната нет, а публикацию свою прочесть надо чтоб категорию получить.Также и с барберами - 20-ка за стрижку - это 10-ка в карман, остальное салону. Ну плюс чаевые. Если удачный день и подстриг 10 человек - сотку заработал, с чаем 120, итого 600 в неделю, двушка в месяц. 1000 отдай за рент, на остальное живи. И это еще повезет если салон тебе мед.страховку оплачиваетНикто не говорит что они живут в собственном жилье, просто оно у них есть, а жить жизнь они могут где хотят - хоть на даче, хоть заграницей, главное что это жилье ликвидно и может приносить пассивный доход, в отличии от поуехавшей голытьбы, которая вынуждена пахать на 3-х работах и жить на износ 2587715

