Еміграція, заробітчанство
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:04

  BIGor написав:
  2587715 написав:Никто не говорит что они живут в собственном жилье, просто оно у них есть, а жить жизнь они могут где хотят - хоть на даче, хоть заграницей, главное что это жилье ликвидно и может приносить пассивный доход, в отличии от поуехавшей голытьбы, которая вынуждена пахать на 3-х работах и жить на износ

Щось риторика в 100% така сама як і у кінконгівця. Ти не його друг випадково? Той теж з піною в роті щось казав про голитьбу але потім зкрив рота при питанні "чи нормальна в мене робота?".

Так от друже, де мої три роботи? Думаєш я в три зміни працюю? Де беруться такі люди? Невже у Владьївостокьє?

Эмигрант должен пахать за троих, иначе нах он кому где нужен? Альтруистов нигде нет. Нейтивы свою страну строили не для того чтоб в ней другим хорошо жилось. Нужно просто понять эту простую суть
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:11

  2587715 написав:Эмигрант должен пахать за троих, иначе нах он кому где нужен? Альтруистов нигде нет. Нейтивы свою страну строили не для того чтоб в ней другим хорошо жилось. Нужно просто понять эту простую суть

А как же сирийцы и афганцы, десятилетиями живущие в Европе, не проработав при этом и дня?
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:04

  2587715 написав:Эмигрант должен пахать за троих, иначе нах он кому где нужен? Альтруистов нигде нет. Нейтивы свою страну строили не для того чтоб в ней другим хорошо жилось. Нужно просто понять эту простую суть

О, точно, пора бы уже и работой заняться. А то уже час дня, а я все шарюсь по форумам и ютуб смотрю. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:40

  Gastarbaiter написав:О, точно, пора бы уже и работой заняться. А то уже час дня, а я все шарюсь по форумам и ютуб смотрю. :mrgreen:

Так це Ви ще не все помітили.
Є знамениті "Числа (або послідовність) Фібоначчі" — це послідовність, в якій кожне наступне число є сумою двох попередніх. Послідовність починається з чисел 0 і 1.

Завдячуючи Фінансовому форуму Украіни стали доступними "Числа (або послідовність) Фібоначчі-2025".
Ось вони:
09:24
10:22
13:55
13:58
14:04
14:35
15:14
16:29
16:37
17:02
17:08
17:41
19:05
21:41
23:26
00:16
Якщо Фібоначчі використав відкриту ним послідовність, щоб показати, як швидко може збільшуватися кількість кроликів, якщо кожна пара кроликів народжує нову пару щомісяця, починаючи з другого місяця життя, то в новій версії видно, що один дописувач пише саме з того міста Земної кулі (є версія, що це Владивосток) де світло ніколи не відключають.
І це і є ОСНОВНА робота. :D
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11607
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4090 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 15:01

Re: Еміграція, заробітчанство

Почитал последние пару страниц, блин как страшно в эмиграции ))) точно никто себе дома не покупает на 2й год, и не работает сидя на терассе с видом на море по 4-5 часов в день. Нееет, только рабство на 3х работах и жизнь в аренде до 120 лет. Только так и никак иначе )
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:36

  slonomag написав:не работает сидя на терассе с видом на море по 4-5 часов в день.

Звісно нє работаєт, бо вдень на терасі жарко.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 17:04

  Water написав:
  slonomag написав:не работает сидя на терассе с видом на море по 4-5 часов в день.

Звісно нє работаєт, бо вдень на терасі жарко.

24 градуса сейчас, самое оно )
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 19:33

  Gastarbaiter написав:
  2587715 написав:Эмигрант должен пахать за троих, иначе нах он кому где нужен? Альтруистов нигде нет. Нейтивы свою страну строили не для того чтоб в ней другим хорошо жилось. Нужно просто понять эту простую суть

О, точно, пора бы уже и работой заняться. А то уже час дня, а я все шарюсь по форумам и ютуб смотрю. :mrgreen:

Напряженный денек выдался. Пришлось почти до 6 вечера работать. И даже почти не прерывался. Фух, надо бы отдохнуть.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 19:52

Так ви, пане, справжній кріпак?
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 20:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  M-Audio написав:А как же сирийцы и афганцы, десятилетиями живущие в Европе, не проработав при этом и дня?
Кто вам сказал что они не работают? Кто по-вашему там уберы водит?
  slonomag написав:точно никто себе дома не покупает на 2й год, и не работает сидя на терассе с видом на море по 4-5 часов в день
Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы
