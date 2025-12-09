Боже мій...
Де жа вю...
Скільки разів ми чули про такі пропозиції на цьому форумі...
Сьогодні новеньке - в тому смислі що цього разу - від мешканця Владивостока.
Хоче подивитися у вікно в Європу... На гальюни під Свердловськом чи Хабаровськом дивитися не хоче...
Бідненький...
Що ж вони там в Новосибірську методички не оновлюють...
"Палятся" лейтенанти швидко...
А через 4 роки дописів на цьому форумі - таке завдання - треба ж становитися "старшим" лейтенантом...
А це - вже НЕ "крепостной крестьянин", можливо ще через три роки відвідає Туреччину, де помацає купюру в 200 лір...
Так недосяжну зараз... Це ту, за яку дають поки що в морду...