Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 гру, 2025 20:27
2587715 написав:
Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы
Боже мій...Де жа вю...
Скільки разів ми чули про такі пропозиції на цьому форумі...
Сьогодні новеньке - в тому смислі що цього разу - від мешканця Владивостока.Хоче подивитися у вікно в Європу...
На гальюни під Свердловськом чи Хабаровськом дивитися не хоче...
Бідненький...
Що ж вони там в Новосибірську методички не оновлюють...
"Палятся
" лейтенанти швидко...
А через 4 роки дописів на цьому форумі - таке завдання - треба ж становитися "старшим" лейтенантом...
А це - вже НЕ "крепостной крестьянин", можливо ще через три роки відвідає Туреччину, де помацає купюру в 200 лір...
Так недосяжну зараз... Це ту, за яку дають поки що в морду...
Додано: Вів 09 гру, 2025 20:58
2587715 написав:
Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы
А можна вашу фотку з реквізітами цього форуму на фоні Софії Київської?
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:07
BIGor написав: 2587715 написав:
Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы
А можна вашу фотку з реквізітами цього форуму на фоні Софії Київської?
а пан судячи з усього і не в Україні.
Він там писав про 45 паралель, туди хіба південний берег Криму попадає
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:20
2587715 написав:
Ну покажите нам фото вашего вида на море с собственной террасы желательно с присутствием в кадре ноута и этой страницы
Да уже вроде кидал тут с пол года назад таким же неверующим как Вы ) И локацию своей урбанизации точно кидал, и объявления соседних домов когда спрашивали. Даже скриншот с гугл мапс с дорожкой до моря и измерением расстояния до него ) Ну если не забуду, то завтра еще скину, а то уж извините - ночь на дворе, врядли Вы там что-то рассмотрите )
П.С. Я на самом деле не настаиваю на том что любой эмигрант через год жизни может себе позволить купить дом и радоваться жизни. И что тут прям рай земной. Все зависит от человека. Кто в Украине на новой почте всю жизнь работал, тот и тут на 90% будет работать в лидле за 1.5-2к евро, жить в аренде, и собственно все.
Но, кто готов при переезде первые пару лет отпахать 24/7 без выходных, тот имеет все шансы сделать рывок и норм обустроиться.
Уже писал тут и за автоэлектрика который за пару лет успел уже свое мини СТО открыть чисто по электронике и норм себя чухает.
И за женщину которая уборщицей пошла, потом еще трансфер ей предложили взять на себя, рассказывала что иногда и в 2 часа ночи в Валенсию моталась за туристами из Аликанте (это при том что перед этим 8 часов успевала на уборке отработать, подготовить апартаменты + туда/обратно 6 часов за рулем). И ничего, сейчас, 3 года спустя у нее порядка 50 объектов на обслуживании, 5 или 6 сотрудников, и мы обсуждали налоги, и я так косвенно прикинул что у нее под 70к в год выходит. Как бы вообще не фигово за 3 года жизни. Но надо было постараться.
Хотя конечно на их фоне есть и с 10 семей которые можно сказать выживают.
Но вы зачем-то пытаетесь всем доказать что за границей жизни нет, и все кто уедет будут там рабами до старости. А это не так. 20-30%, а может и 50% уж как-то устроятся, может купят недвигу, и уж точно будут жить лучше чем до переезда.
Востаннє редагувалось slonomag
в Вів 09 гру, 2025 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:25
slonomag написав:
Ну если не забуду, то завтра еще скину, а то уж извините - ночь на дворе, врядли Вы там что-то рассмотрите )
Слава Малевича Вас не прельщает?
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:35
Сибарит написав: slonomag написав:
Ну если не забуду, то завтра еще скину, а то уж извините - ночь на дворе, врядли Вы там что-то рассмотрите )
Слава Малевича Вас не прельщает?
Я не тщеславен )
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:36
slonomag написав:
Да уже вроде кидал тут с пол года назад таким же неверующим как Вы ) И локацию своей урбанизации точно кидал, и объявления соседних домов когда спрашивали. Даже скриншот с гугл мапс с дорожкой до моря и измерением расстояния до него ) Ну если не забуду, то завтра еще скину, а то уж извините - ночь на дворе, врядли Вы там что-то рассмотрите )
Какая ночь? У вас 3 часа дня если вы в штатах в ET, а то и все 12
Пассажир палится на косвенных
slonomag написав:
Но, кто готов при переезде первые пару лет отпахать 24/7 без выходных, тот имеет все шансы сделать рывок и норм обустроиться.
Нет, не имеет. Для того чтоб сделать рывок - нужно уметь идти по головам других. А с такими умениями и в Украине можно неплохо жить, и даже получше чем в штатах.
slonomag написав:
Уже писал тут и за автоэлектрика который за пару лет успел уже свое мини СТО открыть чисто по электронике и норм себя чухает.
Ну да, а мексы все свои СТО вокруг сразу позакрывали, чтоб ему было хорошо - верим)
Востаннє редагувалось 2587715
в Вів 09 гру, 2025 21:40, всього редагувалось 1 раз.
2587715 написав: slonomag написав:
Да уже вроде кидал тут с пол года назад таким же неверующим как Вы ) И локацию своей урбанизации точно кидал, и объявления соседних домов когда спрашивали. Даже скриншот с гугл мапс с дорожкой до моря и измерением расстояния до него ) Ну если не забуду, то завтра еще скину, а то уж извините - ночь на дворе, врядли Вы там что-то рассмотрите )
Какая ночь? У вас 3 часа дня если вы в штатах в ET, а то и все 12
Пассажир палится на косвенных
Я в Аликанте. Это Испания )
slonomag написав:
Я в Аликанте. Это Испания )
То есть вы в Аликанте рывок свой делали?)) А почему не на Мальте? Вот там бы для вас трамплин был - такие просторы)
slonomag написав:
И за женщину которая уборщицей пошла, потом еще трансфер ей предложили взять на себя, рассказывала что иногда и в 2 часа ночи в Валенсию моталась за туристами из Аликанте (это при том что перед этим 8 часов успевала на уборке отработать, подготовить апартаменты + туда/обратно 6 часов за рулем). И ничего, сейчас, 3 года спустя у нее порядка 50 объектов на обслуживании, 5 или 6 сотрудников, и мы обсуждали налоги, и я так косвенно прикинул что у нее под 70к в год выходит. Как бы вообще не фигово за 3 года жизни. Но надо было постараться.
Это только до тех пор пока на нее какая-нибудь работница в суд не подаст, или конкуренты не настучат, что нелегалок использует.. Почему вы рассказываете только об удачных кейсах? Рассказывайте о неудачных - ведь их значительно больше. А то у вас так все просто - приехал, потрудился 24/7, открыл свечной завод, и пьешь текилу на террасе. Но блин, любой кто проходил через организацию собственного бизнеса вам скажет, что это все чушь и оно так не работает, потому что если б это было так просто, то никто б убер не водил и в доставке не работал, а все держали б свои свечные заводы.
slonomag написав:
Но вы зачем-то пытаетесь всем доказать что за границей жизни нет, и все кто уедет будут там рабами до старости.
Да они и тут будут рабами до старости. Проблема не в локации, а в психологии. Если верить всему тому чему в школе учат - то будешь рабом в любой стране. Чтоб быть свободным надо знать то чему не учат
Востаннє редагувалось 2587715
в Вів 09 гру, 2025 21:56, всього редагувалось 1 раз.
